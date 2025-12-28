Nevhodný vánoční dárek? Tady je návod, jak ho vrátit

Ať už je důvod pro vrácení vánočního dárku jakýkoli, v první řadě záleží na tom, kde jste ho pořídili.
Nejlepší je, pokud šlo o nákup přes e-shop nebo telefonicky. Kupující má pak podle zákona právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Rozhodující je až den, kdy jste zboží převzali, tedy nikoli objednali. Do dvoutýdenní lhůty se počítají všechny dny, nejenom ty pracovní. Pokud ale poslední (14.) den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se konec lhůty až na nejbližší pracovní den.
„Je třeba myslet na to, že právo na vrácení zboží nebo jeho reklamaci má především samotný kupující, proto pokud s dárkem nejste spokojeni, obraťte se nejprve na dárce a požádejte jej o součinnost,“ doporučuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Dárce může vrácení vyřídit za vás, ale postačí i jen to, když prodejce informuje o odstoupení od smlouvy a vy si pak zařídíte zbytek. V praxi e-shopy rozdíl mezi kupujícím a obdarovaným často neřeší, je ovšem dobré vědět, že právně na to mají nárok.
Prodávajícímu stačí jasně oznámit, že chcete zboží vrátit, ideálně písemně e-mailem nebo pomocí formuláře na webu s potvrzením od prodejce. Uvést to můžete třeba takhle: „Odstupuji od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, k němuž došlo dne XX, a žádám o vrácení kupní ceny včetně dopravného na účet číslo YY; číslo dokladu ZZ.“
V řadě případů můžete vrácení vyřídit také v kamenné prodejně prodávajícího.
Někteří obchodníci umožňují na svém webu odstoupit od smlouvy tlačítkem, ideálně byste na jejich internetových stránkách měli nalézt alespoň vhodný formulář. Na vrácení zboží pak máte dalších 14 dnů od odstoupení.
A stejnou lhůtu (maximálně) má také prodávající na vrácení peněz. Obchodník musí vrátit kupní cenu a také poštovné za dodání zboží (pokud nebylo v objednávce výrobků víc), ovšem pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání.
Pozor, náklady spojené s vrácením zboží (od vás k obchodníkovi) hradíte jako zákazník vy, pokud vás prodejce neinformoval jinak.
Právo na odstoupení se vztahuje i na rozbalené či vyzkoušené zboží. Pokud bylo zboží použito víc, než bylo nutné k vyzkoušení nebo seznámení se s jeho vlastnostmi, a zároveň se tím snížila jeho hodnota, může obchodník požadovat odpovídající náhradu.
Pozor na výjimky
Realita je, že ani při nákupech na dálku nemusí odstoupení od smlouvy vždy vyjít. Zákon má totiž jasně stanovené výjimky a vyjmenovává situace, kdy vrácení zboží není možné.
Patří sem například zboží upravené na přání zákazníka – gravírované šperky, hrníčky se jménem, trička s vlastním potiskem a jiné personalizované předměty.
Stejně tak jde typicky o zboží podléhající rychlé zkáze či zapečetěné produkty, u kterých hygienické důvody znemožňují jejich vrácení po otevření obalu, například určité druhy kosmetiky nebo erotické pomůcky. Do této kategorie spadají také audio a video nahrávky či počítačové programy na hmotném nosiči, jako jsou DVD, Blu-Ray nebo LP desky, pokud byl porušen jejich originální obal.
V praxi to znamená, že i když jste se rozhodli dárek vrátit včas, u těchto položek zákon vaši žádost prostě nepodpoří.
V kamenných obchodech rozhodne dobrá vůle
Tady je to složitější: u dárků koupených v kamenných provozovnách totiž zákon obecné právo na vrácení bez důvodu nezná. Vrácení nebo výměna zboží je zde čistě otázkou obchodní politiky prodejce. A ten často nabídne jen výměnu za jiné zboží nebo dárkový poukaz. Ale také nemusí nabídnout nic.
Ovšem pozor: pokud prodávající před Vánoci láká zákazníky na možnost bezstarostného vrácení dárků po svátcích – například prostřednictvím bannerů na prodejně, upozornění v reklamě nebo poznámky na účtence přiložené k nákupu – jde o nabídku, kterou je prodejce vázán.
To znamená, že tuto možnost musí skutečně umožnit a zákazník se na ni může spolehnout. Taková informace často bývá součástí vánočních kampaní, aby lidé nakupovali s pocitem jistoty, že dárky, které netrefí, nepřinesou žádné komplikace.
Mnozí obchodníci před Vánoci také prodlužují lhůtu pro výměnu dárků až do ledna, někdy dokonce o několik týdnů, aby zákazníci měli čas rozhodnout se bez stresu. I zde je ale potřeba být pozorný: každý obchod si může stanovit vlastní podmínky, a ty se mohou značně lišit.
Častým pravidlem je, že je opět umožněna pouze výměna zboží za jiné, nikoli vrácení peněz. Mnohé obchody nabízejí místo hotovosti dárkové poukazy, které lze uplatnit při dalším nákupu. Proto je vždy dobré si podmínky pečlivě přečíst.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem