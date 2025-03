Nedávejte svoje data webům, co nabízejí odhady nemovitosti zdarma, radí expert

Za kolik můžete prodat nebo koupit dům či byt? Těch, kdo rádi poradí, najdete spoustu. Víte ale, odkud mají informace? Jsou správné? A proč by vám je někdo dával zadarmo, nesmrdí tu něco? I temné stránky realitního byznysu popisuje v podcastu webu Peníze.cz Milan Roček, jednatel společnosti Flat Zone, která sama data o nemovitostech sbírá a nabízí.

Jestli má s něčím Česko problém, je to bydlení. Jednoduše řečeno: tam, kde lidé chtějí bydlet, nabídka zoufale nestačí poptávce. Ceny nemovitostí v takových oblastech přirozeně rostou.

Jestli má v takové situaci něco cenu zlata, jsou to pochopitelně informace o tom, jaké jsou ceny nemovitostí reálně. Spolu s nimi tedy roste i hlad po informacích: za kolik se kde reálně prodává a kupuje, kdy mě asi prodávající tahá za nos a podobně. Tento hlad po informacích uspokojuje rostoucí nabídka zdrojů, ze kterých lze data získávat. Jsou s tím ale spojená i rizika.

„Když je poptávka po informacích tak velká, tak toho může také kdokoli zneužít,“ varuje Milan Roček, zakladatel společnosti Dataligence, která se před několika týdny spojila s Flat Zone. „Vnímáme to jako velmi nebezpečnou situaci. Byl to vlastně jeden z důvodů naší fúze, společnou snahou obou firem je totiž poskytování relevantních a správných dat.“

Nesprávně nebo dokonce nelegálně získaná data se navíc dají zneužít i přímočařeji: spekulanty a lidmi, kteří do obchodu pletou nátlak, ne-li vydírání. „Tento trend se může hodně zvrhnout. Tak, jak se to stalo v posledních zhruba pěti letech v oblasti flipování spoluvlastnických podílů,“ doplňuje Roček. To jsme detailněji rozebrali v tomto rozhovoru: Flipování nemovitostí. Milan Roček o drsném způsobu, jak legálně zničit spoluvlastníky.

Flat Zone a Dataligence se získáváním, tříděním a interpretací dat o cenách nemovitostí zabývají 15 let a úzce spolupracují s katastrem nemovitostí, jehož data využívají. „Osm let jsme například zpracovávali ručně kompletní výměru bytového fondu v Česku a jsme jediní na našem trhu, kdo tím disponuje,“ dodává Roček.

Některé jiné firmy ale za data katastru nechtějí platit a pomocí robotů je sbírají ilegálně nebo sbírají data neúplná. Jak se pak ale orientovat v záplavě informací o realitním trhu, když si třeba i vzájemně protiřečí? Jedna ze základních rad je: pamatujte si, že nic není zadarmo. Pokud neplatíte penězi, pravděpodobně platíte něčím jiným.

Milan Roček varuje právě před weby, které nabízejí odhady cen nemovitostí zdarma. „Proč by někdo nabízel, že si dá tu práci a vypočítá vám odhad nemovitosti zdarma? Už to samo o sobě by mělo být varovným signálem, že cílem samozřejmě není vám pomoci, ale získat vaše osobní data,“ upozorňuje.

Na co dalšího si dát pozor?

Na to odpovídá Milan Roček, jehož společnosti se podařilo sesbírat největší databázi informací o nemovitostech v Česku, v dalším díle podcastu Peníze.cz.

Nabízíme unikátní vhled do toho, jak složité je data shromažďovat a ověřovat jejich správnost, jaká data používají hypoteční banky nebo pojišťovny, a také představíme některé aplikace, které vás světem nemovitostí bezpečně provedou.

