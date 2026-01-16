Peníze.cz
Topshop po letech opět cílí na Čechy. Módní značka spustila evropský e-shop

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 16. 1. 2026
Zdroj: Shutterstock

Britská oděvní značka Topshop spustila nový e-shop určený pro 23 evropských zemí. A to včetně Česka, ze kterého se v roce 2018 stáhla.

„Jsme rádi, že můžeme Topshop přinést přímo našim evropským zákazníkům... Tento web poskytuje naší komunitě přístup ke kompletnímu zážitku z naší značky,“ uvedla v tiskové zprávě Michelle Wilsonová, výkonná ředitelka Topshop a Topman (což je pánská verze značky).

Zákazníci vybraných evropských zemí podle Wilsonové nově získali přístup k nejnovějším kolekcím, mohou nakoupit bestsellery nebo se přihlásit se k odběru newsletteru. „Každý měsíc budeme na web přidávat nové funkce, aby bylo jeho používání ještě atraktivnější a pohodlnější,“ dodala.

Topshop je britská módní značka zaměřená na rychlou módu. Byla založena v roce 1964 a dlouhodobě patří mezi klíčové hráče na britském trhu. Cílí především na mladší zákazníky, kterým nabízí aktuální trendy, denim a prémiové řady.

Na český trh vstoupila značka Topshop v roce 2008, a to otevřením prodejny v pražském nákupním centru Palladium. Zavřela ji o deset let později.

„Důvodem ukončení provozu kamenné prodejny je stoupající popularita nakupování zboží Topshopu online. E-shop, který doručuje do Česka, je řízen centrálně z Velké Británie,“ uvedla tehdy Retailku zástupkyně manažera pražské prodejny. 

Od uzavření české prodejny v roce 2018 až doteď bylo možné zboží Topshop v Česku koupit výhradně přes globální platformu ASOS, která značku v roce 2021 nakonec odkoupila od skupiny Arcadia Group.

