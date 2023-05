Zdražili vám energie? Možná to neplatí, upozorňuje úřad

Energetický regulační úřad varuje proti praktikám některých prodejců energií, kteří neoprávněně svým zákazníkům zvyšují cenu za dodávky. Varování úřad vydal na základě rostoucího počtu stížností, které přicházejí na jeho adresu.

Svoje zákonné povinnosti obchodníci obcházejí zejména dvojím způsobem. Jednak omezením platnosti sjednaného ceníku nebo zvýšením ceny při automatickém prodloužení smlouvy.

Pokud vůbec smlouva jednostrannou změnu ceny umožňuje, dodavatel ji musí zákazníkovi prokazatelně a adresně oznámit minimálně třicet dní předem a zákazník má pak právo bez sankcí od takové smlouvy odstoupit. Pokud dodavatel takhle nepostupuje, má se spotřebitel podle úřadu bránit námitkou, že taková změna je neúčinná.

Omezení platnosti ceníku

V některých smlouvách uzavíraných na dobu určitou nebývá cena smluvená na celou dobu trvání smlouvy, ale jen na její část. Například u smlouvy na dva roky je cena stanovená jen pro první rok. Pak se má cena změnit podle aktuálního ceníku, jak ho firma vyvěsí na svůj web.

„Dodavatelé argumentují tím, že se nejedná o jednostranné zvýšení ceny, ale o zvýšení předem dohodnuté, a nemusí proto spotřebitelům změnu oznámit podle energetického zákona,“ vysvětluje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ, jak dodavatelé obcházejí povinnost upozornit zákazníka s předstihem na změnu cen.

„To by ale platilo pouze tehdy, pokud by už při uzavírání smlouvy byla sjednána konkrétní částka, na kterou se od určitého okamžiku cena zvýší. Jestliže tomu tak není, jedná se pouze o trik dodavatele!“ zdůrazňuje Havel a připomíná, že smluvní ujednání, které by dodavatele opravňovalo k libovolným změnám cen je zakázané v občanském zákoníku

Proti takové změně ceny tedy zákazník může u dodavatele protestovat jako proti neúčinné a právo bude na jeho straně. Nicméně, jak úřad radí, dobré je už při uzavírání smlouvy na dobu určitou dávat pozor, jestli nabídka představuje fixní cenu, která bude platit po celou dobu trvání smlouvy.

Zvýšení ceny při automatickém prodloužení smlouvy

Některé smlouvy na dobu určitou obsahují ujednání, že pokud zákazník před uplynutím doby trvání smlouvy, že ji opravdu chce ukončit, smlouva se automaticky prodlouží na další období.

To je samozřejmě v pořádku. Dokonce je v pořádku, když se zákazník a dodavatel dohodnou, že při prodloužení smlouvy se může změnit cena a že změnu ohlásí dodavatel na svém webu. Nic to ale nemění na tom, že dodavatel musí na změnu ceny zákazníka upozornit. A nestačí jen obecný odkaz na stránku se všemi ceníky. „Novou cenu, podle níž se spotřebitel může rozhodnout o prolongaci, lze opravdu zveřejnit na webových stránkách dodavatele, pokud se na tom obě strany smluvně dohodnou. Zákazník ale na ni musí být upozorněn konkrétním způsobem, například označením konkrétního ceníku. Nestačí jen obecný, nejednoznačný odkaz,“ říká členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Cena musí být navíc uveřejněná s dostatečným časovým předstihem před uplynutím lhůty, ve které má zákazník právo říct, jestli chce nebo nechce smlouvu prodloužit. Podle názoru Energetického regulačního úřadu je to minimálně dvacet dní.

„Smlouva s automatickou prolongací není sama o sobě zakázaná, ani nijak závadná. Je ale potřeba, aby si zákazník pamatoval termín, kdy se prodlužuje, a v případě nezájmu o další spolupráci ji vypověděl,“ říká Zemanová. Připomenout mu to může i vyúčtování, ve kterém dodavatelé od loňska musí vždy zopakovat i termín, kdy stávající smlouva končí.

Pokud dodavatel splní svoji povinnost a s dostatečným předstihem a dostatečně přesně upozorní na změnu ceny, pak může zákazník smlouvu s automatickým prodloužením do 20 dnů před datem prodloužení vypovědět, případně pokud smlouva uvádí jiný způsob, jak se prodloužení vyhnout, může využít ten.

Jestliže ale dodavatel cenu s dostatečným předstihem nezveřejní nebo na její změnu neodkáže dostatečně konkrétně, zákazník má opět právo namítat, že změna není účinná a neplatí.

