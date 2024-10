Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění, jež má pomoct vykrýt výpadek příjmů lidem, kteří se musí starat o blízkou osobu. Nemají na něj ale nárok všichni, kdo si nemocenské pojištění platí.

Než se ale pustíme do přehledu podmínek ošetřovného, musíme se vypořádat s tím, že v Česku vlastně existuje ošetřovné dvojí, jedno bez přívlastku – o tom bude řeč dnes – a pak dlouhodobé ošetřovné, o kterém jsme se už podrobněji rozepsali: Dlouhodobé ošetřovné. Kdo má nárok a jak se počítá.

Druhá věc, kterou je potřeba říct, se týká samotného názvu ošetřovné – ošetřování totiž není nutnou podmínkou. Stačí, když se musíte starat o dítě, které nemůže do školy, protože na něj byla uvalena karanténa. Nebo proto, že byla karanténa uvalena na celou školu. A nebo je ve škole třeba havárie.

Co je to ošetřovné?

Ošetřovné je jedna z dávek nemocenského pojištění. Z nemocenského pojištění se kromě ošetřovného platí také nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), otcovská dávka poporodní péče (otcovská), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a dlouhodobé ošetřovné.

Ošetřovné má pomoct člověku překonat dobu, kdy nemůže vydělávat. Ale dobu relativně krátkou – asi tak než dítě vyleží chřipku nebo anginu. Jak ale bylo řečeno: Nejde jen o nemoci a taky nejde jen o dítě.

Kdo má nárok na ošetřovné? Zaměstnanec, nebo i OSVČ?

Ošetřovné je sice dávka nemocenského pojištění a bylo by tedy logické, kdyby ho dostával každý, kdo to pojištění platí. Zaměstnanci ho platí povinně. Osoby samostatně výdělečně činné ho povinné nemají, ale můžou si ho platit dobrovolně. Jenže zrovna ti pak na ošetřovné nárok nemají.

Tohle ovšem neplatí pro zmíněné dlouhodobé ošetřovné a s nejvyšší pravděpodobností už to nebude brzy platit ani pro obyčejné ošetřovné. Novela zákona o nemocenském pojištění, která tuhle nerovnost odstraňuje, prošla letos před prázdninami vládou a v poslanecké sněmovně má za sebou druhé čtení. To znamená, že k úplnému schválení chybí už jen málo.

Kromě toho, že člověk (nebo zatím tedy jen zaměstnaný člověk) platí pojištění, musí taky někoho ošetřovat nebo přesněji – musí o někoho pečovat. Pozor je potřeba dát na to, že u dětí se za určitých okolností dopředu počítá s tím, kdo o ně pečuje. Takže nemocenskou vám nepřiznají, když někdo jiný na dítě pobírá

peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou),

rodičovský příspěvek,

dlouhodobé ošetřovné.

Jedině, že by tenhle pečující člověk sám onemocněl, měl úraz, porodil jiné dítě, jel do lázní nebo byl přijat do ústavní péče. A tím se plynule dostáváme k další otázce ke zodpovězení:

O koho můžu pečovat a dostávat ošetřovné?

Ošetřovné může dostat zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí pečovat

o dítě do 10 let, nebo

o jiného člověka, jehož stav kvůli úrazu nebo nemoci nezbytně vyžaduje ošetřování.

U dětí do 10 let je důvodem k výplatě ošetřovného i to, když s ním zaměstnanec zůstane doma, protože škola, školka nebo podobné zařízení zavřely kvůli havárii, epidemii nebo jiné nepředvídatelné události. Když například v roce 2023 probíhala stávka pracovníků ve školství, úřad vydal prohlášení, že ošetřovné se vyplácet nebude. Stávka prý byla hlášená dost dlouho dopředu. Rozhodující slovo by ale měl až soud.

Další okolností, za které je možné zůstat doma na ošetřovném s dítětem do 10 let, je karanténa nařízená dítěti nebo nemoc člověka, který o dítě jinak pečuje.

Ošetřovaný člověk musí být příbuzný v linii přímé (tedy rodič, prarodič, dítě nebo vnuk), manžel či manželka nebo jejich rodič, registrovaný partner či partnerka nebo jejich rodič. Anebo musí jít o člověka, který s ošetřujícím žije v jedné domácnosti.

Jak dlouho můžu dostávat ošetřovné?

Ošetřovné se dá čerpat maximálně devět dní. Výjimku mají rodiče-samoživitelé. Samoživitel nebo samoživitelka může zůstat na ošetřovném až 16 dní, pokud má v trvalé péči alespoň jedno dítě do 16 let, které ještě neskončilo povinnou školní docházku.

Na ošetřovném se během těchto devíti, respektive šestnácti dní můžou rodiče nebo jiné oprávněné osoby jednou vystřídat.

