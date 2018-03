Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Teb vozům pomohl projít emisními testy. Když to praskolo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?





V září 2015 se akcie automobilky Volkswagen propadly o 35 procent. Trhy reagovaly na skutečnost, kterou automobilka už dál nemohla popírat: část svých dieselových vozů vybavila speciálním softwarem, který dokázal zkreslit laboratorní testy emisí oxidů dusíku. Bez tohoto podvodu její automobily nebyly schopné vyhovět emisním normám. Ve Spojených státech automobilka přistoupila po sérii hromadných žalob na mimosoudní vyrovnání. V Evropě má ale kauza známá pod názvem dieselgate poněkud jiný průběh, tady Volkswagen o hromadném odškodňování nechce slyšet. Mimo jiné taky proto, že dieselů na starém kontinentě prodával řádově víc.

David Kuboň a Martin Kodýdek založili společnost DieselGate, s. r. o. Jejich cíl: shromáždit české poškozené a pokusit se prosadit jejich požadavky u soudu. Pozoruhodná je přitom metoda, kterou volí: v Česku totiž není možné podávat hromadné žaloby, nic takového v našem právním řádu zkrátka není. Pánové z DieselGate ale mají za to, že vědí, jak postupovat, aniž by jednoho každého poškozeného musili zastupovat zvlášť.

DieselGate, s. r. o. Martin Kodýdek Studoval na Vysoké škole ekonomické a Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 nastoupil do skupiny Patria Finance, během patnácti let ve firmě prošel různými pozicemi: obchodoval s dluhopisy, spoluzakládal investiční portál Patria.cz a byl výkonným ředitelem Patria Online, který portál provozoval. V roce 2012 odcházel z pozice obchodního ředitele Patria Direct, obchodníka s cennými papíry pro retailové investory. Aféru Dieselgate považuje za jeden z největších podvodů v globálním byznysu, což vedlo k jeho angažmá ve společnosti DieselGate, ve které je jednatelem. David Kuboň Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v předních tuzemských i zahraničních advokátních kancelářích. V letech 2005–2010 byl vedoucím právního oddělení skupiny Patria Finance, od roku 2011 hlavním právníkem investiční skupiny WOOD & Company. V roce 2012 založil vlastní advokátní kancelář KLB Legal, která poskytuje komplexní právní poradenství prakticky ve všech oblastech práva.

Jak a kdy jste se k dieselegate dostali?

David Kuboň: V říjnu 2015, měsíc po tom, co to prasklo. Se společníkem z advokátní kanceláře KLB Legal jsme letěli do San Franciska na konferenci mezinárodní právnické organizace Global Justice Network. Na konferenci byli i tři advokáti, kteří proti Volkswagenu podávali hromadnou žalobu – takových žalob bylo v rámci Spojených států asi 150 – a ti nám tehdy řekli „Pojďme do toho spolu, je to kauza, která není čistě americká, má celosvětový přesah, my tu máme 800 tisíc takových aut, ale u vás, tedy v Evropě, jich je osm milionů.“

To vám stačilo?

DK: Hlavní impulz byl, že se v Americe na rozdíl od Evropy chtěli okamžitě dohodnout.

Kdo se chtěl dohodnout? Američtí právníci Volkswagenu?

DK: Přesně. Soudce jim jednoznačně řekl: Pokud se nedohodnete, může to pro vás být likvidační. V Americe totiž nejde jen o náhradu škody, ale taky o úhradu takzvaných punitive damages – to je pokuta, která může být třeba mnohonásobně vyšší než škoda, která reálně vznikla. Účelem té pokuty primárně není odškodnit poškozené, ale uložit škůdci sankci a napřístě odstrašit od podobného jednání jak jeho, tak i kohokoli jiného.

Že do toho jdeme, jsme se rozhodli, když nám kolegové z Ameriky řekli, že v rámci mimosoudních jednání Volkswagen uznal – samozřejmě jenom pro Ameriku – že to neumí opravit.

Co znamená „neumí to opravit pro Ameriku“?

DK: Americké předpisy pro emise dusíku jsou o něco málo přísnější než evropské. A Volkswagen uznal, že tamější limity nedokáže splnit. My jsme ale na základě konzultací se znalcem předpokládali, že „to nedokážou opravit“ ani pro Evropu. Možná to chvíli vypadalo, jako že strašíme, ale bohužel pro naše klienty se ukázalo, že máme pravdu. Od začátku jsme tvrdili dvě věci: zaprvé, že Volkswagen neumí ta poškozená auta opravit bez negativních vedlejších efektů, a zadruhé, že aféra může mít velký dopad na celý dieselový průmysl, protože se může stát, že ta auta nebudou třeba smět do měst.

To se teď děje v Německu. Soud řekl, že si každé město může samo určit, jestli zakáže nebo povolí vjezd aut s dieselem do města…

DK: Ano, a to má samozřejmě ještě další velice važný důsledek pro každého majitele, totiž snížení hodnoty dieselových aut. Až se k nám budou valit auta ze západní Evropy, kde o ně již nebude zájem, na sekundárním trhu půjde jejich cena extrémně dolů.

Martin Kodýdek: A to je jenom začátek. Zatím jsou to zákazy v některých městech, ale už začíná hon. Přestává jít jen o Volkswagen, začíná všeobecný hon na diesely kvůli oxidům dusíku.

Zelený diesel…

DK: Pro Volkswagen se teď ukazuje jako smrtící právě to, že prodej postavili na výroku, že dieslová auta jsou „zelená“. Teď to působí směšně, ale ve své době o tom přesvědčili šedesát až sedmdesát procent Evropanů.

MK: V závěru dobového reklamního spotu Volkswagenu babička přikládá k výfuku bílou šálu, která zůstane bílá – to auto nekouří a je čisté! Postavili na tom prodejní kampaň – a to je problém. Vědomě udělali podvod a vědomě ho využili k tomu, aby prodali víc aut.

Ví se, odkdy se do motorů cinknutý software dával?

DK: Ví se. 2009 až 2015. Netýká se to jednoho modelu, je to software, který se instaloval do různých modelů v celém koncernu, proto to dopadlo tak tíživě na Škodovku. Problémový motor má označení EA189, nejde úplně o všechny diesely z té doby, ale o většinu z nich.

Je známé, kolik ve Státech Volkswagen zaplatil na mimosoudních vyrovnáních?

DK: Za jeden vůz Volkswagen zaplatil poškozeným 5000 až 40 000 dolarů, celkem ho to přišlo na nějakých dvacet miliard dolarů. Tvrdíme, že zločin by se neměl vyplatit. Jenže jim se i tak pořád vyplácí.

Takže navzdory vyplaceným kompenzacím na ziscích z prodejů vydělali?

DK: Ano, od září 2015 do dneška mají čistý zisk zhruba patnáct miliard dolarů. Po uhrazení veškerých pokut a kompenzací. Věří tomu, že pro ně pravidla úplně neplatí, protože oni ta pravidla nastavují nebo minimálně spoluvytvářejí. Udělali sice chybu, ale třeba u nás se jim podařilo marketingově – a to je geniální – přesvědčit značnou část veřejnosti, že útok proti nim je útok proti nám. Ne tedy, že já jsem podvedený, ale že když náhodou půjdu proti nim, ekonomicky tím podkopávám vlastní životní úroveň …

Jakože Volkswagen je u nás too big to fail, nemůžeme si dovolit nechat ho položit, protože by to podrazilo celou ekonomiku.

DK: Ano, too big to fail.

Volkswagen dlouho říkal, že to byla individuální pochybení v týmu nějakých inženýrů, dneska už je ale tuším prokázané, že o tom vědělo celé vedení.

DK: Existuje spousta interních dokumentů, které to dokládají.

MK: Mimochodem jasně to ukazuje snímek Dirty Money od oscarového režiséra Alexe Gibneyho V Americe to jednoznačně prokázali. A auta, které prodávali u nás, jsou ta samá. Evropští politici ovšem nemají moc vůli dieselgate řešit, nechce se jim – too big to fail. A to je potom těžké.

Jak to zatím vypadá jinde ve světě?

DK: K plošným dohodám už jinde mimo USA nedošlo. Víme, že prohráli prvoinstanční soud v Brazílii, dostali poměrně velkou pokutu v Koreji, ale ve velkých zemích jako Austrálie a Anglie hromadné žaloby zatím běží. Řada států hromadné žaloby neumožňuje. V individuálních kauzách už nějaké rozsudky padly, koncern prohrává zejména v Německu. Soudy ve Stuttgartu, Düsseldorfu nebo Arnsbergu dospěly k totožným závěrům jako soud v USA. Ve Španělsku byly vydány rozsudky, které přiznávají spotřebitelům nárok na finanční kompenzaci. V řadě zemí probíhá trestní řízení.

A argument Volkswagenu pro různý postup na opačných březích Atlantiku je, že ve Státech jsou limity přísnější než v Evropě, takže tady je splňují nebo je to opravitelné?

DK: Oni tvrdí, že tady umějí „závadu“ odstranit, a že tím pádem nevznikla žádná reálná škoda. Navíc zdůrazňují, že v Evropě u svých aut nepoužívali takzvané odpojovací zařízení, které je zakázané. Nevysvětlitelným paradoxem zůstává, že zákonná definice nelegálního odpojovacího zařízení je v Evropské unii i v USA téměř totožná.

S tou škodou to ovšem není pravda, když klesají ceny dieselů.

MK: Navíc to reálně opravit neumějí. Teoreticky by to šlo, oxidy dusíku se dají rozložit pomocí močoviny. Nádrž na močovinu je ale velká, její montáž znamená zákaznický diskomfort, protože se vám třeba sníží objem kufru. Navíc za montáž platíte peníze a pak je nutné to doplňovat a ošetřovat. Takže technicky řešitelný ten problém je, ale prakticky je oprava nerealizovatelná.

Přišli jste s tím, že byste rádi shromáždili majitele takhle „vylepšených“ aut. Co s nimi máte v plánu?

MK: Kancelář KLB Legal kauzu zachytila, věnovala se jí mediálně, působila určitým způsobem a ozývali se klienti. Začalo to zvolna, ale potom se noví klienti připojovali v takové míře, že přirozeně přišla myšlenka na hromadnou žalobu – jenže na rozdíl od Ameriky u nás tento institut prozatím neexistuje. Poškození klienti dál samovolně přibývali, až to KLB přestala kapacitně zvládat. DieselGate s.r.o. jsme založili kvůli tomu, aby vznikl nějaký tým oddělený od KLB, který by se kauze organizačně věnoval, samozřejmě s podporou právníků KLB Legal.

Důležitý fakt je, že poptávka vzniká zespodu. My neděláme inzeráty typu „pokud máte tenhle vůz, ono mu sice nic není, ale to nevadí, pojďte s námi zkusit podusit Volkswagen a vymáčknout z něj peníze“. To je podle mě zásadní: jsou tu reální lidé a mají reálné problémy, se kterými chtějí pomoct. Ať už to jsou problémy, kdy po přehrání software auta ztrácejí výkon a zvyšuje se jejich spotřeba, nebo zmiňované problémy s prodejností vozu, které se budou vzhledem k situaci v Německu zhoršovat.

Jak hromadně žalovat, když se hromadně žalovat nedá? Kolik lidí se do sporu s automobilkami hlásí? Kolik by se jich hlásit mohlo? Kolik to bude stát a kolik si vezmou právníci? A proč není času nazbyt? Odpovědi na tuhle hromadu otázek i na hromadu otázek jiných najdete zítra v pokračování rozhovoru.

