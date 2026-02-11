Valentýnské fiasko. Za lásku se Čechům platit moc nechce

Peníze.cz
Gabriel Pleska | 11. 2. 2026
Ačkoli se na takzvaný svátek zamilovaných i v Česku kupují květiny a parfémy, optikou valentýnských útrat nám asi sv. Valentýn moc nevoní. Co tedy svým protějškům kupujeme a jaké nástrahy nás při tom čekají?
I prodejci potřeb pro zvířecí mazlíčky se chtějí přiživit na importovaném svátku. Máme prý před Valentýnem nakoupit u nich a obdarovat toho, koho máme opravdu rádi a kdo bezpodmínečně miluje nás.

Má to výhodu: když Sultánovi koupíte mlsku za pár korun, určitě se neurazí, že na něm šetříte a že nebyla značková.

Žádné velké výstřelky

Češi nejsou ve valentýnském utrácení žádní přeborníci. Podle průzkumu, který si nechalo vypracovat webové tržiště Allegro, udrží třetina lidí, kteří na Valentýna pro někoho kupují dárek, svoji útratu pod 500 korunami. Další zhruba třetina se s výdaji vejde mezi pětistovku a tisícovku.

A to mluvíme jen o těch, které Valentýn zajímá. Polovinu Čechů prý svátek nechává chladnými vždy, čtvrtina pro něj vzplane jen občas a pouhá čtvrtina si z něj udělala každoroční žhavou tradici.

To v podstatě potvrzuje průzkum, který si pro změnu nechal zpracovat e-shop s elektronikou Alza. Podle něj bude letos Valentýna slavit zhruba 32 procent dotazovaných, tedy dospělých. To je zhruba stejně jako loni.

To ve Spojených státech, kde Valentýnův svátek získal nejkomerčnější podobu, ho slaví přes polovinu dospělých. A jejich rozpočty jsou mírně řečeno štědřejší. Podle dat Národní federace maloobchodu (NRF) si Američan, který svátek slaví, chystá na útratu v průměru bez pár centů 200 dolarů – tedy podle aktuálního kurzu dolaru přes 4000 korun.

Kytky, čoko, erotika

Přestože i u nás připravují restaurace speciální výzdobu a valentýnská menu a přestože se najdou lidé, co utratí za dary vysoké sumy, nejčastěji zůstáváme spíš u maličkostí a drobnějších pozorností.

Podle průzkumu Alzy jsou mezi nejoblíbenějšími dárky sladkosti a květiny, ty kupuje 28 procent respondentů. Celých 14 procent prý kupuje elektroniku a stejné množství erotické hry nebo pomůcky. Jedenáct procent lidí prý chce darovat Lego. A samozřejmě nejčastěji se dárky kupují na internetu.

Údaje je ale třeba brát s rezervou. Podobné průzkumy probíhají většinou online, kde se vzorek dotazovaných nutně odlišuje od průměru – například je pravděpodobné, že se jen málokdy zúčastní někdo, kdo na internetu nikdy nenakupuje, případně by nejradši všechny ty internety rovnou zrušil.

Pozor, všechno nevrátíte

Prádlo nevrátíte, jakož ani dilďáka
Pleska/Gemini

Nejen Alza hlásí předvalentýnský zájem o erotiku. Taky srovnávač cen Heureka uvádí, že vyhledávání zboží z oboru lásky fyzické před 14. únorem stoupá. „Největší zájem je o pánské erotické prádlo, jehož vyhledávání v posledních 14 dnech vzrostlo o téměř dvě třetiny. Následuje dámské erotické prádlo v podobě podprsenek a korzetů, tyto kategorie vzrostly téměř o třetinu. Oblibě se těší také sady erotických pomůcek a žertovné erotické předměty,“ uvádí Heureka. Z tradičnějších valentýnských kategorií pak sledujeme 41procentní růst zájmu o dámské parfémy.

Na tomto místě je dobré upozornit, že jakkoli obecně platí, že zboží nakoupené na dálku (tedy v e-shopu) můžete do 14 dní vrátit, z tohoto pravidla existují výjimky mimo jiné pro zboží, které přichází do přímého kontaktu s tělem. Záleží vždy na politice konkrétního prodejce, nicméně právo odmítnout vzít zpátky rozbalené prádlo nebo šididlo má, pokud se ho sám nevzdá.

Dbejte na základní hygienu nákupů

Pokud ovšem právě vy patříte k těm, kteří nákup dárku k Valentýnu přes e-shop zvažují, víme, že vám běží čas. Přesto dodržujte zásady bezpečného nákupu. Když loni Česká obchodní inspekce prováděla kontrolu ve 125 e-shopech, u 85 procent z nich našla nějaké pochybení. Inspekce dokonce na svém webu má i seznam podvodných shopů: Na tyhle e-shopy si dejte pozor, varuje ČOI.

Nakupujte tedy raději tam, kde už to znáte, pokud budete platit v neznámém obchodě, nejprve se s ním seznamte, podívejte se na podmínky vrácení zboží a na to, komu obchod vlastně patří. Rozhodně neuškodí, když k placení použijete jednorázovou virtuální kartu, pokud ji vaše banka umí: Jednorázová virtuální karta: Jak funguje a kdo ji nabízí.

A tady je návod od ČOI, jak poznat, že by s e-shopem něco mohlo být v nepořádku:

Jak poznat rizikový e-shop?

Zdroj: Shutterstock

Jedná se o známý internetový obchod?

Vždy je vhodné ověřit si před uskutečněním nákupu zkušenosti ostatních uživatelů. Učinit tak můžete třeba i jen prostým zadáním názvu obchodu do internetového vyhledávače. Pravděpodobně naleznete nezávislé webové služby, které umožňují uživatelům jejich nákup ohodnotit. Pokud žádné uživatelské recenze nenaleznete, případně jsou-li negativní, je třeba zpozornět.

Jaká je historie obchodu na dané doméně?

Specializované internetové stránky umožňují ověřit si vybrané údaje o doménovém jménu internetového obchodu. Webové stránky registrované na doméně .cz lze ověřit v databázi národního správce, ostatní například na této adrese. Berte nicméně v úvahu, že údaje o vlastníkovi domény v registru nemusí být pravdivé. Pokud zjistíte, že doména byla registrována teprve před krátkou dobou, měli byste zpozornět.

Kdo je provozovatelem internetového obchodu?

Na internetové stránce důvěryhodného obchodu by vždy měly být snadno dohledatelné informace o jeho provozovateli. V případě českých podnikatelů se bude jednat zejména o název společnosti nebo jméno podnikatele, IČO a adresu sídla nebo místa podnikání. Registraci českého podnikatelského subjektu si lze ověřit v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku. V případě zahraničních internetových obchodů je vhodné si údaje o registraci podnikatele ověřit v obdobě obchodního rejstříku daného státu. Ne ve všech státech jsou však tyto údaje volně k dispozici. Zkusit můžete také obchodní rejstříky členských států Evropské unie

Pamatujte, že umístění internetové stránky na doméně .cz nebo stránky v českém jazyce automaticky neznamená, že se jedná o obchod provozovaný českým subjektem. Takové internetové stránky mohou být stejně dobře provozovány odkudkoliv ze zahraničí.

Zamyslete se nad tím, jak se obchodník prezentuje.

Je vzhled webu, na kterém se chystáte nakoupit, profesionální? Důvěryhodný dojem rozhodně nebudí e-mailové adresy na bezplatných a anonymních serverech typu yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, live.com, seznam.cz a podobně. Stejně tak, je-li web umístěn na bezplatném hostingovém serveru, není to znak profesionality.

Jsou ceny nápadně nízké?

Pokud jsou ceny v daném internetovém obchodě nápadně nižší než o konkurence, je třeba si položit otázku, proč tomu tak je. Může tomu tak být i proto, že se jedná o podvodný e-shop, který zboží nedodá, nebo je zboží padělkem.

Publikuje internetový obchod řádné obchodní podmínky?

Obchodní podmínky by měly být snadno dostupné. Ve vlastním zájmu se s nimi seznamte. Ověřte si, zda obchodník řádně informuje například o právu na odstoupení od smlouvy nebo o odpovědnosti za vady zboží.

Požaduje internetový obchod platbu předem?

Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. Jistě nedáte peníze na ulici neznámému člověku s příslibem, že Vám v budoucnu dodá věc. Na internetu tak však řada uživatelů činí. Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud jste si jisti, že jednáte s důvěryhodným dodavatelem. Při platbě systémem Paypal či platební kartou existují nástroje, kterými se lze domoci vrácení peněz, pokud obchodník zboží nedodá. Nevyplatí se však na ně stoprocentně spoléhat. Především údaje o platební kartě je třeba chránit. Zvlášť podezřelý je požadavek na platbu systémem Western Union. U bankovních převodů nikdy nezasílejte peníze na účty soukromých osob, pokud se nejedná o účet prodávající firmy či společnosti.

Zdroj: ČOI

Důležité otázky a odpovědi (FAQ)

  • Valentýn je vždy 14. února. V roce 2026 připadá na sobotu (14. 2. 2026).

  • Datum 14. února je původně spojeno s církevní památkou mučedníka jménem Valentin. V Evropě se ale už ve středověku začalo propojení „Valentýn = láska“ objevovat v literatuře a zvycích (často se zmiňuje Geoffrey Chaucer a jeho básěň Parliament of Fowls, kde se mluví o „sv. Valentýnu“ jako o dni, kdy si ptáci vybírají partnera). V moderní době se z toho stal i výrazně komerční svátek.

  • Svatý Valentýn nebo Valentin není úplně jistá historická osoba, v tradici se mísí víc postav téhož jména. Nejčastěji se zmiňuje mučedník z 3. století, spojovaný s Římem nebo s městem Terni. Jisté je hlavně to, že šlo o raně křesťanského světce uctívaného v západní církevní tradici.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

