Krachy cestovek. Můžete v létě přijít o peníze?

Když krachne cestovka, dostaneme peníze zpátky. Je přece pojištěná proti úpadku. Tak přistupuje většina Čechů k nákupu zájezdu k moři. Zkušenosti z minulých let ukazují, že to může být jinak. Poslanci teď chtějí upravit zákony tak, aby už zákazníci cestovních kanceláří nemohli přijít na buben.

Klienti v pasti

V roce 2013 jsme psali o klientovi cestovní kanceláře Globaltour, který zaplatil za zájezd do Turecka pro celou rodinu přes 101 tisíc korun. Po krachu cestovky ale panu Markovi Česká podnikatelská pojišťovna, která kancelář pojišťovala proti úpadku, vyplatila jen necelých šest tisíc. Na víc podle pojišťovny neměl nárok, protože Globaltour prý podváděla a své podnikání „podpojistila“.

Šlo o ukázkový příklad toho dvojího výkladu zákona. Lidé z cestovek a jejich asociací tvrdili, že pojišťovny nemůžou odmítnout vyplatit pojistné plnění ani v případě, kdy se zjistí, že cestovní kancelář poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady. Pojišťovny proti tomu argumentovaly, že pokud by měly mít povinnost hradit plnění i nad limit, který si cestovní kanceláře sjednaly, bylo by to pro jejich byznys likvidační.

Spor o výklad zákona – o jehož novelizaci se dlouhá léta debatovalo – trval dál. Nejvíc na to dopláceli klienti zkrachovalých cestovek.

Soudy rozhodují jasně

Po několika letech soudních pří se justice nakonec přiklonila na stranu spotřebitelů. Rozhodující byly zejména verdikty Ústavního soudu z let 2015 a 2016. „Minimální limity sjednaného pojištění mají jen globálně eliminovat podhodnocování rizik při uzavírání pojistných smluv, kdy při sjednávání pojištění zpravidla není zřejmé, v jakém objemu budou zájezdy v příslušném roce prodány; tyto limity pak nijak neomezují cestovní kancelář v průběžném rozšiřování výše pojistného plnění podle skutečného vývoje tržeb,“ uvedli ústavní soudci v jednom ze svých rozhodnutí. V podobném duchu začaly později rozhodovat i obecné soudy.

Jedním z klientů, kteří se nevzdali a o své peníze bojovali u soudu, byl i pan Marek. Odškodnění se dočkal až v listopadu 2017, po více než čtyřech letech, kdy Obvodní soud pro Prahu 8 definitivně rozhodl o tom, že mu pojišťovna musí doplatit 96 tisíc korun do původní ceny zájezdu a také úroky z prodlení přesahující 30 tisíc korun.

„Zastupovali jsme několik desítek klientů. Neúspěšní jsme byli pouze ve dvou bagatelních případech, které časově předcházely nálezu Ústavního soudu. U jedné skupiny klientů nám do cesty vstoupilo promlčení. Případy Globaltour, Parkam Holidays a BG Travel jsou dnes bohužel již promlčené. Promlčený ale ještě není případ úpadku CK Diamond Travel,“ řekla nám advokátka Klára Dvořáková, partnerka advokátní kanceláře Holubová advokáti, která pana Marka a další nespokojené klienty zkrachovalých cestovek zastupovala. Zároveň ale dodala, že drtivá většina poškozených nechtěla riskovat prohru u soudu, která by znamenala další náklady. Svých peněz se tak nakonec domohly jen jednotky procent klientů, kterým pojišťovny nevyplatily plnou cenu neuskutečněného zájezdu.

Pozdě ale přece

O problémech se zákonem o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu se vědělo dlouhá léta. Poslanci se ale k jeho novelizaci dostali až v roce 2015. Dlouho poté, co řada klientů zkrachovalých cestovek přišla o peníze. V zákulisí se o jeho podobu strhl boj. Pojišťovny dokonce hrozily, že přestanou pojištění proti úpadku úplně nabízet. Nakonec se našlo kompromisní řešení, které mělo turistům přinést dostatečnou ochranu. V platnosti je od začátku roku 2016.

„Zákon ustanovuje společnou odpovědnost cestovní kanceláře a pojišťovny za sjednání pojistného limitu. Cestovní kanceláře jsou povinny měsíčně vykazovat tržby za prodané zájezdy. V případech, kdy tržby přesahují sjednaný limit, můžou pojišťovny díky evidenci okamžitě navýšit pojistný limit podle aktuálního obratu. Cestovní kancelář je v průběhu trvání pojištění povinna udržovat limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě úpadku byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků,“ popisuje legislativní změny výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Tereza Picková.

Další novela

V posledních dvou letech sice nedošlo k tomu, že by klienti zkrachovalých cestovních kanceláří nedostali peníze zpátky, stále ale není jasné, jestli je taková situace zcela vyloučená. „Aktuální právní úprava jde cestou prevence, když dává pojišťovnám silnější nástroje k tomu, aby si své cestovní kanceláře hlídaly. Ke sporům ohledně doplatku pojistného plnění však podle mého názoru může dojít i za současné právní úpravy. Respektive, domnívám se, že pokud by se za aktuální právní úpravy cestovní kancelář ocitla v úpadku a byla by takzvaně podpojištěna, spor by se opět ocitl u soudu,“ upozorňuje advokátka Klára Dvořáková, která se specializuje na právo v oblasti cestovního ruchu.

Uvědomují si to zřejmě i na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde vypracovali další novelu, která by měla klientům cestovních kanceláří přinést ještě větší ochranu. Zásadní novinkou bude zřízení garančního fondu, do kterého budou muset přispívat všechny cestovní kanceláře. Pokud by při úpadku některé z nich vyšlo najevo, že pojištění nebylo sjednané správně a na vypořádání všech klientů nestačí, dostanou poškození turisti zbytek peněz právě z garančního fondu. „Až tato novela skutečně zajistí, že budou vždy všichni klienti plně odškodněni,“ říká Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali, která v minulosti neúspěšně řešila problém podpojištění cestovních kanceláří u soudu.

„Mezi další opatření, která se týkají zákazníka, patří i nová úprava předsmluvních informačních povinností, které musí být zákazníkovi poskytnuty prostřednictvím stanovených formulářů. Dále je to zpřesnění odpovědnosti pořadatele zájezdu za nesprávné plnění smlouvy, úprava tzv. storno podmínek, pomoci v nouzi, podmínek odstoupení od smlouvy, odpovědnosti pořadatele, změny či náhrady škody a slevy atd.,“ doplňuje Vilém Frček z odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj další plánované změny.

Zástupcům asociací cestovních ruchu se povinné příspěvky do garančního fondu příliš nezamlouvají, poslanci jsou ale zatím neústupní. Novela zákona se v současné době projednává ve Sněmovně. Vládní návrh zákona byl už schválen ve druhém čtení, nyní se čeká na projednávání ve třetím čtení. Jasné je, že letošní letní sezóny se změna týkat ještě nebude. Cestovatelé přesto můžou zůstat v relativním klidu, pokud si vyberou cestovní kanceláře zodpovědně, mělo by být riziko ztráty peněz i v případě jejího úpadku minimální.