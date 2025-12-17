Peníze.cz
Další velký řetězec končí s e-shopem. Jde stejnou cestou jako Billa

Pavla Adamcová | 17. 12. 2025
Zdroj: Albert

Po obchodním řetězci Billa se svůj e-shop rozhodl ukončit také řetězec Albert. Poslední rozvoz proběhne v úterý 23. prosince, uvedl prodejce.

Testovací provoz služby Albert Online byl spuštěn před čtyřmi lety v Brně a dalších moravských městech.

„V prodejnách Albert nakoupí každý týden více než 4,5 milionu zákazníků. Proto v následujícím roce ještě navýšíme investice do nových prodejen i modernizací, abychom poskytovali vždy příjemné a pohodlné místo k nákupu“, říká Jiří Mareček, ředitel komunikace společnosti Albert.

Dodává, že pro zákazníky zůstane možnost objednat si nákup prostřednictvím platforem Wolt a Foodora.

V letošním roce Albert zrekonstruoval a modernizoval 12 prodejen a otevřel pět nových, čímž navýšil počet prodejen na více než 350. V tichosti také jako první velký řetězec v Česku zavedl model franšíz. Více jsme o tom psali zde: Chtěli byste vlastní Albert nebo Billu? Franšízy má v Česku jediný velký řetězec.

Roční investice do modernizací a rozšiřování prodejních ploch podle řetězce přesahují dvě miliardy korun. V roce 2026 budou navýšeny na 2,5 miliardy.

Obchodní řetězec Billa oznámil konec e-shopů v listopadu. Ke konci ledna 2026 zastaví provoz svého e-shopu, který momentálně funguje pro zákazníky v Praze, Brně a okolí. Když v roce 2023 spouštěl pilotní verzi, avizoval, že do konce letoška chce být v Česku druhým nejsilnějším hráčem v prodeji potravin online.

To se ale nepovedlo, e-shop nakonec pro Billu znamenal značnou finanční ztrátu. O tom jsme více psali tady: Další velký e-shop s jídlem? Trh je dost rozebraný, naznačuje nezdar Billy.

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také...

V diskuzi je celkem 0 komentářů

