Lidl už ví, kde otevře další outlet. Zůstane na Moravě

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 28. 12. 2025
Zdroj: Pleska / OpenAI

Outlet obchodního řetězce Lidl se na jaře 2026 přestěhuje do Ostravy. Po Praze a Olomouci se tak jedná už o třetí přesun této prodejny.

Nový obchod podle serveru iDnes.cz otevře v areálu Outlet Arena Moravia v Hlučínské ulici. Aktuálně společnost Lidl nabírá zaměstnance a připravuje prostory. Konkrétní datum otevření ovšem zatím není známé.

Outletová prodejna Lidl v olomouckém retail parku Park&Shop na Kafkově ulici ukončí svůj provoz už ve středu 31. prosince. V lokalitě fungovala od letošního 30. června, navázala na prodejnu v pražských Štěrboholech.

První outlet Lidlu v Praze

Lidl outlet
Lidl outlet
Lidl outlet
Vstup do galerie

Popisky a autory obrázků najdete uvnitř galerie.

„Nájemní smlouva v Olomouci byla, stejně jako v Praze, uzavřená na omezenou dobu,“ uvedl jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.

Návštěvnost v prvním českém Lidl Outletu v Praze dosahovala průměrně 10 tisíc zákazníků týdně, přičemž se před prodejnou tvořily dlouhé fronty.

Obdobná situace panovala v počátku také v Olomouci, návštěvnost se ale postupně stabilizovala.

Zkušenost s outletem má Lidl i ze Slovenska, kde už dříve provozoval outlety v Liptovském Hrádku a v Ilavě. S dlouhodobým prodejem se tam však podle řetězce nepočítalo.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Oblíbená témata

Lidl, obchodní řetězce, Ostrava, regiony

