Hračky a trampolíny už netáhnou. Skokany jsou na e-shopech tyto kategorie

Český trh s online nakupováním v roce 2025 znovu rostl, potvrzují nová data Heureky a Asociace pro elektronickou komunikaci. Celkové prodeje se tak postupně přibližují úrovním z období pandemie.
Nejvíc loni poskočil zájem o produkty spojené se sběratelstvím a péčí o zdraví. Naopak poptávka po hračkách a volnočasovém vybavení po silných předchozích letech ztratila na síle.
Konkrétně výrazný nárůst prodejů loni zaznamenaly například sběratelské karty (+78 %), tedy segment, který pro zákazníky kombinuje nostalgii, zábavu a možný investiční potenciál. Výrazně vzrostly také koupací sudy (+76 %). Podle analýzy za tím může být zájem zákazníků o wellness a longevity trend, jenž se loni ve velkém objevoval na sociálních sítích.
Oproti tomu propad zaznamenal segment interaktivních hraček (-43 %), které se v předchozích letech těšily mimořádné oblibě. V roce 2025 ovšem byly největším propadákem, následované trampolínami a jejich příslušenstvím (-40 %).
Foto: Heureka/Apek
Podíl jednotlivých kategorií na celkovém vývoji e-commerce.
Na celkovém obratu se ale jako každý rok nejvýrazněji podílela kategorie elektroniky, a to i přesto, že podle meziročního srovnání tento segment mírně klesá. Vítězem sezóny je i tentokrát kategorie zdraví, kam spadají například loni populární vitamíny a výživové doplňky.
Stabilnímu růstu se těší kategorie Kosmetika a parfémy a Hobby, meziročně pak povyrostl i segment erotických pomůcek, ukazuje analýza.
Zatímco ještě v roce 2023 se trh propadl na 185 miliard korun, loni šlo naopak o růst na 206 miliard korun. Průměrná hodnota objednávky se pohybovala kolem 1900 Kč a spokojenost zákazníků s nákupy se drží na 96,5 procenta.
„Potvrzuje se dlouhodobý trend, kdy trh roste stabilně kolem 6 % ročně, což je zdravý a udržitelný vývoj,” komentuje výsledky David Chmelař, generální ředitel Heureka Group. „Období pandemie přineslo spíše umělé navýšení a následné snížení, ale aktuální výsledky ukazují, že jsme se vrátili k přirozené růstové křivce,“ dodává.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem