Toxické hračky v obchodech: Inspekce ukázala, co dětem nekupovat

Pavla Adamcová
| rubrika: Co se děje
| 22. 1. 2026
Česká obchodní inspekce varuje před toxickými dětskými hračkami, které mohou představovat vážné riziko pro životní prostředí. Kontroly odhalily výrazné překročení povoleného obsahu nebezpečných látek, hlavně olova a kadmia, v jejich vnitřních součástkách.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Česká obchodní inspekce (ČOI) na trhu narazila na několik hraček na baterie, které jsou problémem hlavně z pohledu životního prostředí. Testy ukázaly, že jejich vnitřní součástky obsahují výrazně vyšší množství olova, než dovolují předpisy, a u části výrobků také nadlimitní množství kadmia. Jde o toxické kovy, které se do hraček vůbec nemají dostat.
Podle inspekce nejde o drobné pochybení, ale o porušení českých i evropských pravidel, která používání nebezpečných látek v elektrozařízeních přísně omezují.
Riziko vzniká hlavně ve chvíli, kdy se tyto výrobky vyhodí do běžného odpadu nebo se poškodí. Toxické kovy se pak mohou uvolňovat do půdy a vody a dlouhodobě zatěžovat životní prostředí.
ČOI proto distributorům nařídila okamžitě zastavit další prodej dotčených hraček, u jednoho z výrobků také jeho stažení z trhu.
Výrobky zároveň byly nahlášeny do celoevropského výstražného systému Safety Gate, aby se o riziku dozvěděly i další státy a kontrolní orgány v EU.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem