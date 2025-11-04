Peníze.cz
>
Bydlení
>
Nemovitosti
>
Nezmenšuje se jen jídlo. Smrskflace dorazila i na trh s bydlením, hlásí developeři

Nezmenšuje se jen jídlo. Smrskflace dorazila i na trh s bydlením, hlásí developeři

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 4. 11. 2025
Nezmenšuje se jen jídlo. Smrskflace dorazila i na trh s bydlením, hlásí developeři

Zdroj: Shutterstock

Hmotnost výrobků v obchodech klesá, zatímco jejich cena zůstává stejná nebo dokonce roste. Tento trend, známý jako smrskflace, se ale už netýká jen potravin. Až 75 % developerů potvrzuje, že podobný jev se objevuje i v oblasti bydlení.

Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo 50 ředitelů developerských firem prostřednictvím osobních či elektronických rozhovorů.

Podle většiny oslovených firem (56 %) je hlavním důvodem zmenšování výměry bytů právě oslabená kupní síla domácností. „Fenomén zmenšování bytů je přímým důsledkem snahy nabídnout lidem dostupnější možnost, i když v menším standardu. Nejžádanější jsou byty o velikosti kolem 40 až 50 metrů čtverečních, ale čím dál více se uplatňují i mikrobyty,“ popisuje Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Přitom hned devět z deseti developerů zároveň očekává, že ceny nemovitostí budou i nadále růst. Podle nich je totiž poptávka domácností i investorů stále výrazně převyšuje nabídku, zatímco náklady dál rostou – od zdražujících stavebních materiálů přes nedostatek pracovní síly až po složité a zdlouhavé povolovací procesy.

Foto: CEEC Research

Podle téměř poloviny dotázaných developerů (49 %) se v roce 2025 průměrná výměra nově prodávaných bytů zmenšila o 1 až 5 % ve srovnání s předchozím rokem. Tento trend odpovídá podle průzkumu měnící se poptávce: domácnosti stále častěji hledají menší a cenově dostupnější bydlení, zejména ve větších městech.

Aktuálně nejvyšší zájem je po bytech o velikosti 40 až 49 metrů čtverečních. Tuto kategorii označilo jako nejžádanější 35 % respondentů. Následují byty o velikosti 30 až 39 metrů čtverečních (26 % oslovených developerů) a poté 50 až 59 metrů čtverečních, což označilo 15 % developerů.

Trend se podle všeho nezmění ani příští rok. „V posledních letech sledujeme jasný trend k efektivnějším dispozicím – menší byty s chytrým využitím prostoru, které jsou cenově dostupnější a dobře pronajímatelné. V roce 2025 se na trhu prosadily hlavně jednotky 1+kk a 2+kk, často v developerských projektech zaměřených na mladé páry nebo investory,“ uvádí Jan Havel, jednatel společnosti Veacom.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávkyNová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

Naopak zájem o větší byty klesá. Dispozice nad 70 metrů čtverečních označila jako nejžádanější pouze 2 % developerů. „V roce 2026 očekáváme pokračování trendu zmenšování výměr – preference půjde k menším, dobře navrženým bytům. Větší byty se budou prodávat především v prémiovém segmentu nebo na okrajích měst, kde cena za metr čtvereční zůstává relativně dostupnější,“ potvrzuje Michal Hrbatý, šéf společnosti UlovDomov.cz.

Z průzkumu CEEC Research rovněž vyplývá, že 62 % developerů vnímá trend smrskflace jako mírný, zatímco 13 % jej považuje za výrazný. A pěti z oslovených respondentů nezaznamenala žádnou změnu.

Foto: CEEC Research

„Z našeho pravidelného zjišťování ČSOB Index bydlení vyplývá, že reakcí trhu na silný růst cen bytůa domů je v případě bytů růst poptávky po objektech 2+kk a 2+1 a vzestup nabídky tzv. mikrobytů s plochou od 16 m2,“ dodává Miroslav Zetek, člen představenstva pro řízení obchodu společnosti ČSOB Hypoteční banka

Za tímto vývojem je hned několik faktorů naráz: rostoucí ceny pozemků, vysoké stavební náklady i složité a zdlouhavé povolovací procesy. Ty nutí optimalizovat návrhy projektů tak, aby zůstaly ekonomicky udržitelné, tvrdí developeři. 

Co se chystá na rok 2026

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bydlení, developeři, nemovitost, nemovitosti

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

OnlineRychleZdarma
Prodej tlačítko
Odhad tržní ceny prodeje
Pronájem tlačítko
Odhad tržní ceny pronájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Úvěry ze stavebka jedou. Stavební spořitelny zachránily státní dotace

19. 6. 2025 | Gabriel Pleska

Úvěry ze stavebka jedou. Stavební spořitelny zachránily státní dotace

V roce 2024 stoupl skoro o polovinu – přesně o 45 procent – objem poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření. Stavební spořitelny, jejichž podnikání utrpělo snižováním státem poskytované... celý článek

Úroky padají, Češi hledají alternativu. Investika boduje s realitním fondem

19. 6. 2025 | Martin Vlnas

Úroky padají, Češi hledají alternativu. Investika boduje s realitním fondem

Češi hledají výnosnější alternativy ke spořicím účtům. A protože mají slabost pro nemovitosti, lákají je čím dál víc nemovitostní fondy. Petr Čížek, který jeden z nich vede, byl hostem... celý článek

Zdražování bytů zrychlilo. Ceny jsou na novém maximu, hlásí banka

9. 6. 2025 | Petr Kučera

Zdražování bytů zrychlilo. Ceny jsou na novém maximu, hlásí banka

Ceny nemovitostí v Česku dál prudce rostou, v letošním prvním čtvrtletí tempo růstu cen ještě zrychlilo. Byty meziročně zdražily o desetinu, domy o 6,3 % a pozemky o 5,5 %.

Nemovitostní fondy měly druhý nejlepší rok v historii. Známe výsledky

19. 5. 2025 | Jan Traxler | 1 komentář

Nemovitostní fondy měly druhý nejlepší rok v historii. Známe výsledky

Přinášíme kompletní výsledky nemovitostních fondů za uplynulý rok. Včetně fondů kvalifikovaných investorů. Naprostá většina jich překonala inflaci, zpravidla se slušnou rezervou. Jeden... celý článek

Nových bytů bude víc, jenže dražších. Bydlení ve vlastním se vzdaluje

15. 4. 2025 | Kateřina Hovorková

Nových bytů bude víc, jenže dražších. Bydlení ve vlastním se vzdaluje

Trh s novými nemovitostmi ožívá. V druhé polovině roku se čeká celorepublikový nárůst nabídky nových bytů oproti loňsku o 3,6 %, v Praze pak o 3,2 %. Vyplývá to z aktuálního průzkumu... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI