Značky, které mají Češi nejradši. Na špici žebříčku se drží banka

Čeští zákazníci mají opět nejlepší zkušenosti s Air Bank. Vyplývá to z nové studie, kterou zveřejnila společnost KPMG Česká republika. V první trojce se umístily také online supermarket Rohlík.cz a síť čerpacích stanic Tank ONO.
KPMG i letos vyzpovídala přes 5000 respondentů, kteří posuzovali celkem 228 značek. Žebříček byl tradičně sestaven podle takzvaného celkového skóre zákaznické zkušenosti (CX), který se měří pomocí šesti kritérií: personalizace, integrity (důvěryhodnosti), očekávání, řešení problémů, času a úsilí (náročnosti zákaznické cesty) a empatie.
Nejlépe hodnoceným pilířem je i letos čas a úsilí, dlouhodobě nejslabším naopak zůstává empatie.
Air Bank opět obhájila pomyslné zlato díky své konzistenci. Banka podle studie kraluje i proto, že její mobilní aplikace získala nejlepší hodnocení.
Rohlík.cz se posunul na druhé místo hlavně díky dalšímu ulehčení nákupu. Zákazníkům podle KPMG umožňuje rychle nakoupit dle receptu nebo využít novou AI asistentku, která dokáže sestavit například nákup na víkend.
Síť čerpacích stanic Tank ONO se dostala na třetí příčku pro své trvale nízké ceny. „Ty zajistily nejlepší výsledek v ukazateli value for money (poměr ceny a výkonu). Firma nenabízí špičkovou CX, ale dostatečnou na to, aby cílová skupina byla nadšená. Objevují se ale připomínky k prostředí čerpacích stanic,“ uvádí KPMG.
Nejvyšší loajalitě zákazníků se těší drogerie dm a největším skokanem je Alpine Pro, který se v žebříčku vyšvihl nahoru o 87 příček. „Firmu vystřelila silná domácí značka s tradicí, viditelné partnerství se sportovci, schopnost rychlé adaptace a rozšíření sortimentu i dostupnost pro běžné zákazníky,“ doplňuje studie.
„Zákazníci dnes dostávají lepší služby i od značek dříve podprůměrných. Dolní desítka dosahuje nyní výsledků, na kterých byla první desítka před zhruba sedmi až osmi lety. Být nejlepší je stále těžší a šampioni už ani nemají moc prostoru růst, jejich CX skóre se drží poblíž stropu,“ uvádí k situaci na českém trhu Cingr.
Dlouhodobý vývoj podle společnosti ukazuje, že digitalizace, AI a další technologie mají na zákaznickou zkušenost nejednoznačný dopad. Zlepšují sice kategorie personalizace a čas a úsilí, ale zároveň často přispívají k nízkému hodnocení pilíře empatie, protože omezují mezilidský kontakt a pocit porozumění.
„Vidíme nicméně, že zákazníky mnohdy tolik nezajímá, zda výsledek přináší člověk, nebo AI. Nejdůležitější je, aby byla zkušenost konzistentní, intuitivní a důvěryhodná. Firmy, které chtějí uspět, musí propojit zákazníky, data, procesy a technologie do jednoho smysluplného celku,“ dodává CX expert KPMG Jindřich Mašek.
