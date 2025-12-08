Další hra na zelenou. Nike a Lacoste dostaly stopku za klamavé reklamy

Britský regulátor reklamy (ASA) zakázal placené reklamy na Googlu od módních značek Lacoste, Nike a Superdry kvůli klamavým tvrzením o udržitelnosti jejich výrobků. Reklamy používaly výrazy jako „udržitelná móda“ a „udržitelné materiály“ bez jakéhokoli důkazu.
Na evropském trhu nejde o výjimku. Podobně prodával v Německu své zboží jako udržitelné třeba řetězec s obuví Deichmann, aniž by dokázal proč. Podle tamního soudu tak používal lživé reklamní tvrzení. Více jsme o tom psali zde: Deichmann klamal zákazníky. „Udržitelné“ boty byly jen marketing.
Jak upozornil server BBC, podle úřadu byly v Británii problémové celkem tři reklamy těchto značek. V každém případě proto společnosti požádal o důkazy podporující tvrzení o udržitelnosti jejich produktů.
Výrobce sportovní obuvi a oblečení Nike argumentoval tím, že reklama propagující jeho tenisová polo trička, ve které padlo právě označení „udržitelné materiály“, byla formulována obecně a zdůrazňovala udržitelnost v širší nabídce jeho produktů. Tvrzení prý mělo podle Nike jen ukázat, že jiné produkty dostupné na jeho webu recyklované materiály obsahují. S tím však u britského úřadu nepochodil.
Podobně reklama módní značky Lacoste propagovala dětskou kolekci jako „udržitelnou módu“ a informovala úřad, že roky pracovala na snížení uhlíkové stopy svých produktů.
Snížení environmentálního dopadu produktů z dětské řady sice regulátor uznal, společnost ale podle něj neposkytla důkazy, že její oblečení nebude mít skutečně žádný negativní dopad na životní prostředí.
Ve všech případech byly proto reklamy zakázány a společnosti varovány, že budoucí propagace musí obsahovat „vysokou úroveň doložitelnosti“ jakýchkoli tvrzení o udržitelnosti.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem