Jak otevřou obchody na Vánoce a Nový rok. Sváteční přehled

Pavla Adamcová | rubrika: Když se řekne | 18. 12. 2025
Prodejní doba během Vánoc a na přelomu roku je tradičně výrazně omezená. Které velké řetězce zavřou i v době, kdy podle zákona nemusí? A jak to bude mimo svátky? Tady je přehled.
Zdroj: Shutterstock

Zákon o prodejní době v maloobchodě zakazuje prodej ve větších obchodech 25. a 26. prosince a na Nový rok (1. ledna). Na Štědrý den mohou prodávat maximálně do 12 hodin.

Na jaké obchody se nevztahuje zákaz prodeje?

  • obchody s prodejní plochou menší než 200 m²
  • prodejny na nádražích a letištích bez ohledu na velikost prodejní plochy
  • čerpací stanice
  • lékárny
  • prodejny ve zdravotnických zařízeních

Bez ohledu na velikost a umístění musí mít zavřeno zastavárny, obchody s použitým zbožím nebo výkupny odpadů.

Pojďme se podívat, jakou otevírací dobu mají v průběhu nadcházejících svátků konkrétní obchodní řetězce:

Albert

  • 24. prosince: otevřeno do 11:45 hodin (návštěvníci mohou dokončit nákup do 12:00). Prodejna na pražském Hlavním nádraží zavře ve 14. hodin.
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: zavřeno
  • 27. až 30. prosince: běžná otevírací doba
  • 31. prosince: otevřeno do 18 hodin. Některé prodejny ale zavřou dřív: Už v poledne zavře hypermarket v olomoucké Šantovce. Jen do 14 hodin bude mít otevřeno prodejna Smetanova ve Vsetíně a hypermarkety v mladoboleslavském OC Olympia, libereckém OC Nisa, v Orlice park v Hradci Králové a novojičínské Tabačce. V 15 hodin zavřou hypermarket v ostravském Avion Shopping Parku, plzeňském OC Olympia, dále v olomoucké Olympii, ostravské Nové Karolině, plzeňské Plaza, kladenském Centralu a opavském OC Breda. A v 16 hodin se předčasně uzavřou také hypermarkety v OC Olympia v Teplicích, OC Centrál v Jablonci nad Nisou, v mosteckém Centralu a karlovarském OC Variáda.
  • 1. ledna: zavřeno
  • od 2. ledna: běžná otevírací doba

Billa

  • 24. prosince: otevřeno do 11.45 hodin
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: zavřeno (otevřené budou prodejny na pražském letiště a hlavním vlakovém nádraží)
  • 27. až 30. prosince: běžná otevírací doba
  • 31. prosince: otevřeno 7 až 17 hodin (výjimky tvoří prodejny na Letišti Václava Havla, hlavních nádražích v Praze a Brně a v některých obchodních centrech).
  • 1. ledna: zavřeno
  • od 2. ledna: běžná otevírací doba

Omezení se netýkají prodejen Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell. 

Globus

  • 24. prosince: do 11.45 hodin, Praha-Černý Most a Praha-Štěrboholy do 11.30 hodin
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: zavřeno
  • 27. až 30. prosince: běžná otevírací doba
  • 31. prosince: otevřeno do 18 hodin
  • 1. ledna: zavřeno
  • od 2. ledna: běžná otevírací doba

Kaufland

  • 24. prosince: otevřeno do 11:45 hodin
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: zavřeno
  • 27. až 30. prosince: běžná otevírací doba
  • 31. prosince: otevřeno do 18 hodin
  • 1. ledna: zavřeno
  • od 2. ledna: běžná otevírací doba

Lidl

  • 24. prosince: otevřeno do 11:30 hodin
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: zavřeno
  • 27. až 30. prosince: běžná otevírací doba
  • 31. prosince: otevřeno do 17 hodin
  • 1. ledna: zavřeno
  • od 2. ledna: běžná otevírací doba

Makro

  • 23. prosince: otevřeno do 22 hodin
  • 24. prosince: otevřeno do 11:30 hodin
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: otevřeno do 18 hodin
  • 27. až 30. prosince: běžná otevírací doba
  • 31. prosince: otevřeno do 18 hodin
  • 1. ledna: zavřeno
  • od 2. ledna: běžná otevírací doba

Penny

  • 23. prosince: prodejny, které mají standardně otevřeno do 20 hodin, budou fungovat do 21 hodin, zbylé standardně do 21/22 hodin
  • 24. prosince: zavřeno
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: zavřeno
  • 27. až 30. prosince: běžná otevírací doba
  • 31. prosince: otevřeno do 17 hodin
  • 1. ledna: zavřeno
  • od 2. ledna: běžná otevírací doba

Tesco

  • 24. prosince: otevřeno do 11.45 hodin
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: zavřeno
  • 27. až 30. prosince: běžná otevírací doba 
  • 31. prosince: otevřeno do 18 hodin
  • 1. ledna: zavřeno
  • od 2. ledna: běžná otevírací doba
  • Tesco Online: objednávky budou doručovány 24. prosince a 31. prosince do 16 hodin. 

Košík.cz

  • 23. prosince: rozváží do 24 hodin
  • 24. prosince: rozváží do 14 hodin
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: rozváží v Praze a středních Čechách do 23 hodin, v regionech do 22 hodin.
  • 27. až 30. prosince: běžná rozvozová doba 
  • 31. prosince: rozváží do 19 hodin
  • 1. ledna: rozváží do 22 hodin v Praze a středních Čechách, v regionech zavřeno.
  • od 2. ledna: běžná rozvozová doba

Rohlik.cz

  • 23. prosince: rozváží do 24 hodin
  • 24. prosince: rozváží do 14 hodin
  • 25. prosince: zavřeno
  • 26. prosince: rozváží do 23 hodin
  • 27. až 30. prosince: běžná rozvozová doba 
  • 31. prosince: rozváží do 18 hodin
  • 1. ledna: rozváží do 23 hodin
  • od 2. ledna: běžná rozvozová doba

Kdy jsou zavřené obchody v roce 2024 (zákaz pro prodejny s plochou nad 200 m²) 

1. ledna

Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok

1. dubna

Velikonoční pondělí

8. května

Den vítězství

28. září

Den české státnosti

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

24. prosince od 12 hod.

Štědrý den

25. prosince

1. svátek vánoční

26. prosince

2. svátek vánoční

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

