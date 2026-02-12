Nemocenská 2026. Kolik teď dostanete a jaká jsou pravidla

Prvních čtrnáct dní nemoci: náhrada mzdy, nebo nic
Dřív bylo na nemocném, aby se postaral o to, že jeho zaměstnavatel dostane do ruky neschopenku – tedy doklad, že ho lékař uznal práce neschopným. Dneska se komunikace mezi lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení odehrává elektronicky, takže tahle starost odpadá. Přesto je slušné i praktické dát do práce vědět, že člověk nepřijde a jak dlouho asi jeho nepřítomnost bude trvat.
Zaměstnaný člověk bude i za dobu pracovní neschopnosti dostávat peníze. Ne ale hned dostane dávky nemocenského pojištění čili nemocenskou nebo též nemocenské (všechny tři pojmy se používají a mají stejný význam). Prvních čtrnáct dní pracovní neschopnosti se tyhle dávky nevyplácejí. Zaměstnaný člověk nejprve dostává náhradu mzdy.
Náhradu mzdy svým lidem vyplácí vždy zaměstnavatel. Přijde následující měsíc v normálním výplatním termínu spolu se mzdou a bude zapsaná na výplatní pásce. Až od 15. dne nemoci pak případně přijde na řadu nemocenská, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.
Rozdíl je nejen v tom, od koho peníze přijdou, ale taky v tom, kolik jich bude a za které dny se vyplácejí.
Náhrada mzdy zaměstnanci náleží poměrně logicky jen za ty dny, za které by – nebýt nemoci – dostal mzdu nebo plat. Tedy za dny, kdy by normálně šel do práce.
Dávky nemocenského pojištění se ale vyplácejí za každý prostonaný den, včetně nedělí a svátků.
Pozor: pokud si nemocenské pojištění platíte jako samostatně výdělečná osoba, náhrady mzdy se vás netýká. Není zaměstnavatel, není mzda, není náhrada. A nemocenskou taky dostanete až od 15. dne nemoci.
Jak se počítá náhrada mzdy
Náhrada mzdy se počítá za dny (nebo přesněji za hodiny), které by zaměstnanec odpracoval, kdyby neonemocněl (nebo nemusel do karantény).
Při výpočtu náhrady mzdy se vychází z průměrné mzdy za kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec stoná. Kalendářní čtvrtletí jsou leden–březen, duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec. Když tedy jdete na neschopenku v únoru, náhrada mzdy se počítá podle průměrné hodinové mzdy v období od října do prosince minulého roku.
V účtárně spočítají hrubou hodinovou mzdu (vydělí hrubou mzdu za dané měsíce počtem odpracovaných hodin) a tu pak ořežou podle předem daných pravidel na takzvaný redukovaný průměrný hodinový výdělek. A z redukovaného průměrného výdělku pak dostanete 60 procent jako náhradu mzdy.
Jak se náhrada počítá si ukážeme i na příkladu pana Šťastného, který je až tak šťastný, že bere tisíc korun hrubého na hodinu. Při ořezávání průměrného hodinového výdělku na redukovaný průměrný hodinový výdělek se použijí čtyři redukční hranice, které ho rozsekají do čtyř pásem a peníze v každém z nich se krátí jinak
Vypadá to takhle:
Jak se redukuje hrubá hodinová mzda 1000 korun
(redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při nemoci 2026)
Část hrubé hodinové mzdy
Kolik z ní zbude po redukci
To je v korunách
0–285,78 Kč
90 %
257,20 Kč
285,78–428,58 Kč
60 %
85,68 Kč
428,58–856,98 Kč
30 %
128,52 Kč
nad 856,98 Kč
nic
0,00 Kč
Redukovaný průměrný hodinový výdělek, který v dalším kroku snížíme na 60 procent ↓
471,40 Kč
Náhrada mzdy (zaokrouhlená na celé Kč nahoru)
283,00 Kč
Nižší hodinové výdělky jsou pochopitelně redukovány míň. Panu Smolíkovi, který bere 250 korun na hodinu v hrubém, by redukovaný základ vyšel 225 korun, náhrada mzdy pak 135 korun.
