ČNB vydává novou stovku. Překupníci už jsou nažhavení

Už jste ji vyzkoušeli? Tahle karta nepustí zloděje k účtu
21. 1. 2026 | Petr Kučera | 1 komentář
Jednorázová virtuální karta po každém použití automaticky zanikne. Nahradí ji nová karta s jinými čísly.
Zdroj: ČNB
Česká národní banka vydává svou třetí pamětní bankovku. Je na ní opět osobnost úzce propojená s budováním československé centrální banky – po stovkách s Aloisem Rašínem (2019) a Karlem Englišem (2019) přišla řada na Viléma Pospíšila.
Bankovka vychází v limitovaném počtu 20 tisíc kusů a na aukčních webech se už před jejím vydáním objevilo množství nabídek do překupníků, někdy i za víc než 35násobek nominální hodnoty.
Vilém Pospíšil byl právník, ekonom, blízký spolupracovník tvůrce československé hospodářské reformy Aloise Rašína a první guvernér Národní banky československé. Ta vznikla v roce 1926 – a právě 100 let od jejího založení bylo podnětem k vydání příležitostné stokoruny.
Víc pamětních bankovek zatím národní banka nevydala, ani to dřív nešlo. Jejich vydávání dovolil až zákon z roku 2018.
K sérii pamětních stovek a zejména k té nové s Vilémem Pospíšilem se vrátíme níž, za boxem s nejčastějšími otázkami a odpověďmi týkajícími se pamětních bankovek obecně. Můžete si rovnou skočit na to, co vás zajímá nejvíc.
Pamětní bankovky jsou bankovky, které vydává Česká národní banka u vzácných příležitostí. Zatím máme uzavřenou sérii tří pamětních bankovek s názvem Budování české měny.
Pamětní bankovky mají unikátní vzhled, liší se od oběžných bankovek, kterými normálně platíme. A vycházejí v omezeném množství, proto mívají sběratelskou hodnotu.
Pamětní bankovky se stejně jako pamětní mince prodávají v numismatických obchodech – kamenných i v e-shopech. Sekundárně potom samozřejmě na aukčních serverech, na sběratelských veletrzích a kdekoli. Jejich cena je vyšší než nominální hodnota, tedy to, co je na bankovce vytištěno.
Svým obchodním partnerům, tedy numismatickým obchodům, prodává Česká národní banka pamětní stovku s Vilémem Pospíšilem za 2500 korun (včetně DPH). Ve sběratelských e-shopech jsme zatím zaznamenali cenu bez dopravy zhruba od 2750 korun do 3750 korun.
Na aukčním webu Aukro už před zahájením prodeje byly k nalezení desítky inzerátů, některé v aukci „od koruny“, některé ale s fixní cenou, často přes tři tisíce korun.
Mělo by to jít. Z hlediska zákona jde o platnou bankovku v hodnotě sta korun. Ale proč byste to dělali?
Pamětní bankovka má docela originální design. Bankovka s přítiskem je běžná oběžná bankovka, na kterou je něco málo přitištěno navíc.
Protože to je pořád oběžná bankovka, Česká národní banka ji nedistribuuje svým partnerům a neprodává ji. Takové bankovky si můžete pořídit jenom výměnou za peníze ve výši jejich nominální hodnoty přímo na pobočkách ČNB. Za tisícovku dáte tisíc korun.
Jelikož jsou ale mezi lidmi populární, sbírají se, můžete si pobytem v mnohahodinové frontě pořídit sběratelský předmět potenciálně slušné hodnoty za málo peněz. A to přesto, že se vydávají v mnohem větším počtu než bankovky pamětní.
Série pamětních bankovek se společným námětem Budování české měny byla dnes uzavřena vydáním třetí stokoruny. První byla v roce 2019 stokoruna s Aloisem Rašínem, v roce 2022 ji následovala bankovka s Karlem Englišem a v roce 2026 sérii dovršila stokoruna s Vilémem Pospíšilem.
Zajímavostí je, že všechny tři zmíněné osobnosti se v roce 2019 staly námětem oběžných pamětních dvacetikorun: Pamětní dvacetikoruny, bankovka s Gottem… Jakou teď mají cenu?
Všechny bankovky navrhla akademická malířka Eva Hašková, její předlohy pak převedl na rytinu Martin Srb.
Všechny tři bankovky jsou poměrně veliké, jejich rozměr je 84 mm na 194 mm dlouhá. Na každé z nich byl kromě běžných bezpečnostních prvků využit i nějaký prvek speciální.
Vilém Pospíšil byl prvním guvernérem Národní banky československé, ve funkci byl od roku 1926. Protože byl kromě ekonoma taky umělcem, pianistou, na bankovce se jako vedlejší motivy objevují i noty.
Na lícní straně bankovky je portrét Viléma Pospíšila, za ním pak průčelí současné budovy České národní banky na Příkopě 28 a vpravo znak republiky Československé.
Na rubové straně je jako hlavní motiv průčelí budovy Městské spořitelny pražské, kde Vilém Pospíšil strávil velkou část svého života, z obyčejného úředníka se vypracoval do křesla vrchního ředitele.
Barevný tisk napodobuje Orlovův pestrotisk, unikátní techniku, která byla použita na našich prvorepublikových bankovkách– stokoruně z roku 1931 a tisícikoruně z roku 1934.
Mezi klasickými ochrannými prvky stojí za vypíchnutí číslice sto vedle portrétu Viléma Pospíšila. „Poprvé v historii je na ní použit speciální nový ochranný prvek SPARK Flow,“ říká Karina Kubelková, členka bankovní rady ČNB. Při naklápění bankovky mění číslice barvu. Tento prvek není jenom vizuálně pěkný, je také extrémně náročné ho napodobit,“ dodává Kubelková.
Bankovka byla vydána v roce 2026, v nákladu 20 tisíc kusů.
Karel Engliš byl národohospodář, několikanásobná ministr financí, ale taky rektor Univerzity Karlovy. A taky guvernér Národní banky československé. Podílel se na reformě československého hospodářství a patřil ke spolupracovníkům Aloise Rašína, nicméně jeho tvrdé deflační politice nefandil.
Na bankovce s jeho portrétem byl kromě klasických ochranných prvků (vodoznak, ochranný proužek s mikrotextem, ochranná vlákna, soutisková značka, skrytý obrazec) také jako na první české bankovce použit hologram,
Bankovka byla vydána v roce 2022, v nákladu 20 tisíc kusů.
Alois Rašín byl politik a ekonom, první ministr financí nového Československa a hlavní tvůrce jeho hospodářské politiky. V roce 1919 řídil odluku nové československé měny od měny zanikajícího Rakouska-Uherska.
Bankovka byla vydána v roce 2019, v nákladu 20 tisíc kusů.
Sdílejte článek, než ho smažem