Další velký řetězec končí s e-shopem. Jde stejnou cestou jako Billa

15. 12. 2025 | Petr Kučera
Po obchodním řetězci Billa se svůj e-shop rozhodl ukončit také řetězec Albert. Poslední rozvoz proběhne v úterý 23. prosince, uvedl prodejce.
Testovací provoz služby Albert Online byl spuštěn před čtyřmi lety v Brně a dalších moravských městech.
„V prodejnách Albert nakoupí každý týden více než 4,5 milionu zákazníků. Proto v následujícím roce ještě navýšíme investice do nových prodejen i modernizací, abychom poskytovali vždy příjemné a pohodlné místo k nákupu“, říká Jiří Mareček, ředitel komunikace společnosti Albert.
Dodává, že pro zákazníky zůstane možnost objednat si nákup prostřednictvím platforem Wolt a Foodora.
V letošním roce Albert zrekonstruoval a modernizoval 12 prodejen a otevřel pět nových, čímž navýšil počet prodejen na více než 350. V tichosti také jako první velký řetězec v Česku zavedl model franšíz. Více jsme o tom psali zde: Chtěli byste vlastní Albert nebo Billu? Franšízy má v Česku jediný velký řetězec.
Roční investice do modernizací a rozšiřování prodejních ploch podle řetězce přesahují dvě miliardy korun. V roce 2026 budou navýšeny na 2,5 miliardy.
Obchodní řetězec Billa oznámil konec e-shopů v listopadu. Ke konci ledna 2026 zastaví provoz svého e-shopu, který momentálně funguje pro zákazníky v Praze, Brně a okolí. Když v roce 2023 spouštěl pilotní verzi, avizoval, že do konce letoška chce být v Česku druhým nejsilnějším hráčem v prodeji potravin online.
To se ale nepovedlo, e-shop nakonec pro Billu znamenal značnou finanční ztrátu. O tom jsme více psali tady: Další velký e-shop s jídlem? Trh je dost rozebraný, naznačuje nezdar Billy.
