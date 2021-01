Nezaměstnanost je nejvyšší za tři a půl roku

Míra nezaměstnanosti v Česku na konci roku 2020 stoupla na 4 % z listopadových 3,8 %. Jde o nejvyšší číslo od července 2017. Přesto zůstává nezaměstnanost v Česku nejnižší v Evropské unii. Prosincové údaje dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Bez práce bylo 291 977 lidí, ve srovnání s listopadem jich přibylo téměř 17 500. Počet volných pracovních míst oproti listopadu mírně stoupl – o 610 na 318 582. V meziročním srovnání je jich o téměř 22 400 méně.

„Označila bych to za koronavirový paradox. Postižené sektory propouští nebo drží zaměstnance jen díky státní podpoře a na druhé straně průmysl, IT, komunikace, online služby nebo třeba dovážkové služby naopak trpí nedostatkem zaměstnanců. Na trhu práce vzniká velký strukturální problém,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Volných míst je tak pořád méně než oficiálních uchazečů. Na jednu volnou pozici teď připadá v průměru 0,9 uchazeče. „Problém však spočívá v tom, že mnohá volná pracovní místa nejsou příliš atraktivní pro uchazeče. Často jsou špatně finančně ohodnocená nebo jsou příliš náročná,“ připomíná Štěpán Křeček, ekonom BH Securities.

Nezaměstnanost s velkou pravděpodobností dál poroste. „Na druhou stranu neočekáváme návrat počtu nezaměstnaných z dob poslední krize. Státní program podpory zaměstnanosti Antivirus drží při životě desetitisíce pracovních míst. Co se s nimi stane po skončení podpory není jisté. Některá mohou přežít, jiná ne. Navíc další a další uzávěry ekonomiky jen stěžují situaci těm firmám, které se snaží „přežít“ a zajistit lidem práci. Nemají daleko od toho to vzdát. Proto se růstu nezaměstnanosti nevyhneme,“ říká Horská.

Horská očekává, že nezaměstnanost může po ukončení podpory skokově vzrůst až k 6 %, bez práce by tak mohlo být až půl milionu lidí. Ekonom ING Bank Jakub Seidler očekává mírnější růst nezaměstnanosti, podle by v průměru za rok 2021 měla vystoupat na 4,4 %. V roce 2020 to byla 3,6 %, v roce 2019 2,6 %.

Za celý rok 2020 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v průměru 3,6 %, nárůst je tak v kontextu koronakrize velmi mírný, podíl nezaměstnaných osob byl tak loni stále nižší, než v roce 2017. Letos očekáváme růst na 4,4 % pic.twitter.com/gaRoEVEoDK — Jakub.Seidler (@JakubSeidler) January 8, 2021

„Obecně neočekáváme pokles nabídky volných míst u základních, dělnických či operátorských pozic. Kde ale čekáme ještě více volných lidí na trhu, jsou pozice v administrativě, službách, maloobchodě nebo marketingu. Tady se bohužel na lepší časy zatím neblýská. Je také otázka, jak v prvním čtvrtletí se statistikou zahýbe fakt, že řada OSVČ či drobných živnostníků již neustojí opakující se vlny omezení, které postihují jejich obor," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky personálně poradenské společnosti Randstad.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.