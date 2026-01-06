Pavla Adamcová
| rubrika: Komentář
| 6. 1. 2026
V českém marketingu se sexuální podtext, dvojsmysly a objektivizace usadily jako stálice. Čím dál víc se s nimi setkáváme nejen u značek v oborech tradičně „mužských“, jako stavebnictví, pivo a sázky, ale klidně už i při nákupu rohlíků nebo okurek. Podívejte se na příklady reklamních kampaní známých značek, kde produkt ustoupil do pozadí a hlavní roli převzala provokace.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem