Nenápadné triky mezi regály. Jak se krade v době samoobslužných pokladen

Krádeží v český obchodech přibývá. Nejvíc se kradou potraviny, ty tvoří třetinu všeho, co lidé na prodejně odcizí. Druhým nejčastějším artiklem je alkohol, a to téměř v každém šestém případě. Zloději vyhledávají také drogerii, kosmetiku a parfémy (13 % všech případů krádeží v obchodech) nebo obuv a módu (8 %). Vyplývá to z aktuálního průzkumu technologického startupu Byulo mezi víc než 500 respondenty.
„Ve výčtu nejčastějších kategorií nechybí ani luxusní módní doplňky, elektronika nebo hobby potřeby. Řada ukradeného zboží se ovšem do statistik ani nepropíše. Pokud se jedná o menší škodu, kde není odhalen pachatel, obchodníci ji často ani nenahlásí a ztrátu prostě odepíšou,“ podotýká Josef Voda, šéf společnosti Buylo.
Foto: Buylo
Zloději využívají osvědčených metod, jako je schování zboží do kapsy nebo tašky, odchod v oblečení, které si vyzkoušeli v kabince, nebo vyměňování zboží v krabicích. Zároveň se ale snaží přizpůsobit i novým trendům: balí zboží do alobalů, aby ho odstínili do bezpečnostních rámů, nebo takzvané hard tagy odstraňují za pomoci speciálního nářadí.
„V těchto případech se jedná o zkušené zloděje, ale praxe ukazuje, že roste počet drobných krádeží i mezi běžnými lidmi. Kromě těch, kteří tím řeší svoji složitou sociální situaci, to je tradičně mladší generace, pro kterou jde mnohdy spíše o adrenalinovou zábavu,“ pokračuje Voda.
Samostatnou kapitolou jsou podle něj samoobslužné pokladny, kde si někteří lidé úmyslně volí například levnější kategorie zboží na váze.
Řada prodejen kvůli krádežím nasazuje nové technologie, například propojuje kamery řízené umělou inteligencí s takzvanou RFID technologií. Systém pak podle Buylo průběžně vyhodnocuje pohyb zboží v prodejně a dokáže odhalit podezřelé situace, například právě pokusy o odstínění štítků, ztrátu signálu nebo výměnu oblečení v kabinkách.
Pomáhá rovněž omezit podvody u samoobslužných pokladen, které během několika vteřin načtou celý obsah košíku a ověří, zda odpovídá označení zboží.
„Největší problémem obchodníků je, že často ani neví, kde ke ztrátě došlo, a nemohou se tak proti ní úspěšně bránit. K tomu jim mohou pomoci moderní technologie a data, která nejen ztěžují zlodějům jejich počínání, ale umí odhalit další důležité informace – jaké druhy zboží se ztrácí, kudy zboží mizí a kdy se to děje. Je totiž důležité zmínit, že ke ztrátám v obchodech nedochází jen na prodejnách, ale i ve skladech,“ doplňuje Voda.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
