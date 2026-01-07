Peníze.cz
Fastfood, diskont i luxus. Značky, které v roce 2025 zamířily do Česka

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 7. 1. 2026
Zdroj: Kauka Jarvi / Shutterstock.com

Na český trh v roce 2025 vstoupilo celkem 40 zahraničních značek, tedy podobné číslo jako v posledních letech. Vyplývá z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield.

Nejvíce nových značek loni přišlo z Německa (8), výrazné zastoupení měly také značky z Itálie a USA (po 6).

„Rok 2025 potvrdil, že český trh je pro nové značky stále atraktivní a odolný vůči ekonomickým výkyvům,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí regionálního týmu pronájmu maloobchodních prostor Cushman & Wakefield. „Lidé dnes více než kdy dříve vyhledávají zážitkové pojetí nakupování – kombinaci gastronomie, zábavy a prémiového prostředí. Tento trend motivuje majitele center i developery k rozšiřování nabídky o nové koncepty restaurací a kaváren,“ dodává.

Nejvýznamnějším vstupem v segmentu jídla a nápojů byl dlouho očekávaný řetězec rychlého občerstvení Five Guys s první pobočkou v obchodním domě Máj. O tom jsme psali třeba zde: Fastfood Five Guys oznámil konečný termín: První pobočku brzy otevře v Máji. V Máji svou první lokaci otevřel také řetězec dean&david zaměřující se na zdravou stravu a restaurace Koykan se středomořskou kuchyní. S tímto stylem na tuzemských trh vstoupila také restaurace Seven North, která otevřela v rámci hotelu SiR Prague.

Dále na český trh loni vstoupil třeba Piano Bar s živou hudbou, který otevřel pobočku v paláci Savarin na pražské ulici Na Příkopě. Koncept je známý z polské Varšavy.

V Česku jsou nově také aperitivy Ciao Spritz z Itálie, Chernomorka z Ukrajiny, In Town z Maďarska a skořicové rolky Cinnamood z Německa. Zajímavostí jsou značky Sushi Circle a Yuzu: ač se jedná o dvě zcela odlišné značky, obě dvě jsou z Německa a prodávají japonské delikatesy v rámci hypermarketů Kaufland.

Oblečení, doplňky a obuv, tedy tři velmi často expandující kategorie značek, zaznamenaly dohromady 14 nových vstupů. Šlo například o švédskou značku Arket, patřící do skupiny H&M, s prodejnou v ulici Na Příkopě v Praze. Dále o italské Blukids, prodejce brýlí a obrouček Kodano a EssilorLuxottica, doplňky Peak Design a New Era, zimní módu RefrigiWear v Palladiu a prémiovou řadu oblečení s. Oliver Black Label z Německa.

Mezi nové značky doplňků patří španělské šperkařství Miramira s prodejnou na pražské Národní třídě a tři luxusní šperkařské domy Grenardi, Damiani a Pasquale Bruni v rámci projektu hotelu Fairmont.

V odvětví volného času vstoupila na trh jediná značka: americká franšíza Another World, která v Česku představuje koncept takzvané VR arény v pražských Holešovicích.

Seznam nových značek doplnil showroom čínské automobilky BYD ve Forum Nová Karolina v Ostravě, značka jízdních kol Canyon Bikes z Německa, prémiová italská značka nábytku Novamobili či spánkové studio Kamjo z Estonska.

Do Česka vstoupil také německý diskont Woolworth, který od začátku roku otevřela již 19 poboček a zaměřuje se na prodej doplňků do domácnosti, oblečení a potravin. O tom si více přečtete zde: Woolworth otevře v Česku první prodejnu. Víme kdy a kde.

Nové značky na českém trhu pro rok 2025:

ZnačkaZemě původuSektorAdresa / ProjektMěsto
Another WorldUSAVolný časPřívozníPraha
ArketŠvédskoOblečeníNa PříkopěPraha
Armory LondonVelká BritánieElektronikaPalladiumPraha
Bath & Body WorksUSAKosmetické produktyWestfield ChodovPraha
Be LenkaSlovenskoObuvArkády PankrácPraha
BlukidsItálieOblečeníOD LádvíPraha
BYDČínaOstatníForum Nová KarolinaOstrava
Canyon BikesNěmeckoSportNa ManináchPraha
Ciao SpritzItálieF&BVodičkovaPraha
CinnamoodNěmeckoF&BJungmannovaPraha
DamianiItálieŠperkyPařížskáPraha
dean&davidNěmeckoF&BMáj House of FunPraha
EssilorLuxotticaFrancieDoplňkyRohan CityPraha
Five GuysUSAF&BMájPraha
GrenardiLotyšskoŠperkyPařížskáPraha
CHANEL Fragrance and BeautyFranceKosmetické produktyNa PříkopěPraha
ChernomorkaUkrajinaF&BOndříčkovaPraha
In TownMaďarskoF&BFlorentinumPraha
KamjoEstonskoNábytek a domácnostSenovážné náměstíPraha
Kiko MilanoItálieKosmetické produktyWestfield ChodovPraha
KodanoPolskoDoplňkyNC FénixPraha
KoykanChorvatskoF&BMáj House of FunPraha
KsistersSlovenskoKosmetické produktyWestfield ChodovPraha
Mai SushiFrancieF&BKaufland Ostrava-VítkoviceOstrava
MiramiraSpainŠperkyMáj House of FunPraha
New EraUSADoplňky28. říjnaPraha
Nicolaï FrancieKosmetické produktyŠirokáPraha
NovamobiliItálieNábytek a domácnostČeskomoravskáPraha
Pasquale BruniItálieŠperkyPařížskáPraha
Peak DesignUSADoplňkySenovážné náměstíPraha
Piano BarPolskoF&BNa PříkopěPraha
RefrigiWearUSAOblečeníPalladiumPraha
s. Oliver Black LabelNěmeckoOblečeníIGYČeské Budějovice
Seven NorthRakouskoF&BNáplavníPraha
Small FootNěmeckoHračkyFreeport HatěChvalovice-Hatě
Sushi CircleNěmeckoF&BKaufland Praha-MichlePraha
WoolworthNěmeckoSmíšené zbožíSTOP SHOP TřebíčTřebíč
WorldboxPolskoSportovní módaStaré MěstoUherské Hradiště
WundermartNizozemskoF&BHilton PraguePraha
YuzuNěmeckoF&BKaufland Praha-Vypich Praha
Zdroj: Cushman & Wakefield 

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Vstoupit do diskuze
