Lidl Outlet v Olomouci brzy skončí. Prodejna se znovu přestěhuje

Outletová prodejna Lidl v olomouckém retail parku Park&Shop na Kafkově ulici ukončí svůj provoz k 31. prosinci 2025. Koncept se opět přesune do jiné lokality, a to na jaře.
Outlet, který v Olomouci otevřel 30. června, navázal na prodejnu v pražských Štěrboholech. „Nájemní smlouva v Olomouci byla, stejně jako v Praze, uzavřená na omezenou dobu,“ uvádí jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.
„Po ukončení se naše outletová prodejna znovu přesune, aktuálně už vše připravujeme. O přesné lokalitě budeme včas informovat. A zaměstnanci olomouckého outletu o svá místa také nepřijdou, začátkem prosince totiž otevřela již sedmá standardní prodejna Lidlu v Olomouci,“ dodává Krula.
Návštěvnost v prvním českém Lidl Outletu v Praze dosahovala průměrně 10 tisíc zákazníků týdně, přičemž se před prodejnou tvořily dlouhé fronty. Obdobná situace panovala v počátku i v Olomouci, návštěvnost se ale postupně stabilizovala.
Hlavním tahákem sortimentu outletu podle Lidlu dlouhodobě zůstává privátní značka nářadí Parkside. Mezi bestsellery se řadí také sady ponožek, sezónní zboží a kuchyňské doplňky.
Zkušenost s outletem má Lidl i ze Slovenska, kde už dříve provozoval outlety v Liptovském Hrádku a v Ilavě. S dlouhodobým prodejem se tam však podle řetězce nepočítalo.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem