Fastfood, diskont i luxus. Značky, které v roce 2025 zamířily do Česka

Na český trh v roce 2025 vstoupilo celkem 40 zahraničních značek, tedy podobné číslo jako v posledních letech. Vyplývá z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield.
Nejvíce nových značek loni přišlo z Německa (8), výrazné zastoupení měly také značky z Itálie a USA (po 6).
„Rok 2025 potvrdil, že český trh je pro nové značky stále atraktivní a odolný vůči ekonomickým výkyvům,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí regionálního týmu pronájmu maloobchodních prostor Cushman & Wakefield. „Lidé dnes více než kdy dříve vyhledávají zážitkové pojetí nakupování – kombinaci gastronomie, zábavy a prémiového prostředí. Tento trend motivuje majitele center i developery k rozšiřování nabídky o nové koncepty restaurací a kaváren,“ dodává.
Nejvýznamnějším vstupem v segmentu jídla a nápojů byl dlouho očekávaný řetězec rychlého občerstvení Five Guys s první pobočkou v obchodním domě Máj. O tom jsme psali třeba zde: Fastfood Five Guys oznámil konečný termín: První pobočku brzy otevře v Máji. V Máji svou první lokaci otevřel také řetězec dean&david zaměřující se na zdravou stravu a restaurace Koykan se středomořskou kuchyní. S tímto stylem na tuzemských trh vstoupila také restaurace Seven North, která otevřela v rámci hotelu SiR Prague.
Dále na český trh loni vstoupil třeba Piano Bar s živou hudbou, který otevřel pobočku v paláci Savarin na pražské ulici Na Příkopě. Koncept je známý z polské Varšavy.
V Česku jsou nově také aperitivy Ciao Spritz z Itálie, Chernomorka z Ukrajiny, In Town z Maďarska a skořicové rolky Cinnamood z Německa. Zajímavostí jsou značky Sushi Circle a Yuzu: ač se jedná o dvě zcela odlišné značky, obě dvě jsou z Německa a prodávají japonské delikatesy v rámci hypermarketů Kaufland.
Oblečení, doplňky a obuv, tedy tři velmi často expandující kategorie značek, zaznamenaly dohromady 14 nových vstupů. Šlo například o švédskou značku Arket, patřící do skupiny H&M, s prodejnou v ulici Na Příkopě v Praze. Dále o italské Blukids, prodejce brýlí a obrouček Kodano a EssilorLuxottica, doplňky Peak Design a New Era, zimní módu RefrigiWear v Palladiu a prémiovou řadu oblečení s. Oliver Black Label z Německa.
Mezi nové značky doplňků patří španělské šperkařství Miramira s prodejnou na pražské Národní třídě a tři luxusní šperkařské domy Grenardi, Damiani a Pasquale Bruni v rámci projektu hotelu Fairmont.
V odvětví volného času vstoupila na trh jediná značka: americká franšíza Another World, která v Česku představuje koncept takzvané VR arény v pražských Holešovicích.
Seznam nových značek doplnil showroom čínské automobilky BYD ve Forum Nová Karolina v Ostravě, značka jízdních kol Canyon Bikes z Německa, prémiová italská značka nábytku Novamobili či spánkové studio Kamjo z Estonska.
Do Česka vstoupil také německý diskont Woolworth, který od začátku roku otevřela již 19 poboček a zaměřuje se na prodej doplňků do domácnosti, oblečení a potravin. O tom si více přečtete zde: Woolworth otevře v Česku první prodejnu. Víme kdy a kde.
Nové značky na českém trhu pro rok 2025:
|Značka
|Země původu
|Sektor
|Adresa / Projekt
|Město
|Another World
|USA
|Volný čas
|Přívozní
|Praha
|Arket
|Švédsko
|Oblečení
|Na Příkopě
|Praha
|Armory London
|Velká Británie
|Elektronika
|Palladium
|Praha
|Bath & Body Works
|USA
|Kosmetické produkty
|Westfield Chodov
|Praha
|Be Lenka
|Slovensko
|Obuv
|Arkády Pankrác
|Praha
|Blukids
|Itálie
|Oblečení
|OD Ládví
|Praha
|BYD
|Čína
|Ostatní
|Forum Nová Karolina
|Ostrava
|Canyon Bikes
|Německo
|Sport
|Na Maninách
|Praha
|Ciao Spritz
|Itálie
|F&B
|Vodičkova
|Praha
|Cinnamood
|Německo
|F&B
|Jungmannova
|Praha
|Damiani
|Itálie
|Šperky
|Pařížská
|Praha
|dean&david
|Německo
|F&B
|Máj House of Fun
|Praha
|EssilorLuxottica
|Francie
|Doplňky
|Rohan City
|Praha
|Five Guys
|USA
|F&B
|Máj
|Praha
|Grenardi
|Lotyšsko
|Šperky
|Pařížská
|Praha
|CHANEL Fragrance and Beauty
|France
|Kosmetické produkty
|Na Příkopě
|Praha
|Chernomorka
|Ukrajina
|F&B
|Ondříčkova
|Praha
|In Town
|Maďarsko
|F&B
|Florentinum
|Praha
|Kamjo
|Estonsko
|Nábytek a domácnost
|Senovážné náměstí
|Praha
|Kiko Milano
|Itálie
|Kosmetické produkty
|Westfield Chodov
|Praha
|Kodano
|Polsko
|Doplňky
|NC Fénix
|Praha
|Koykan
|Chorvatsko
|F&B
|Máj House of Fun
|Praha
|Ksisters
|Slovensko
|Kosmetické produkty
|Westfield Chodov
|Praha
|Mai Sushi
|Francie
|F&B
|Kaufland Ostrava-Vítkovice
|Ostrava
|Miramira
|Spain
|Šperky
|Máj House of Fun
|Praha
|New Era
|USA
|Doplňky
|28. října
|Praha
|Nicolaï
|Francie
|Kosmetické produkty
|Široká
|Praha
|Novamobili
|Itálie
|Nábytek a domácnost
|Českomoravská
|Praha
|Pasquale Bruni
|Itálie
|Šperky
|Pařížská
|Praha
|Peak Design
|USA
|Doplňky
|Senovážné náměstí
|Praha
|Piano Bar
|Polsko
|F&B
|Na Příkopě
|Praha
|RefrigiWear
|USA
|Oblečení
|Palladium
|Praha
|s. Oliver Black Label
|Německo
|Oblečení
|IGY
|České Budějovice
|Seven North
|Rakousko
|F&B
|Náplavní
|Praha
|Small Foot
|Německo
|Hračky
|Freeport Hatě
|Chvalovice-Hatě
|Sushi Circle
|Německo
|F&B
|Kaufland Praha-Michle
|Praha
|Woolworth
|Německo
|Smíšené zboží
|STOP SHOP Třebíč
|Třebíč
|Worldbox
|Polsko
|Sportovní móda
|Staré Město
|Uherské Hradiště
|Wundermart
|Nizozemsko
|F&B
|Hilton Prague
|Praha
|Yuzu
|Německo
|F&B
|Kaufland Praha-Vypich
|Praha
|Zdroj: Cushman & Wakefield
Pavla Adamcová
Pavla Adamcová
