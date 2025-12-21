Peníze.cz
Kaufland testuje XS formát. V Česku otevřel první menší prodejnu

Kaufland testuje XS formát. V Česku otevřel první menší prodejnu

Pavla Adamcová | 21. 12. 2025
Kaufland testuje XS formát. V Česku otevřel první menší prodejnu

Zdroj: Shutterstock

Obchodní řetězec Kaufland začal v Česku testovat koncept malých prodejen nazvaný XS. Ve Veselí nad Lužnicí v prosinci otevřel první obchod se zmenšenou prodejní plochou o rozloze 2245 metrů čtverečních.

„XS formát prodejen je reakcí na potřeby zákazníků, kteří preferují rychlý a pohodlný nákup v blízkosti svého bydliště. I v menším formátu zachováváme naše standardy kvality a rozmanitosti sortimentu i inovací v oblasti udržitelnosti, na které jsou naši zákazníci zvyklí,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí řetězce.

Prodejna nabízí kolem 13 000 položek a prezentuje se jako udržitelná a moderní: má energeticky úsporné LED osvětlení a k vytápění využívá odpadní teplo. Vykupuje PET lahve a plechovky v rámci pilotního projektu zálohového systému. K dispozici mají zákazníci osm samoobslužných pokladen a službu K-SCAN v mobilním telefonu nebo jako ruční skener. Využít lze i digitální terminály s informacemi o složení a ceně výrobků.

Menší prodejna si vystačí s nižším počtem zaměstnanců: pobočka u rakouských hranic jich má šedesát. Součástí obchodu je parkoviště se 173 parkovacími místy včetně dobíjecích stanic pro elektromobily.

V Česku není koncept menších prodejen velkých řetězců novinkou, menší formáty v současnosti používá většina z nich: Albert, který je u nás provozuje i ve formě franšíz, Billa, Tesco, Penny nebo prodejny Bonveno, které spadají pod Globus.

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