Dávky nemocenského pojištění od 15. dne
Dávky nemocenského pojištění náleží nemocensky pojištěnému nemocnému od 15. dne nemoci (pracovní neschopnosti). Vyplácejí se za každý kalendářní den včetně sobot, nedělí a svátků.
Doba, po kterou může nemocenskou pobírat (podpůrčí doba), je 380 dní. Lze ji ale prodloužit: pokud by se pracovní neschopnost táhla takhle dlouho, je na místě se poradit s lékaři, jestli doporučí nemocenskou ještě prodloužit, případně jestli už není čas žádat o invalidní důchod.
Žádost o prodloužení posuzuje posudkový lékař Institutu pro posuzování zdravotního stavu. Pracovní neschopnost se prodlužuje vždy maximálně o 30 dní, celkově to v součtu může být až o 350 dní.
Jak se počítá nemocenská: kalkulačka nemocenské 2026
Na kalkulačce se počítá snadno:
Bez kalkulačky hůř:
Nemocenská se počítají z denního vyměřovacího základu. To by měl být váš denní příjem za uplynulý rok. Kdybyste šli na nemocenskou v únoru, započítávaly by se tedy příjmy od loňského února do letošního ledna. Po vydělení počtem pracovních dní získáme denní vyměřovací základ.
Ten se ovšem zase snižuje s pomocí tří redukčních hranic a zredukovaný základ se opět krátí. Podle toho, jak dlouho pracovní neschopnost trvá. Ze začátku člověk dostává míň, jak se nemoc protahuje, dávky nemocenského mírně stoupají.
Rovnou si to ukážeme na paní Štastné, která je tak šťastná, že vydělává 5000 korun denně.
Jak se redukuje denní vyměřovací základ 5000 korun
(redukční hranice pro výpočet nemocenské 2026)
Část vyměřovacího základu
Kolik z něj zbude po redukci
To je v korunách
0–1633 Kč
90 %
1469,70 Kč
1633–2449 Kč
60 %
489,60 Kč
2449–4897 Kč
30 %
734,40 Kč
nad 4897 Kč
nic
0 Kč
Zaokrouhlený redukovaný denní vyměřovací základ, který v dalším kroku snížíme podle toho, jak dlouho pí Šťastná marodí ↓
2694,00 Kč
Denní nemocenská
Kolik procent denního vyměřovacího základu to je
Kolik je to v korunách
Denní nemocenská od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti
60 %
1617,00 Kč
Denní nemocenská od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti
66 %
1779,00 Kč
Denní nemocenská od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti
72 %
1940,00 Kč
Pokud někdo bere míň, vyměřovací základ se mu taky míň zredukuje.
OSVČ a nemocenská: vyplatí se nemocenské pojištění?
Kromě zaměstnanců dávky nemocenské dostávají i osoby samostatně výdělečně činné. Pokud si platí nemocenské pojištění.
Zaměstnanec jsou nemocensky pojištěn povinně. Samostatně výdělečně činné osoby si pojištění platit můžou. Není to ale úplně zvykem. Zejména proto, že se nemocenská platí až od 15. dne pracovní neschopnosti.
Každý si ale na našich kalkulačkách nemocenské pro OSVČ může spočítat hned dvě věci: kolik by na nemocenském dostal, kdyby si ho platil, nebo možná ještě šikovněji: kolik by si musel platit, kdyby chtěl na nemocenském dostat určitou sumu. Tu druhou sem vložíme. A na tu první přidáme odkaz: Kalkulačka nemocenské pro OSVČ.
Výsledky asi nejsou úplně oslnivé. Je ale potřeba říct, že jedné nebo dvěma skupinám podnikatelů a podnikatelek se pravděpodobně nemocenské pojištění vyplatí.
Z nemocenského pojištění se nevyplácejí dávky jenom v případě nemoci. Pojistnou událostí je tady i událost radostná: narození dítěte. Z nemocenského pojištění se vyplácí taky peněžitá pomoc v mateřství (zvaná mateřská) a dávky otcovské poporodní péče (zvané otcovská). A obojí může být v porovnání s penězi zaplacenými na pojistném poměrně zajímavé. Pokud ovšem na tu radostnou událost nečekáte příliš dlouho.
Jste-li tedy dva, ve správném věku a dokážete-li rodičovství plánovat, zahrňte do svých propočtů právě i nemocenské pojištění.
