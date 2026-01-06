Peníze.cz
„Z téhle nabídky se vám zaručeně postaví.“ Jak marketing značek ovládla snaha šokovat

Pavla Adamcová | rubrika: Komentář | 6. 1. 2026
V českém marketingu se sexuální podtext, dvojsmysly a objektivizace usadily jako stálice. Čím dál víc se s nimi setkáváme nejen u značek v oborech tradičně „mužských“, jako stavebnictví, pivo a sázky, ale klidně už i při nákupu rohlíků nebo okurek. Podívejte se na příklady reklamních kampaní známých značek, kde produkt ustoupil do pozadí a hlavní roli převzala provokace.

Fotogalerie

Chci vidět víc

Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

