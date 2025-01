Všichni zaměstnanci si platí nemocenské pojištění (u dohod až od určité výše výdělku) povinně, zatímco osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dobrovolně. Kdo si ho platí, je do určité míry jištěný, když ho nemoc připraví o možnost pracovat.

Pokud jde o nemoc vlastní, dostává nemocenskou. Pokud je to nemoc cizí, dostává právě ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné. Novinkou od roku 2025 je, že na ošetřovné mají nárok i nemocensky pojištěné OSVČ a někteří dohodáři.

Dodejme, že nemocenské pojištění chrání člověka před výpadkem příjmů také v radostnějších okamžicích – byť i v nich figurují bílé pláště. Jde o vyrovnávací příspěvek v těhotenství, mateřskou a otcovskou.

Věnovat se ale budeme ošetřovnému bez přívlastků – tomu, které nám má pomoct, když někdo blízký nenadále onemocní nebo se mu stane úraz a je potřeba se o něj na pár dní postarat. Stranou necháme dlouhodobé ošetřovné, které má svůj význam v situacích, kdy je potřeba se o někoho blízkého starat dlouhodobě. O tom jsme podrobněji psali zde: Dlouhodobé ošetřovné. Kdo má nárok a jak se počítá.

Samozřejmě můžete rovnou skočit na kalkulačku ošetřovného, ale doporučujeme si projít celý náš přehled, nebo si z něj aspoň vyzobnout novinky, které se týkají žádosti o ošetřovné.

Co je to ošetřovné?

Ošetřovné je jedna z dávek nemocenského pojištění.

Z nemocenského pojištění se platí

Ošetřovné má pomoct člověku překonat dobu, kdy nemůže vydělávat kvůli nemoci někoho blízkého, o koho je potřeba se starat. Pokrývá relativně krátkou dobu – zhruba běžnou chřipku nebo angínu. Nicméně ošetřovné můžete dostat i v situacích, kdy nikdo není nemocný.

Kdo má nárok na ošetřovné? Od roku 2025 i OSVČ a dohodáři

Do konce roku 2024 platilo, že ošetřovné mohli dostat jen zaměstnanci v pracovním poměru. Od roku 2025 se okruh lidí s případným nárokem na ošetřovné rozšířil: nárok nyní mají i dohodáři (pokud na dohodě o pracovní činnosti (DPČ) vydělají tolik, že musí platit sociální – a v něm i nemocenské – pojištění) a dobrovolně nemocensky pojištěné OSVČ, více se o tom dočtete zde: Na ošetřovné budou mít nově nárok i dohodáři a OSVČ.

První podmínkou k získání ošetřovného je tedy platit si nemocenské pojištění. Kromě toho je potřeba mít koho ošetřovat nebo přesněji – o koho pečovat. A pozor, u dětí vám ošetřovné nepřiznají, pokud se počítá s tím, že už o ně někdo pečuje, protože na ně právě bere:

peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou),

rodičovský příspěvek,

dlouhodobé ošetřovné.

Jedině, že by tenhle pečující člověk s mateřskou, rodičákem nebo dlouhodobým ošetřovným sám onemocněl, přivodil si úraz, porodil jiné dítě, jel do lázní nebo byl přijat do ústavní péče. Pak je možné ošetřovné na dítě dostat.

Děti, rodiče – a kdo dál? Při péči o koho dostanu ošetřovné?

Ošetřovné může dostat nemocensky pojištěný člověk, který nemůže pracovat, protože musí pečovat:

o dítě do 10 let,

o jiného člověka, jehož stav kvůli úrazu nebo nemoci nezbytně vyžaduje ošetřování.

Ošetřovaný přitom musí patřit mezi „příbuzné v linii přímé“, počítá se

rodič,

prarodič,

dítě,

vnuk,

manžel/manželka nebo jejich rodič,

registrovaní partner/partnerka nebo jejich rodič.

Případně ale stačí i to, že člověk s ošetřujícím žije v jedné domácnosti.

Důležité je připomenout, že pro pobírání ošetřovného vlastně není nemoc nebo úraz a ošetřování vždy nutnou podmínkou. U dětí do 10 let je důvodem k výplatě i to, když s ním někdo zůstane doma, protože škola, školka nebo podobné zařízení zavřely kvůli havárii, epidemii nebo jiné nepředvídatelné události.

Další okolností, která dovoluje zůstat doma na ošetřovném s dítětem do 10 let, je karanténa nařízená dítěti nebo nemoc člověka, který o dítě jinak pečuje.

Jak dlouho se pobírá ošetřovné?

Ošetřovné se dá čerpat maximálně devět dní. Výjimku mají rodiče-samoživitelé. Samoživitel nebo samoživitelka může zůstat na ošetřovném až 16 dní, pokud má v trvalé péči aspoň jedno dítě do 16 let, které ještě neskončilo povinnou školní docházku.

Na ošetřovném se během těchto devíti – respektive šestnácti – dní můžou rodiče nebo jiné oprávněné osoby jednou vystřídat.

Povodňové ošetřovné: až do 31. března Zdroj: Pleska/Midjourney Povodně na podzim roku 2024 vytopily i řadu škol. V oblastech zasažených povodněmi je doba vyplácení ošetřovného výjimečně prodloužena z devíti dnů na dobu, kdy bude uzavřena daná škola nebo i zařízení určená k péči o lidi závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I. Podpora se může vyplácet až do 31. března, každý měsíc, navíc i zpětně už od 13. září. Ošetřovné se pro tyto specifické případy rozšiřuje i na lidi zaměstnané na dohodu o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti, i když neplatí nemocenské pojištění.

Kolik dostanu na ošetřovném? Kalkulačka ošetřovného

Ošetřovné se počítá z denního vyměřovacího základu. Vyměřovací základ pro výpočet ošetřovného je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem, obvykle se počítá za 12 měsíců před měsícem, ve kterém se o ošetřovné žádá. Pak se sníží, zredukuje:

1. redukční hranice: z prvních 1552 korun se započítá 90 procent,

2. redukční hranice: z peněz od 1553 do 2328 korun se počítá 60 procent,

3. redukční hranice: z peněz mezi 2329 a 4656 korunami se započítá už jen 30 procent.

Pokud máte ještě vyšší příjmy, z peněz na 4657 korun už se nepočítá nic.

Z takto redukovaného denního vyměřovacího základu se potom vypočítá 60 procent – a to je denní dávka ošetřovného.

Pokud je to složité, orientační výši ošetřovného spočítá kalkulačka ošetřovného:

Kde se podává žádost o ošetřovné? Změny od 2025

Jinak o ošetřovné žádají zaměstnanci a jinak OSVČ. Pro ty druhé je to věc úplně nová. Ale i zaměstnanci by si měli dát pozor, protože postup podávání žádosti o ošetřovné je v roce 2025 odlišný od předchozích let.

Jak žádá o ošetřovné zaměstnanec

Když jde o ošetřování nemocného, je potřeba, aby lékař rozhodl o potřebě ošetřování. Dřív na to vyplňoval lejstro, dneska jenom pošle správě sociálního zabezpečení zprávu. Sociálka vygeneruje číslo elektronického potvrzení (identifikátor), kterým stvrzuje, že už o vás ví. Buď ho pošle přímo na vaše telefonní číslo nebo e-mail (když je povíte doktorovi), nebo ho pošle doktorovi a ten vám ho vytiskne.

Pokud jde o ošetřovné, o které žádáte kvůli péči o dítě pod 10 let věku, protože škola, školka apod., v jehož péči jinak dítě je, je zavřená kvůi havárii, nahlášené bombě, karanténě, pak dostanete číselný identifikátor od tohoto zařízení.

Informujete svého zaměstnavatele o tom, že musíte zůstat doma na ošetřovném, a sdělíte mu identifikátor, který vám předal lékař. Bohužel musí jít o „prokazatelný způsob oznámení“ – takže počítejte s tím, že jenom zavolat nestačí.

Po skončení ošetřování zaměstnavateli zaměstnanec sdělí, jak dlouho pečoval, o koho pečoval – a pokud to není příbuzný nebo rodič manžela/partnera, tak čestně prohlásí, že s ním žije v jedné domácnosti –, jestli nebere dávky, které mají na nárok na ošetřovné vliv (třeba mateřská), případně info o uzavřeném školském nebo podobném zařízení. Zaměstnavatel to pošle dál na správu sociálního zabezpečení.

Ministerstvo práce sice tvrdí, že je žádání o ošetřovné od letoška jednodušší. To ale v podstatě platí jen pro úředníky České správy sociálního zabezpečení, kterým teď všechno připravuje a servíruje elektronicky zaměstnavatel: Jurečka rozjel digitální revoluci: odmakají ji úředníci ve firmách.

Vy budete muset zase vyplňovat formulář, jen to nebude přímo pro sociálku, ale pro zaměstnavatele. Je ale možné, že váš zaměstnavatel už bude mít nějaké údaje o vás předvyplněné, takže toho přece jen bude k vypisování míň, nebo třeba předpřipraví formuláře v interním systému.

Jak žádá o ošetřovné OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná nemá zaměstnavatele, zaměstnává se sama, a tak i sama podává žádost. Pokud má ze zákona zřízenou datovou schránku – a to má naprostá většina OSVČ – musí se sociálkou komunikovat elektronicky.

Doporučuje se žádat pomocí ePortálu ČSSZ. Když se přihlásíte, něco se vám do formulářů načte automaticky, z dat, která o vás stát ví. A pak stačí žádost odeslat. Jiná možnost je formulář na ePortálu jenom vyplnit a pak poslat datovkou nebo mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Kdo datovku nemá (nebo ji nemá povinně ze zákona) může si taky formulář vytisknout a vyplněný dodat – osobně nebo poštou – na správu sociálního zabezpečení.

Můžeme se při péči s někým na ošetřovném vystřídat?

Během devíti nebo šestnácti dní, po které může trvat nárok na ošetřovné, se ošetřující osoby můžou jednou vystřídat.

Se zaměstnavatelem se to komunikuje obdobně, jak bylo popsáno výše. Při žádosti se uvádí stejný identifikátor, jaký už použil první ošetřující/pečující.

Kdy dostanu ošetřovné? Jak se vyplácí ošetřovné?

O nároku na ošetřovné rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení (podle sídla zaměstnavatele nebo jeho účtárny). Ošetřovné vyplatí nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy od zaměstnavatele dostane podklady.

Ošetřovné se vyplácí buď na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou – podle toho, co si žadatel zvolí. Pokud si vybere složenku, cena za poslání poštou se z ošetřovného odečítá. Je to ale čím dál dražší: Výplata nemocenské, ošetřovného nebo mateřské přes složenku zdraží.

