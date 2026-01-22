Toxické hračky v obchodech: Inspekce ukázala, co dětem nekupovat

Peníze.cz
Toxické hračky na trhu: Inspekce ukázala, co dětem nekupovat

Pavla Adamcová | rubrika: Co se děje | 22. 1. 2026
Česká obchodní inspekce varuje před toxickými dětskými hračkami, které mohou představovat vážné riziko pro životní prostředí. Kontroly odhalily výrazné překročení povoleného obsahu nebezpečných látek, hlavně olova a kadmia, v jejich vnitřních součástkách.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Česká obchodní inspekce (ČOI) na trhu narazila na několik hraček na baterie, které jsou problémem hlavně z pohledu životního prostředí. Testy ukázaly, že jejich vnitřní součástky obsahují výrazně vyšší množství olova, než dovolují předpisy, a u části výrobků také nadlimitní množství kadmia. Jde o toxické kovy, které se do hraček vůbec nemají dostat.

Podle inspekce nejde o drobné pochybení, ale o porušení českých i evropských pravidel, která používání nebezpečných látek v elektrozařízeních přísně omezují.

Riziko vzniká hlavně ve chvíli, kdy se tyto výrobky vyhodí do běžného odpadu nebo se poškodí. Toxické kovy se pak mohou uvolňovat do půdy a vody a dlouhodobě zatěžovat životní prostředí.

ČOI proto distributorům nařídila okamžitě zastavit další prodej dotčených hraček, u jednoho z výrobků také jeho stažení z trhu.

Výrobky zároveň byly nahlášeny do celoevropského výstražného systému Safety Gate, aby se o riziku dozvěděly i další státy a kontrolní orgány v EU.

Galerie toxických hraček:

Chci vidět víc

Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

Ilustrační obrázek

