Nezmenšuje se jen jídlo. Smrskflace dorazila i na trh s bydlením, hlásí developeři

Hmotnost výrobků v obchodech klesá, zatímco jejich cena zůstává stejná nebo dokonce roste. Tento trend, známý jako smrskflace, se ale už netýká jen potravin. Až 75 % developerů potvrzuje, že podobný jev se objevuje i v oblasti bydlení.
Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo 50 ředitelů developerských firem prostřednictvím osobních či elektronických rozhovorů.
Podle většiny oslovených firem (56 %) je hlavním důvodem zmenšování výměry bytů právě oslabená kupní síla domácností. „Fenomén zmenšování bytů je přímým důsledkem snahy nabídnout lidem dostupnější možnost, i když v menším standardu. Nejžádanější jsou byty o velikosti kolem 40 až 50 metrů čtverečních, ale čím dál více se uplatňují i mikrobyty,“ popisuje Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.
Přitom hned devět z deseti developerů zároveň očekává, že ceny nemovitostí budou i nadále růst. Podle nich je totiž poptávka domácností i investorů stále výrazně převyšuje nabídku, zatímco náklady dál rostou – od zdražujících stavebních materiálů přes nedostatek pracovní síly až po složité a zdlouhavé povolovací procesy.
Podle téměř poloviny dotázaných developerů (49 %) se v roce 2025 průměrná výměra nově prodávaných bytů zmenšila o 1 až 5 % ve srovnání s předchozím rokem. Tento trend odpovídá podle průzkumu měnící se poptávce: domácnosti stále častěji hledají menší a cenově dostupnější bydlení, zejména ve větších městech.
Aktuálně nejvyšší zájem je po bytech o velikosti 40 až 49 metrů čtverečních. Tuto kategorii označilo jako nejžádanější 35 % respondentů. Následují byty o velikosti 30 až 39 metrů čtverečních (26 % oslovených developerů) a poté 50 až 59 metrů čtverečních, což označilo 15 % developerů.
Trend se podle všeho nezmění ani příští rok. „V posledních letech sledujeme jasný trend k efektivnějším dispozicím – menší byty s chytrým využitím prostoru, které jsou cenově dostupnější a dobře pronajímatelné. V roce 2025 se na trhu prosadily hlavně jednotky 1+kk a 2+kk, často v developerských projektech zaměřených na mladé páry nebo investory,“ uvádí Jan Havel, jednatel společnosti Veacom.
Naopak zájem o větší byty klesá. Dispozice nad 70 metrů čtverečních označila jako nejžádanější pouze 2 % developerů. „V roce 2026 očekáváme pokračování trendu zmenšování výměr – preference půjde k menším, dobře navrženým bytům. Větší byty se budou prodávat především v prémiovém segmentu nebo na okrajích měst, kde cena za metr čtvereční zůstává relativně dostupnější,“ potvrzuje Michal Hrbatý, šéf společnosti UlovDomov.cz.
Z průzkumu CEEC Research rovněž vyplývá, že 62 % developerů vnímá trend smrskflace jako mírný, zatímco 13 % jej považuje za výrazný. A pěti z oslovených respondentů nezaznamenala žádnou změnu.
„Z našeho pravidelného zjišťování ČSOB Index bydlení vyplývá, že reakcí trhu na silný růst cen bytůa domů je v případě bytů růst poptávky po objektech 2+kk a 2+1 a vzestup nabídky tzv. mikrobytů s plochou od 16 m2,“ dodává Miroslav Zetek, člen představenstva pro řízení obchodu společnosti ČSOB Hypoteční banka
Za tímto vývojem je hned několik faktorů naráz: rostoucí ceny pozemků, vysoké stavební náklady i složité a zdlouhavé povolovací procesy. Ty nutí optimalizovat návrhy projektů tak, aby zůstaly ekonomicky udržitelné, tvrdí developeři.
