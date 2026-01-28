Chystáte se na olympiádu? Pozor, zaplatíte jen s kartou Visa

V olympijských areálech během zimních her v Miláně a Cortině bude možné platit pouze kartou Visa nebo v hotovosti. U platebních terminálů nebudou fungovat karty jiných značek, tedy ani Mastercard.
Omezení se týká úhrady jídla, nápojů a licencovaných suvenýrů přímo u sportovišť nebo v oficiálních obchodech. Netýká se nákupů mimo olympijské areály, například v běžných obchodech nebo restauracích v Miláně nebo Cortině d'Ampezzo.
Lidé, kteří mají jen kartu značky Mastercard, budou moct získat nabíjecí (předplacenou) kartu Visa nazvanou Milano Cortina 2026 Card v plastové nebo jen digitální podobě. Přes speciální aplikaci mohou spravovat zůstatek na kartě, sledovat výdaje nebo si ji v případě potřeby zablokovat. Součástí karty mají být i slevy a výhody u partnerů.
Při nákupu vstupenek přes oficiální stránky je nicméně možné – vedle značky Visa – platit i jakoukoliv debetní či kreditní kartou Mastercard.
Visa je dlouhodobě oficiálním partnerem Mezinárodního olympijského výboru. Podobnou exkluzivitu získala i na několika předchozích hrách. Omezení ostatních značek není dáno technologicky, ale čistě z marketingových důvodů.
Stejnou exkluzivitu během olympiády a dalších velkých sportovních akcí mají různí dodavatelé zboží a služeb, typicky pivovary.
Kdo chce být stylový, může si s sebou vzít debetní kartu Visa s motivem olympiády, kterou loni na podzim pro své klienty vydala Komerční banka. Ta je mimo jiné hlavním partnerem národního hokejového týmu.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
