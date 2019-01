Za první tři dny nemoci dostanou zaměstnanci znovu peníze

Diskuze

23. 1. 2019 | 0:46 | L.

No, náhradu mzdy budou opět zneužívat ti s nízkými příjmy. Ten, který vydělává slušné peníze, bude bit a raději bude dál chodit do práce, i kdyby měl umřít, protože by pak prostě nebylo na splácení hypotéky. Perfektní....