Aktuálně: po povodních ošetřovné až do 31. března Zdroj: Pleska/Midjourney Letošní ničivé povodně vytopily i řadu škol. Do některých z nich se děti pořád ještě nemohou vrátit. Vláda minulý týden schválila návrh zákona o mimořádné podpoře osob zasažených povodněmi, kterým by se sněmovna měla zabývat v nejbližší době a ve zkráceném jednání. Navrhuje se v něm, aby se v oblastech zasažených povodněmi doba vyplácení ošetřovného protáhla z devíti dnů na dobu, kdy bude uzavřena daná škola nebo i zařízení určená k péči o lidi závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I. Podpora by se mohla vyplácet až do 31. března, každý měsíc, navíc i zpětně už od 13. září. Ošetřovné se navíc podle tohoto zákona a pro tyto specifické případ rozšiřuje také na lidi zaměstnané na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, i když neplatí nemocenské pojištění.

Jak vysoké ošetřovné dostanu? Kalkulačka ošetřovného

Ošetřovné se počítá z denního vyměřovacího základu. Vyměřovací základ pro výpočet ošetřovného je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem, obvykle se počítá za 12 měsíců před měsícem, ve kterém se o ošetřovné žádá. Pak se sníží, zredukuje:

1. redukční hranice: z prvních 1466 korun se započítá 90 procent,

2. redukční hranice: z peněz od 1467 do 2199 korun se počítá 60 procent,

3. redukční hranice: z peněz mezi 2200 a 4397 korunami se započítá už jen 30 procent.

Pokud máte ještě vyšší příjmy, z peněz na 4398 korun už se nepočítá nic.

Z takto redukovaného denního vyměřovacího základu se pak spočítá 60 procent a to je denní dávka ošetřovného.

Pokud je to složité, orientační výši ošetřovného spočítá kalkulačka ošetřovného:

Jak podat žádost o ošetřovné? Co se musí doložit?

Pokud jde o péči o osobu nemocnou nebo zraněnou nebo s nařízenou karanténou, je nejprv potřeba nechat si od doktora vyplnit tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). U karantény může tiskopis vystavit i „orgán ochrany veřejného zdraví“ – jde primárně o krajské hygienické stanice, i když to jsou i některá ministerstva v čele s ministerstvem zdravotnictví. Dokument si žadatel dovyplní a pak předá zaměstnavateli, který ho bez zbytečných odkladů pošle správě sociálního zabezpečení.

Pokud dítěti do 10 let zavřou školu nebo jiné dětské výchovné zařízení, formulář částečně vyplňuje právě škola nebo výchovné zařízení. Tiskopis se jmenuje Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Zaměstnanec ho dovyplní a zase ho předává zaměstnavateli, který ho pošle na sociálku.

Pokud blízký člověk zaměstnance potřebuje ošetřování nebo péči, bere se to podle zákoníku práce za takzvanou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. To znamená, že ho zaměstnavatel musí uvolnit. Tahle povinnost ale není vázaná jen na dobu, kdy se vyplácí ošetřovné, zaměstnavatel musí zaměstnance pustit i na delší dobu. Jen už je to volno zadarmo.

Místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení pak výplatu dávky zajišťuje.

Potřeba je doložit taky to, jak dlouho péče trvala. Příslušný dokument – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) – vystavuje ten, kdo vydával formulář, se kterým se o ošetřovné žádalo. Tedy lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví, vystavit ho může už tři dny před předpokládaným termínem. Pokud by se pak doba ošetřování ještě prodlužovala, vystavuje se tiskopis Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče).

U uzavřených škol se předpokládá, že doba uzavírky je jasně daná.

Další cesta papíru je stejná: dostane ho zaměstnanec, předá zaměstnavateli, ten ho pošle na sociálku.

Můžou se ošetřující lidé na ošetřovném vystřídat?

Během devíti nebo šestnácti dní, po které může trvat nárok na ošetřovné, se ošetřující osoby můžou jednou vystřídat.

Ten druhý si od doktora nebo úřadu, který vydal původní rozhodnutí k žádosti, vyžádá tiskopisy Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči) (pro sebe) a Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) (pro ošetřujícího, kterého střídá. Tiskopisy dovyplní, nechá připojit podpis i prvního ošetřujícího. Tiskopisy jdou na správu sociálního zabezpečení zase přes zaměstnavatele.

Za jak dlouho dostanu ošetřovné? Jak probíhá výplata ošetřovného?

O nároku na ošetřovné rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení (podle sídla zaměstnavatele nebo jeho účtárny). Ošetřovné vyplatí nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy od zaměstnavatele dostane podklady.

Ošetřovné se vyplácí buď na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou – podle toho, co si žadatel zvolí. Pokud si vybere složenku, cena za poslání poštou se z ošetřovného odečítá.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

