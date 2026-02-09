Proč kupujeme věci, které nepotřebujeme. Deset nejčastějších nákupních omylů

Základem nákupních výčitek je stav, kdy jsou přesvědčení člověka v rozporu s jeho jednáním. Před nákupem totiž vidíme hlavně benefity, po odeslání peněz se mozek automaticky přepne do opačného režimu a začne hledat negativa. Tento vnitřní rozpor vytváří psychické nepohodlí, které známe jako zmíněné buyer’s remorse.
Situaci navíc zhoršuje samotný trh: čím více alternativ má spotřebitel k dispozici, tím vyšší je pravděpodobnost pochybností. Výběr jednoho produktu z desítek možností v sobě nese pocit ztráty toho, co jsme si nevybrali. A ten často převáží nad radostí z nákupu.
Zatímco někdo si vytváří barevné excelovské tabulky, další při nákupu podléhá impulzům a emocím. To je samozřejmě chyták: jakmile prvotní nadšení odezní, nastupuje střízlivé zhodnocení, že produkt nebyl nezbytný nebo neodpovídá finanční realitě.
Zákazníkům to neulehčuje ani marketing obchodníků, který cíleně vytváří tlak skrze zdánlivý nedostatek a časové omezení. Tento tlak obchází kritické myšlení a vede k rozhodnutím, která bychom normálně neudělali. Po jeho odeznění se dostavuje... opět lítost.
Významná část nákupů je navíc motivována snahou udržet krok s okolím. Pokud je hlavním impulzem srovnávání, které se v masivním měřítku objevuje hlavně na sociálních sítích, bývá pocit uspokojení krátkodobý. Výčitky přicházejí ve chvíli, kdy se ukáže, že nákup nezměnil naše postavení ani život, pouze zatížil rodinný rozpočet.
Tady už je 10 nákupů, kterých litujeme nejčastěji:
1. Dlouhodobé členství ve fitness centrech
Na přelomu roku tohle patří k nejčastějším nákupům vůbec. Jenže roční smlouvy jsou uzavírány pod vlivem krátkodobé motivace a optimismu, nikoli reálných návyků. Statistiky dlouhodobě ukazují, že po několika týdnech návštěvnost fitka prudce klesá, zatímco fixní náklady samozřejmě zůstávají. Nejde o špatnou službu, ale o přecenění vlastní disciplíny. Výčitky v takovém případě nevznikají z nákladů, ale z rozdílu mezi plánem a realitou.
2. Oblečení „až zhubnu/až půjdu na akci/až budu jiný člověk“
Možná ty džíny byly v akci, možná jste se chtěli prostě vyhecovat. Výsledkem je, že o číslo menší netknuté kousky vám roky visí ve skříni a každé otevření dvířek připomíná nedodrženou dohodu. Tenhle typ nákupu je totiž založený na představě budoucího ideálního já: nejčastěji se právě oblečení stává motivátorem, který má změnu vyvolat, místo aby na ni reagoval.
Podobné je to i s těmi krásnými šaty za výhodnou cenu, které byste si jistě mohla vzít, až konečně vyrazíte s manželem do opery. Jenže poměr cena-výkon je v takovém případě extrémně nízký. Po jedné akci (jestli vůbec) zůstává předmět v šatníku roky bez využití. V těchto případech bývá racionálnější volbou půjčovna.
3. Věci kupované pro vizi identity
A tady je třetí chyták pro vaše budoucí já, kde nejde o potřebu, ale o symbol. Vždycky jste chtěli běhat, tak si jako první pořídíte značkové oblečení a nejmodernější běžecké boty. Akorát ta vůle vyběhnout tak nějak chybí. Vždy jste chtěli lámat dívčí srdce hrou na kytaru, tak si zrovna rovnou jednu pořídíte, nevadí, že zatím neumíte hrát. Nebo si koupíte zrcadlovku, protože budete vytvářet profi fotky na sociální sítě? Pokud aktivita nenásleduje, zůstane jen předmět bez využití a pocit vnitřního rozporu. Výčitky v tomto případě nepramení z kvality produktu, ale z nenaplněného slibu sobě samému.
4. Luxusní verze něčeho obyčejného
Možná opravdu nepotřebujete sadu nářadí pro profesionály, když se chystáte jen sešroubovat komodu z Ikey. To platí i pro tu profesionální sadu nožů, mixér pro šéfkuchaře nebo hi-tech horolezecký batoh na výlet na Říp. Tyhle nákupy se tváří jako investice do lepšího života nebo vyšší efektivity. Ve skutečnosti většina lidí využívá jen základní funkce, které nabízí i levnější modely.
5. Drahá elektronika a spotřebiče s funkcemi, které nikdy nepoužijete
Domácí popcornovače, hotdogovače, výrobníky cukrové vaty nebo chytré doplňky, které po týdnu slouží jen jako běžné měřiče základních dat. Do této kategorie patří i nákupy nejnovějších modelů elektroniky hned po uvedení na trh. Takzvaní early adopters platí nejvyšší cenu za produkt, protože ho musejí mít hned. Během několika měsíců ale cena klesá až o třetinu a přicházejí vyladěnější verze. Buyer’s remorse zde pramení z uvědomění, že trpělivost by byla levnější i výhodnější.
6. Kurzy a předplatné
Software, streamovací platformy nebo prémiové verze aplikací. Částky 100 až 400 Kč měsíčně sice vypadají zanedbatelně, ale při kumulaci více služeb, které spotřebitel aktivně nevyužívá, jde o tisíce korun ročně vyhozených z okna.
Kurzy se zase prodávají jako řešení problému s motivací nebo disciplínou, ve skutečnosti pouze přesouvají odpovědnost na externí strukturu. Pokud se nezmění chování, obsah kurzu zůstane nevyužitý.
7. Oblečení z výprodeje/fast fashion
Extrémní slevy vytvářejí dojem výhodného nákupu, i když by daný kus za plnou cenu skoro nikoho nezaujal. Výsledkem je šatník plný věcí, které nesedí, nehodí se k ostatnímu oblečení nebo mají nízkou kvalitu. Úspora je pouze zdánlivá, protože peníze byly utraceny za zbytečnosti. Tyto nákupy nejsou o zapadnutí, ale o iluzi výhodnosti. Výčitky přicházejí ve chvíli, kdy se ukáže, že levné bylo ve skutečnosti zbytečné.
8. Levné náhražky místo pořádného řešení
Tohle je protipól nákupů zbytečně vytuněných výrobků: na první pohled totiž působí levná varianta jako rozumné rozhodnutí. Problém nastává ve chvíli, kdy produkt neplní dobře svou funkci nebo má krátkou životnost. Kupujete pak další a další náhražky. Celkové náklady se postupně zvyšují, stejně jako vaše frustrace. Lítost pak tradičně pramení z poznání, že odkládání kvalitního řešení bylo ve výsledku dražší.
9. Abychom zapadli
Tyhle nákupy jsou motivovány sociálním tlakem, snahou zapadnout. Člověk se snaží snížit riziko odmítnutí prostřednictvím spotřeby. Co sem patří? Typicky trendy oblečení pro děti, labubu nebo třeba účast na aktivitách, které vám nic neříkají. Výsledek je nejistý, protože přijetí si koupit nemůžete. Výčitky zde vznikají z pocitu, že jste investovala do cizích očekávání. Ne do toho, co chcete a potřebujete vy.
10. Zbytečné dekorace
Sem patří předměty podléhající aktuální módní vlně v bytovém designu. To, co vypadá v obchodě moderně, se během jedné sezóny stává vizuálním smogem, který neodpovídá zbytku interiéru a funguje jen jako prášidlo. Tyto nákupy jsou často impulzivní a vedou k hromadění nepotřebných věcí, které po čase ztrácí jakoukoliv estetickou hodnotu. Výčitky se objevují ve chvíli, kdy si uvědomíte, že prostor je sice plnější, ale život stejný.
Jak nelitovat?
A jak výčitky z nakupování omezit? Podle psychologů je účinnou obranou zavedení nucené časové prodlevy. U nákupů nad určitou částku, kterou si stanovíte, jednoduše počkejte 48 hodin. Někteří experti radí vyčkat dokonce 72 hodin. Pokud touha po věci přetrvá i po odeznění prvotního nadšení, pravděpodobnost budoucích výčitek klesá. Stejně tak funguje striktní nákupní seznam, který eliminuje impulzivní rozhodování.
A pokud jste chybu už udělali? U online nákupů máte zákonné právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Více si o tom můžete přečíst tady: Chcete vrátit zboží? Pozor na poplatky, které vás zbytečně připraví o peníze.
Ale pozor. Vědomí, že rozhodnutí je vratné, sice pomůže výčitky zmírnit, ale paradoxně také podpořit impulzivní chování.
