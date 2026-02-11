Valentýnské fiasko. Za lásku se Čechům platit moc nechce

I prodejci potřeb pro zvířecí mazlíčky se chtějí přiživit na importovaném svátku. Máme prý před Valentýnem nakoupit u nich a obdarovat toho, koho máme opravdu rádi a kdo bezpodmínečně miluje nás.
Má to výhodu: když Sultánovi koupíte mlsku za pár korun, určitě se neurazí, že na něm šetříte a že nebyla značková.
Žádné velké výstřelky
Češi nejsou ve valentýnském utrácení žádní přeborníci. Podle průzkumu, který si nechalo vypracovat webové tržiště Allegro, udrží třetina lidí, kteří na Valentýna pro někoho kupují dárek, svoji útratu pod 500 korunami. Další zhruba třetina se s výdaji vejde mezi pětistovku a tisícovku.
A to mluvíme jen o těch, které Valentýn zajímá. Polovinu Čechů prý svátek nechává chladnými vždy, čtvrtina pro něj vzplane jen občas a pouhá čtvrtina si z něj udělala každoroční žhavou tradici.
To v podstatě potvrzuje průzkum, který si pro změnu nechal zpracovat e-shop s elektronikou Alza. Podle něj bude letos Valentýna slavit zhruba 32 procent dotazovaných, tedy dospělých. To je zhruba stejně jako loni.
To ve Spojených státech, kde Valentýnův svátek získal nejkomerčnější podobu, ho slaví přes polovinu dospělých. A jejich rozpočty jsou mírně řečeno štědřejší. Podle dat Národní federace maloobchodu (NRF) si Američan, který svátek slaví, chystá na útratu v průměru bez pár centů 200 dolarů – tedy podle aktuálního kurzu dolaru přes 4000 korun.
Kytky, čoko, erotika
Přestože i u nás připravují restaurace speciální výzdobu a valentýnská menu a přestože se najdou lidé, co utratí za dary vysoké sumy, nejčastěji zůstáváme spíš u maličkostí a drobnějších pozorností.
Podle průzkumu Alzy jsou mezi nejoblíbenějšími dárky sladkosti a květiny, ty kupuje 28 procent respondentů. Celých 14 procent prý kupuje elektroniku a stejné množství erotické hry nebo pomůcky. Jedenáct procent lidí prý chce darovat Lego. A samozřejmě nejčastěji se dárky kupují na internetu.
Údaje je ale třeba brát s rezervou. Podobné průzkumy probíhají většinou online, kde se vzorek dotazovaných nutně odlišuje od průměru – například je pravděpodobné, že se jen málokdy zúčastní někdo, kdo na internetu nikdy nenakupuje, případně by nejradši všechny ty internety rovnou zrušil.
Dbejte na základní hygienu nákupů
Pokud ovšem právě vy patříte k těm, kteří nákup dárku k Valentýnu přes e-shop zvažují, víme, že vám běží čas. Přesto dodržujte zásady bezpečného nákupu. Když loni Česká obchodní inspekce prováděla kontrolu ve 125 e-shopech, u 85 procent z nich našla nějaké pochybení. Inspekce dokonce na svém webu má i seznam podvodných shopů: Na tyhle e-shopy si dejte pozor, varuje ČOI.
Nakupujte tedy raději tam, kde už to znáte, pokud budete platit v neznámém obchodě, nejprve se s ním seznamte, podívejte se na podmínky vrácení zboží a na to, komu obchod vlastně patří. Rozhodně neuškodí, když k placení použijete jednorázovou virtuální kartu, pokud ji vaše banka umí: Jednorázová virtuální karta: Jak funguje a kdo ji nabízí.
A tady je návod od ČOI, jak poznat, že by s e-shopem něco mohlo být v nepořádku:
