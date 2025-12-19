Peníze.cz
Jak budeme platit v roce 2026: Šest trendů, které změní nakupování

redakce Peníze.CZ | rubrika: Aktuality | 19. 12. 2025
Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence mění, jak nakupujeme, kryptoměny se postupně stávají bezpečnou alternativou k běžným penězům, digitální identita chrání naši bezpečnost a personalizace přizpůsobuje platby přesně našim potřebám. Způsoby placení se dnes vyvíjejí rychleji než kdy dřív.

Společnost Mastercard vybrala šest klíčových trendů, které v roce 2026 ovládnou nakupování.

1. Bezpečnost plateb v éře AI

Umělá inteligence, čili AI, už dávno není pomocníkem na pozadí, začíná se přímo podílet na tom, jak lidé platí. V roce 2026 budou podle Mastercard digitální asistenti schopni za uživatele vyhledávat výhodné nabídky, porovnávat ceny nebo provádět platby. Vždy ale jen v rámci pravidel a limitů, které si člověk sám nastaví. Platební údaje přitom chrání technologie, jako je tokenizace, a digitální identita v kombinace s ověřením slouží k tomu, aby bylo jasné, kdo platbu provádí, k čemu má oprávnění a jak se řeší případná chyba. 

„Digitální asistenti budou na pozadí vyhledávat a zpracovávat nákupy podle parametrů, které si sami určíte, ať už jde o cenový limit, typ služby nebo výběr preferovaného obchodníka. Lidé ale budou mít vždy plnou kontrolu nad tím, co agent může a nemůže udělat. Agentní nakupování přinese velké pohodlí a zároveň musí stát na robustních bezpečnostních mechanismech,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Česko a Slovensko.

2. Propojení krypta a měny

Kryptoměny sice patřily k nejviditelnějším finančním tématům posledních let, jejich skutečné zapojení do běžného placení ale dlouho zůstávalo spíš v rovině slibů. To by se podle předpovědi Mastercard mělo v roce 2026 změnit. Klíčovou roli v tom hrají takzvané stablecoiny, tedy kryptoměny navázané na státní měny, pro které už ve Spojených státech i v Evropě vznikla jasná regulační pravidla.

Právě díky nim se má podle karetní společnosti placení kryptem stát jednodušší a bezpečnější i pro běžné spotřebitele. Objeví se například možnost posílat platby přímo do stablecoinových peněženek, nakupovat stablecoiny přímo na blockchainu bez prostředníků nebo snadněji převádět peníze mezi měnami a přes hranice. 

3. Cílení na digitální totožnost

Podle nedávného průzkumu společnosti Mastercard se s pokusem o kyberpodvod setkalo v loňském roce 80 procent spotřebitelů po celém světě. S rostoucí digitalizací tak stále víc záleží na tom, zda dokážeme rozpoznat, komu lze v online prostředí důvěřovat. Pro rozvoj digitální ekonomiky jsou tak spolehlivější způsoby ověřování totožnosti klíčové.

Do popředí se má dostat zejména rozvoj takzvaných digitálních identity wallets, tedy bezpečných aplikací, které umožní rychle a jednoduše prokázat totožnost při využívání finančních, státních i komerčních služeb. Cílem je zjednodušit přístup k digitálním službám, aniž by se slevilo z bezpečnosti.

4. Udržitelnost v každodenních platbách

Průzkumy společnosti Mastercard dále ukazují, že zejména u generace Z sílí zájem o oběhové hospodářství založené na opakovaném používání, přeprodeji a opravách zboží. Tento přístup podporují i nové platební modely, které pracují s principy znovudoplňování, zpětného odběru nebo zálohování vratných obalů. Zákazníkům se díky nim vrací část utracených peněz, zatímco obchodníci snižují náklady na obaly a zároveň posilují vztah se zákazníky. 

5. Personalizace plateb a benefitů

Platební systémy a bankovnictví se přizpůsobují spotřebiteli, ne naopak. V roce 2026 se budou čím dál častěji objevovat chytré nástroje, které se budou uzpůsobovat nákupnímu chování a finančním potřebám jednotlivce. Běžné denní výdaje se například budou hradit z účtu, ale větší výdaje jít na kreditní kartu. Veškeré platby si nastavíte podle sebe.

6. Okamžitá ekonomika pro každého, kdekoliv

V kamenných obchodech bude placení čím dál jednodušší díky biometrickému ověřování, v online světě pak zaplacení zvládneme na pár kliknutí. Do roku 2030 má navíc stoprocentní tokenizace odstranit nutnost ručně zadávat údaje z platební karty i používat statická hesla.

Pro obchodníky se zároveň stávají realitou platby v reálném čase. S tím souvisí i další vývoj v oblasti přeshraničních plateb: očekává se, že do roku 2027 jejich objem překročí 250 bilionů dolarů, což povede k výrazným investicím a inovacím. Ty se projeví například jednoduššími převody peněz pomocí aliasů, ale i rozvojem rychlých, bezpečných a transparentních platebních řešení, které ideálně otevřou globální trh i menším firmám, které na něj dříve dosáhly jen obtížně.

Jste připraveni?

