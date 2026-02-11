Odjeli jste z benzinky omylem bez placení? Tohle vás možná překvapí

Když pan Tomáš během jízdy po dálnici přijal hovor z neznámého čísla, nevěřil svým uším. „Dobrý den, tady dálniční policie. Odjel jste z čerpací stanice bez zaplacení za tankování,“ sdělil mu hlas na druhé straně. Policista zároveň uvedl, že hlídka míří k čerpací stanici a že mu obsluha obratem zašle číslo účtu, na které má dlužnou částku okamžitě uhradit. V takovém případě by se podle něj celá věc vyřešila pouze domluvou.
Zní to jako jeden z typických triků podvodníků, takzvaný vishing (podvodné volání). Falešní bankéři či právě policisté se vás snaží nátlakem obrat o osobní údaje a samozřejmě peníze. Tentokrát však o podvod nešlo. Muž si svou chybu vzápětí uvědomil: krátce předtím skutečně natankoval na čerpací stanici, na prodejně si ale zaplatil pouze občerstvení. Palivo, které měl uhradit prostřednictvím mobilní aplikace, zaplatit zapomněl a z místa odjel.
Že telefonát nebyl podvodný, se potvrdilo o několik minut později, kdy pana Tomáše na dálnici zastavila jiná policejní hlídka. Policisté mu sdělili, že je vedený jako řidič, který odjel z čerpací stanice bez zaplacení, a ověřili si situaci přímo se zaměstnanci benzinky. Poté ho nechali pokračovat v jízdě.
Pracovnice čerpací stanice následně řidiči zaslala SMS zprávu s částkou a bankovním spojením. Ten platbu obratem provedl a benzinka mu zaslala potvrzení.
Ojedinělý případ
„V případě, že řidič natankuje u benzínové čerpací stanice a z místa úmyslně bez zaplacení ujede, dopouští se protiprávního jednání,“ připomíná Eva Kropáčová, mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Podle výše způsobené škody se může jednat o přestupek (do 10 000 Kč) nebo dokonce trestný čin, pokud škoda přesáhne tuto částku nebo je jednání opakované či závažné.
„V drtivé většině při újezdu řidiče obsluha okamžitě vyrozumí prostřednictvím tísňové linky policii a řidiče se podaří dohledat. Dále při objasňování této trestné činnosti napomáhají kamery a samozřejmě vnitřní systémy policie,“ popisuje Kropáčová.
Pokud řidič zapomene zaplatit pouze z nepozornosti, tedy nešlo o úmysl a řidič okamžitě vše uhradí, pak policisté věc řeší domluvou na místě. Na to podle mluvčí neexistuje žádný striktní policejní postup, policisté řidiči jednoduše připomenou, aby byl příště pozorný.
Kropáčová doplňuje, že takové případy se sice stávají, ale jsou velmi ojedinělé. Zatímco řidičů, kteří ujedou z tankování bez placení schválně, podle dálničních policistů v poslední době naopak přibývá.
Šťastný konec nebo riziko?
Potřeba být pozorný je ale třeba i v jiném ohledu: zda skutečně nejde o podvod. Podle nejnovějších dat České bankovní asociace klienti tuzemských bank loni čelili téměř 91 tisícům útoků a celkové škody dosáhly 2,1 miliardy korun. Oproti roku 2024 to je nárůst o víc než 700 milionů korun a průměrná škoda stoupla na 23 462 korun.
Postup popsaný čtenářem přitom nelze považovat za běžný standard a lidé by měli být obezřetní vždy, když je někdo po telefonu vyzývá k okamžité platbě.
Policie ani čerpací stanice standardně nepožadují úhradu dlužné částky během jízdy okamžitým převodem na bankovní účet. Zpravidla řidiče spíš doprovodí zpět na čerpací stanici, kde dlužnou částku uhradí. Pokud má řidič pochybnosti, měl by si informace ověřit, například zpětným zavoláním na oficiální linku policie nebo kontaktováním samotné čerpací stanice.
Problém je, že řidiči v takovou chvíli příliš nepomůže ani jeho banka. V internetovém bankovnictví totiž automaticky neuvidí, komu číslo účtu skutečně patří, tedy kam své peníze v časovém presu posílá. A banka mu to po telefonu také nesdělí.
To by se ale mohlo brzy změnit. Novou povinnost ověření příjemce – Verification of Payee (VoP) – musí i právě kvůli riziku podvodů nejpozději od 9. října 2025 plnit všechny banky v eurozóně (státech platících eurem). V ostatních členských zemích stačí až od 9. července 2027. Podrobně jsme o tom psali zde: Banky budou muset ověřit číslo účtu a jméno příjemce. Do té doby zůstává odpovědnost za ověření čísla účtu plně na plátci.
Co dělat, když zjistíte, že jste nezaplatili:
Pokud si chybu uvědomíte až po několika kilometrech, postupujte následovně:
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem