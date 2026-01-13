Inflace může brzy začínat jedničkou, čekají analytici

Průměrná míra inflace za rok 2025 dosáhla 2,5 %, oznámil dnes Český statistický úřad. Je to skoro stejně jako za rok 2024 (2,4 %) a výrazně méně než v letech 2023 (10,7 %) a 2022 (15,1 %).
V samotném prosinci byly spotřebitelské ceny o 2,1 % vyšší než před rokem. Meziměsíčně (v porovnání s listopadem) klesly o 0,3 % – podle statistiků zlevnily především máslo (o 9,6 %), mléko (7,6 %), víno (5,7 %), vepřové maso (4,9 %), vejce (4,7 %). Ceny pohonných hmot a olejů meziměsíčně klesly o 1,9 %. Naopak zdražila zelenina (o 3,9 %) nebo přístroje a spotřebiče pro domácnost (3,3 %).
„Meziroční inflace se v prosinci, stejně jako v listopadu, nacházela pod prognózou České národní banky. V souhrnu za celý rok je mírně nad 2% cílem ČNB,“ konstatuje Miroslav Novák, hlavní analytik skupiny Citfin.
„Ve druhé polovině roku 2025 se začaly v průměru snižovat ceny potravin a tuto skutečnost velmi dobře ilustroval i samotný prosinec, kdy ceny potravin poklesly oproti listopadu o 1,1 %. Rýsuje se poměrně pravděpodobně, že potraviny budou minimálně v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně levnější a celkovou inflaci potáhnou směrem dolů,“ říká Novák.
Také Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas, očekává, že první měsíce nového roku budou zřejmě ve znamení dalšího poklesu inflace. „Velmi brzy může inflace začínat jedničkou, a to nejenom díky přenesení poplatku za obnovitelné zdroje elektřiny ze spotřebitelů na stát,“ dodává.
„Spotřebitel ušetří na každé MWh šest set korun, nicméně levnější by měly být samotné energie. Dodavatelé upravovali své ceníky od nového roku směrem dolů, a to jak v případě elektřiny, tak i plynu, jehož cena na burzách za poslední rok výrazně poklesla,“ vysvětluje Dufek.
„Pro rok 2026 lze očekávat, že spotřebitelská inflace výrazně zvolní a zamíří hlouběji pod 2 %. Důležitá bude hned lednová inflace, která do určité míry nastaví laťku pro celý rok. Předpokládám, že v souhrnu za rok 2026 se bude inflace nacházet v rozmezí 1,5 až 1,8 %,“ říká Miroslav Novák ze skupiny Citfin.
Analytici Komerční banky očekávají pro letošní rok průměrnou inflaci 1,5 %. „Významný vliv bude mít efekt související s převedením plateb na obnovitelné zdroje z domácností na stát od začátku ledna. K tomu se nejspíše přidá ještě další pokles tržních složek cen elektřiny a plynu. Nižší ceny energií by se pak mohly pozitivně odrazit i ve slabší dynamice ostatních cen v ekonomice,“ říká Martin Gürtler z analytického týmu KB.
Také analytici Raiffeisenbank věří, že inflace letos zamíří ke 2 % a v některých měsících pod tuto hranici.
Podle Radomíra Jáče, hlavního ekonoma Generali Investments CEE, by se letos mělo tempo růstu spotřebitelských cen zmírnit a celoroční průměrná inflace klesnout pod 2 %. „Naše aktuální prognóza průměrné inflace pro letošní rok činí 1,7 %,“ upřesňuje Jáč.
„Vzhledem k tomu, že nástup emisních povolenek se odkládá, pozitivní výhled inflace platí i pro rok 2027,“ dodává Petr Dufek z Banky Creditas.
Základní úrokové sazby České národní banky se podle analytiků letos příliš nezmění. Bankovní rada je pravděpodobně nechá beze změny, nebo je jednou během roku sníží o 0,25 %.
Průměrná roční míra inflace v Česku
|za rok
|míra inflace
|2025
|2,5 %
|2024
|2,4 %
|2023
|10,7 %
|2022
|15,1 %
|2021
|3,8 %
|2020
|3,2 %
|2019
|2,8 %
|2018
|2,1 %
|2017
|2,5 %
|2016
|0,7 %
|2015
|0,3 %
|2014
|0,4 %
|2013
|1,4 %
|2012
|3,3 %
|2011
|1,9 %
|2010
|1,5 %
|2009
|1,0 %
|2008
|6,3 %
|2007
|2,8 %
|2006
|2,5 %
|2005
|1,9 %
|2004
|2,8 %
|2003
|0,1 %
|2002
|1,8 %
|2001
|4,7 %
|2000
|3,9 %
|Zdroj: Český statistický úřad
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
