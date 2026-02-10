Peníze.cz
Ponožky a povlečení se vzorem sedaček doplnily novinky. České dráhy rozšiřují fanshop

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 10. 2. 2026
Zdroj: České dráhy

České dráhy rozšiřují nabídku na svém fanouškovském e-shopu. Milovníci železnice si tak nově mohou pořídit třeba rukavice z merino vlny, datové kabely nebo nabíjecí adaptéry. 

Fanshop národního železničního dopravce funguje od prosince 2023 na webu www.cd.cz/fanshop a nabízí nejrůznější dárkové a upomínkové předměty s motivy železnice a značky ČD.

Už při spuštění e-shopu fanoušky upoutaly například ponožky se vzorem vlakových sedaček. Stejně tak je podle dopravce dlouhodobým hitem ložní povlečení s totožný potiskem.

Foto: České dráhy

Povlečení s motivem vlakových sedaček.

Mezi nejprodávanější položky v uplynulém roce pak podle drah patřily adventní kalendáře. 3D adventní kalendář s čokoládou má podobu legendárního motorového vozu 810 nebo moderní lokomotivy Vectron. Dál šly na odbyt i psací potřeby nebo stavebnice. 

„V zimním období se tradičně zvyšuje zájem také o zboží vhodné do chladnějších měsíců, jako jsou bundy, mikiny nebo čepice,“ doplňuje tisková mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Podle Rajnochové fanshop zasílá objednávky také do okolních zemí. Zájem je i ze vzdálenějších destinací, mezi které patří třeba Velká Británie, Finsko, Estonsko, Nizozemsko, Itálie nebo USA.

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

V diskuzi je celkem 0 komentářů

