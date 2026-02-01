Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Nákupy
>
Nealko jako luxus? Měsíc bez alkoholu může bolet víc než kocovina

Nealko jako luxus? Měsíc bez alkoholu může bolet víc než kocovina

Pavla Adamcová | rubrika: Komentář | 1. 2. 2026
Suchej únor startuje a s ním i tradiční vlna zdravého předsevzetí. Méně alkoholu, lepší spánek, čistší hlava. Řadu lidí ale může čekat překvapení, které se do instagramových výzev zrovna nehodí: měsíc bez alkoholu může snadno vyjít dráž.
Nealko jako luxus? Měsíc bez alkoholu může bolet víc než kocovina

Zdroj: Shutterstock

Britský zpěvák Elton John, jedna z největších ikon popkultury, v lednu uvedl na trh vlastní řadu nealkoholických vín pod značkou Elton John Zero za cenu deseti liber (v přepočtu asi 280 korun) za láhev a jeho fanoušci dostali jasný signál: abstinence už dávno není symbolem odříkání. Stal se z ní prestižní životní styl.

Není novinkou, že prodejci tento trend vnímají dlouhodobě. „Zákazníci stále častěji sahají po nealkoholických pivech, vínech i koktejlech. Výrobci na tento vývoj aktivně reagují, zvyšuje se kvalita nealkoholických variant a do nabídky přibývají i nealkoholické spirity. Tento segment je dnes výrazně rozmanitější a chuťově vyspělejší než před několika lety,“ potvrzuje mluvčí Tesca Lucie Loučková.

Podobně to vidí i mluvčí Kauflandu Renata Maierl: „Tento trend je spíše výsledkem širších změn životního stylu, důrazu na zdraví a nabídky inovativních produktů než přímým důsledkem jednorázových kampaní, jako je Suchej únor,“ dodává.

Nicméně i každoroční kampaň Suchej únor, která právě startuje, se těší stále větší oblibě. Zatímco v roce 2020 drželo podle dat agentury Nielsen měsíční bezalkoholovou výzvu devět procent dospělých Čechů a Češek, v roce 2023 už to bylo 13 procent a loni víc než pětina, tedy asi 1,6 milionu obyvatel Česka. 

Pokud si však myslíte, že vyškrtnutím piva nebo vína z nákupního lístku automaticky ušetříte kromě zdraví i svou peněženku, má to svá ale.

„Hodně záleží na tom, jestli lidé alkohol jen vynechají, nebo ho chtějí nahrazovat nealko alternativami. Zde to již začíná lézt do peněženky, protože nealko varianty alkoholických nápojů bývají často dražší,“ říká analytik Citfin Miroslav Novák. „Často jsou tyto alkoholické nápoje bez alkoholu uváděny jako prémiové, což znamená, že je na nich vyšší marže a nejsou tak často v akcích. Také jsou často prodávány v menších objemech, ale fixní náklady na vývoj, marketing či logistiku jsou stejné jako u velkých lahví,“ doplňuje.

Na skleničku od Itálie až po Island. Jak se liší ceny alkoholu napříč EvropouNa skleničku od Itálie až po Island. Jak se liší ceny alkoholu napříč Evropou

Zatímco půllitr lahvového piva v supermarketu pořídíte v průměru za necelých 13 korun, jeho nealkoholický sourozenec se běžně drží na hranici 20 korun. Podobné je to v restauracích: Birell si objednáte zhruba o desetikorunu dráž než půllitr točené desítky. U vína bývá rozdíl ještě markantnější: láhev obyčejného stolního vína stojí kolem stovky, zatímco dealkoholizovaná varianta, která často chuťově připomíná spíše vinný mošt, vyjde zpravidla kolem 200 korun. 

Výzkumníci z Sheffieldské univerzity, konkrétně skupina Sarg pod vedením profesora Johna Holmese, tento fenomén v roce 2023 podrobně prozkoumali. Jejich data ukazují, že cena nealkoholického piva v britských supermarketech je v průměru o pět procent vyšší než u piva standardního. V restauracích je tento rozdíl dokonce čtvrtinový.

Je ale fér dodat, že nealkohol není drahý automaticky. Zásadní rozdíl je zejména mezi průmyslovými výrobky velkých pivovarů a specializovanými nealkoholickými značkami. Zatímco velcí hráči dokážou díky objemu výroby držet ceny relativně nízko, skutečný cenový skok přichází u malých, vysoce specializovaných značek. Ty neprodávají jen nápoj, ale i životní styl, příběh a pocit dospělosti bez alkoholu – a nechávají si za to zaplatit.

Zdroj: Pleska/Gemini

Anketa

Držíte letos suchej únor?

Profesor Holmes k tomu dodává, že průmysl udělal záměrné rozhodnutí spojovat nealkoholické nápoje s prémiovými značkami. Výrobci se podle něj chtěli vyhnout dřívější špatné pověsti nealkoholických piv a rozhodli se raději uvést na trh luxusně vypadající verze, které lidé vnímají jako dospělou a sofistikovanou volbu, nikoliv jako nápoj pro „chudáky řidiče“.

Vysoká cena má však i své technické opodstatnění. Výrobní proces je totiž často složitější a nákladnější než u běžného alkoholu. Velcí výrobci, jako je například Diageo u svého nealkoholického Guinnessu, vysvětlují, že nápoj musí nejprve klasicky uvařit a teprve poté z něj drahými technologiemi, jako je vakuová destilace, alkohol složitě odstraňovat.

Podobně argumentují i výrobci nealkoholických bylinných destilátů. Ti sice neplatí daň z lihu, ale používají mnohem větší množství čerstvých surovin a bylin, aby dosáhli plné chuti, kterou v běžném alkoholu nese právě etylalkohol. Malosériová výroba a drahé extrakty pak ženou finální cenu nahoru.

Právě tady narážíme na takzvanou „daň za rituál“. Profesor Holmes vysvětluje, že když si lidé kupují alkohol, mají pocit, že platí za něco víc než jen za tekutinu – kupují si opojení nebo vědí, že státu odvádějí daň, takže vyšší cenu očekávají. U nealkoholických alternativ však platíme za to, abychom mohli v baru držet v ruce sklenici, se kterou se necítíme tak nějak sociálně vyčlenění.

Tady se bourá nejvíc kvůli alkoholu. Nový žebříček rizikových okresůTady se bourá nejvíc kvůli alkoholu. Nový žebříček rizikových okresů

Trh tento psychologický moment využil a vytvořil kategorii, kde si za „zdravý životní styl“ nechává náležitě zaplatit, má to však i negativní dopad, protože pokud jsou tyto zdravější varianty dostupné jen lidem s vyššími příjmy, nerovnost v dopadech alkoholu na zdraví různých vrstev obyvatel se může dál prohlubovat.

Pro představu, ceny alkoholických nápojů podle dat Českého statistického úřadu vzrostly za posledních 10 let o 32,8 procenta, zatímco ceny nealka o 45,7 procenta. „Nealko nápoje tedy oproti alkoholu zdražovaly relativně rychleji. Souhrnná cenová hladina přitom za posledních deset let vzrostla o 55,2 procenta, takže alkohol zdražil hodně podprůměrně ve srovnání s dalšími oddíly spotřebního koše,“ podotýká analytik Novák.

Suchej únor tak ve výsledku nemusí být jen výzvou pro naši vůli, ale i pro rodinný rozpočet. Pokud má být měsíc střízlivosti skutečně ekonomický, jedinou cestou je (alespoň částečně) opustit svět náhražek a designových etiket.

Voda z kohoutku, čaj nebo domácí limonáda či kombucha jsou stále ty nejlevnější a nejzdravější možnosti, které máme. Sice s nimi nebudete vypadat tak fotogenicky jako s nealkoholickým koktejlem za dvě stovky, ale váš bankovní účet to na konci února pozná okamžitě. Právě toto finanční procitnutí je možná tou nejstřízlivější a nejužitečnější částí celé únorové výzvy.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

alkohol, gastronomie, nákupy, nealkoholická piva, pivo, víno, zdraví

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Kvíz ze socialistické hospody. Pamatujete za kolik byla dršťková a kolik stál řízek?

31. 1. 2026 | Gabriel Pleska

Kvíz ze socialistické hospody. Pamatujete za kolik byla dršťková a kolik stál řízek?

I komunista věděl, že funkcí hostince není jen napájet a sytit, ale že má také význam kulturní a společenský. Budeme horší než ten komunista, jsme přízemní a zajímáme se jen o napájení... celý článek

Spořitelna jako love brand. První banka začíná prodávat merch

29. 1. 2026 | Petr Kučera

Spořitelna jako love brand. První banka začíná prodávat merch

Milujete vaši banku natolik, že byste ji chtěli nosit na triku? Nebo děti chtějí mít doma chameleona, křečka a další plyšové maskoty? Zjišťovali jsme, jak snadno se vám to může splnit.... celý článek

Chystáte se na olympiádu? Pozor, zaplatíte jen s kartou Visa

28. 1. 2026 | Petr Kučera

Chystáte se na olympiádu? Pozor, zaplatíte jen s kartou Visa

V olympijských areálech během zimních her v Miláně a Cortině bude možné platit pouze kartou Visa nebo v hotovosti. U platebních terminálů nebudou fungovat karty jiných značek, tedy... celý článek

Moneta láká na kartu, která zlevní nákupy potravin o 10 %

28. 1. 2026 | Petr Kučera

Moneta láká na kartu, která zlevní nákupy potravin o 10 %

Moneta Money Bank spustila novou kampaň na podporu kreditní karty Smart. Z každého nákupu potravin během půl roku vrátí deset procent, maximálně 1500 korun za měsíc. V předchozí kampani... celý článek

Dolar prudce klesá. Koruna je nejsilnější od léta 2014

28. 1. 2026 | Miroslav Novák

Dolar prudce klesá. Koruna je nejsilnější od léta 2014

Americký dolar v posledních dvou týdnech velmi prudce oslabuje. Velmi dobře je to vidět na takzvaném dolarovém indexu (DXY), který se včera dostal pod hladinu 96 bodů. Tam se naposledy... celý článek

Speciál FKIZimní příběh