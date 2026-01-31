Kvíz ze socialistické hospody. Pamatujete za kolik byla dršťková a kolik stál řízek?

Gabriel Pleska
| rubrika: Kvíz
| 31. 1. 2026
I komunista věděl, že funkcí hostince není jen napájet a sytit, ale že má také význam kulturní a společenský. Budeme horší než ten komunista, jsme přízemní a zajímáme se jen o napájení a o sycení, o žvanec. Projděte si s námi stará menu z ČSSR a vzpomínejte nebo tipujte, co kolik za socíku v pohostinství stálo.
Tenhle obrázek dělala AI. U jídelních lístků si netroufáme autora/vlastníka odhadnut. Kolují prostě po internetu. O jejich autenticitě ale nepochybujeme
Zdroj: Pleska/Gemini
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem