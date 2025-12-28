Lidl už ví, kde otevře další outlet. Zůstane na Moravě

Outlet obchodního řetězce Lidl se na jaře 2026 přestěhuje do Ostravy. Po Praze a Olomouci se tak jedná už o třetí přesun této prodejny.
Nový obchod podle serveru iDnes.cz otevře v areálu Outlet Arena Moravia v Hlučínské ulici. Aktuálně společnost Lidl nabírá zaměstnance a připravuje prostory. Konkrétní datum otevření ovšem zatím není známé.
Outletová prodejna Lidl v olomouckém retail parku Park&Shop na Kafkově ulici ukončí svůj provoz už ve středu 31. prosince. V lokalitě fungovala od letošního 30. června, navázala na prodejnu v pražských Štěrboholech.
„Nájemní smlouva v Olomouci byla, stejně jako v Praze, uzavřená na omezenou dobu,“ uvedl jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.
Návštěvnost v prvním českém Lidl Outletu v Praze dosahovala průměrně 10 tisíc zákazníků týdně, přičemž se před prodejnou tvořily dlouhé fronty.
Obdobná situace panovala v počátku také v Olomouci, návštěvnost se ale postupně stabilizovala.
Zkušenost s outletem má Lidl i ze Slovenska, kde už dříve provozoval outlety v Liptovském Hrádku a v Ilavě. S dlouhodobým prodejem se tam však podle řetězce nepočítalo.
