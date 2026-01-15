Hračky a trampolíny už netáhnou. Skokany jsou na e-shopech tyto kategorie

Peníze.cz
Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 15. 1. 2026
Zdroj: Shutterstock

Český trh s online nakupováním v roce 2025 znovu rostl, potvrzují nová data Heureky a Asociace pro elektronickou komunikaci. Celkové prodeje se tak postupně přibližují úrovním z období pandemie.

Nejvíc loni poskočil zájem o produkty spojené se sběratelstvím a péčí o zdraví. Naopak poptávka po hračkách a volnočasovém vybavení po silných předchozích letech ztratila na síle.

Konkrétně výrazný nárůst prodejů loni zaznamenaly například sběratelské karty (+78 %), tedy segment, který pro zákazníky kombinuje nostalgii, zábavu a možný investiční potenciál. Výrazně vzrostly také koupací sudy (+76 %). Podle analýzy za tím může být zájem zákazníků o wellness a longevity trend, jenž se loni ve velkém objevoval na sociálních sítích.

Oproti tomu propad zaznamenal segment interaktivních hraček (-43 %), které se v předchozích letech těšily mimořádné oblibě. V roce 2025 ovšem byly největším propadákem, následované trampolínami a jejich příslušenstvím (-40 %).

Foto: Heureka/Apek

Podíl jednotlivých kategorií na celkovém vývoji e-commerce.

Na celkovém obratu se ale jako každý rok nejvýrazněji podílela kategorie elektroniky, a to i přesto, že podle meziročního srovnání tento segment mírně klesá. Vítězem sezóny je i tentokrát kategorie zdraví, kam spadají například loni populární vitamíny a výživové doplňky.

Stabilnímu růstu se těší kategorie Kosmetika a parfémy a Hobby, meziročně pak povyrostl i segment erotických pomůcek, ukazuje analýza.

Zatímco ještě v roce 2023 se trh propadl na 185 miliard korun, loni šlo naopak o růst na 206 miliard korun. Průměrná hodnota objednávky se pohybovala kolem 1900 Kč a spokojenost zákazníků s nákupy se drží na 96,5 procenta.

„Potvrzuje se dlouhodobý trend, kdy trh roste stabilně kolem 6 % ročně, což je zdravý a udržitelný vývoj,” komentuje výsledky David Chmelař, generální ředitel Heureka Group. „Období pandemie přineslo spíše umělé navýšení a následné snížení, ale aktuální výsledky ukazují, že jsme se vrátili k přirozené růstové křivce,“ dodává.

