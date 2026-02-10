ČSOB rozdává lístky do kina. V soutěži vyhraje 8000 lidí
9. 2. 2026 | Petr Kučera
Osm tisíc lidí má šanci vyhrát dvě vstupenky zdarma do sítě kin CineStar. Soutěž pořádá ČSOB a potrvá do konce května.
Zdroj: České dráhy
České dráhy rozšiřují nabídku na svém fanouškovském e-shopu. Milovníci železnice si tak nově mohou pořídit třeba rukavice z merino vlny, datové kabely nebo nabíjecí adaptéry.
Fanshop národního železničního dopravce funguje od prosince 2023 na webu www.cd.cz/fanshop a nabízí nejrůznější dárkové a upomínkové předměty s motivy železnice a značky ČD.
Už při spuštění e-shopu fanoušky upoutaly například ponožky se vzorem vlakových sedaček. Stejně tak je podle dopravce dlouhodobým hitem ložní povlečení s totožný potiskem.
Mezi nejprodávanější položky v uplynulém roce pak podle drah patřily adventní kalendáře. 3D adventní kalendář s čokoládou má podobu legendárního motorového vozu 810 nebo moderní lokomotivy Vectron. Dál šly na odbyt i psací potřeby nebo stavebnice.
„V zimním období se tradičně zvyšuje zájem také o zboží vhodné do chladnějších měsíců, jako jsou bundy, mikiny nebo čepice,“ doplňuje tisková mluvčí ČD Vanda Rajnochová.
Podle Rajnochové fanshop zasílá objednávky také do okolních zemí. Zájem je i ze vzdálenějších destinací, mezi které patří třeba Velká Británie, Finsko, Estonsko, Nizozemsko, Itálie nebo USA.
