Chystáte se na olympiádu? Pozor, zaplatíte jen s kartou Visa

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 28. 1. 2026
Zdroj: KB

V olympijských areálech během zimních her v Miláně a Cortině bude možné platit pouze kartou Visa nebo v hotovosti. U platebních terminálů nebudou fungovat karty jiných značek, tedy ani Mastercard.

Omezení se týká úhrady jídla, nápojů a licencovaných suvenýrů přímo u sportovišť nebo v oficiálních obchodech. Netýká se nákupů mimo olympijské areály, například v běžných obchodech nebo restauracích v Miláně nebo Cortině d'Ampezzo.

Lidé, kteří mají jen kartu značky Mastercard, budou moct získat nabíjecí (předplacenou) kartu Visa nazvanou Milano Cortina 2026 Card v plastové nebo jen digitální podobě. Přes speciální aplikaci mohou spravovat zůstatek na kartě, sledovat výdaje nebo si ji v případě potřeby zablokovat. Součástí karty mají být i slevy a výhody u partnerů.

Při nákupu vstupenek přes oficiální stránky je nicméně možné – vedle značky Visa – platit i jakoukoliv debetní či kreditní kartou Mastercard.

Visa je dlouhodobě oficiálním partnerem Mezinárodního olympijského výboru. Podobnou exkluzivitu získala i na několika předchozích hrách. Omezení ostatních značek není dáno technologicky, ale čistě z marketingových důvodů.

Stejnou exkluzivitu během olympiády a dalších velkých sportovních akcí mají různí dodavatelé zboží a služeb, typicky pivovary.

Kdo chce být stylový, může si s sebou vzít debetní kartu Visa s motivem olympiády, kterou loni na podzim pro své klienty vydala Komerční banka. Ta je mimo jiné hlavním partnerem národního hokejového týmu.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

