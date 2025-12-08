Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Nákupy
>
Vánoční cukroví letos podraží. Přehled cen odhaluje hlavní viníky

Vánoční cukroví letos podraží. Přehled cen odhaluje hlavní viníky

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 8. 12. 2025
Vánoční cukroví letos podraží. Přehled cen odhaluje hlavní viníky

Zdroj: Shutterstock

Suroviny na vánoční pečení letos meziročně zdražily zhruba o desetinu. Balík dvaceti vybraných položek vyjde v průměru na 1138 korun, bezmála o stokorunu víc než loni v prosinci. Vyplývá to z nové analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční.

„Zatímco před loňskými Vánocemi bylo tématem číslo jedna drahé máslo, letos to budou pravděpodobně ořechy. Vlašské ořechy, lískové ořechy, ale i mandle zdražily o desítky procent, respektive korun. Češi si připlatí také za další tradiční suroviny na pečení, jako je kakao, strouhaný kokos nebo čokoláda,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.

Půl kila vlašských ořechů vyjde podle analýzy v průměru na 141 korun, což je o polovinu více než loni. Lískové ořechy jsou dražší o třetinu a mandle o pětinu. O sedm korun více stojí 200 gramů strouhaného kokosu (+41 %), 100 gramů holandského kakao oproti loňsku zdražilo o 12 korun (+37 %).

Příplatek v řádu nižších jednotek korun čeká zákazníky při nákupu kilogramu hladké mouky, tabulky čokolády na vaření, kondenzovaného mléka, balení piškotů či deseti vajec velikosti M.

Naopak máslo meziročně zlevnilo v průměru o 30 %. Kostku másla lze podle České distribuční aktuálně sehnat za průměrnou akční cenu 41 korun, což je meziročně o 17 korun méně.

Stejnou částku mohou zákazníci ušetřit při nákupu zhruba kilogramové sklenice medu. O desetinu zlevnil vanilkový lusk, který se dá sehnat za méně než 80 korun. Nepatrně levnější je také moučkový cukr, džem nebo puding.

Cena třtinového i vanilkového cukru se od loňska prakticky nezměnila, totéž lze říci o tuku na pečení nebo rumu.

Foto: Česká distribuční

Obchodníci letos nabízejí suroviny na pečení vánočního cukroví s průměrně čtvrtinovou slevou, tedy o jeden procentní bod méně než loni, ukazuje analýza.

A na kolik vyjde pečení konkrétního cukroví? Ingredience na přípravu lineckého cukroví se letos podle analýzy dají pořídit za méně než 200 korun. Zákazníci mohou v akciích ušetřit až 26 % oproti plné ceně.

Balík surovin na přípravu vanilkových rohlíčků lze pořídit až s třetinovou slevou, přesto oproti loňsku zdražil zhruba o 15 %. Může za to zejména výrazné zdražení vlašských ořechů.

Příprava rumových kuliček může být díky akčním cenám levnější až o 40 %, dodává Česká distribuční.

Foto: Česká distribuční

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

jídlo, nakupování, nákupy, potraviny, předvánoční nákupy, Vánoce

A tohle už jste četli?

Košík spustil v regionech doručení do hodiny. Praha a okolí mají vlastní termín

8. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Košík spustil v regionech doručení do hodiny. Praha a okolí mají vlastní termín

Online supermarket Košík spustil v regionech možnost dovezení nákupu do 60 minut od objednání podle dostupnosti lokality.

Na tyhle e-shopy si dejte pozor, varuje ČOI. Tady je seznam

7. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Na tyhle e-shopy si dejte pozor, varuje ČOI. Tady je seznam

Kde před Vánoci – a ani ve zbytku roku – raději nenakupovat, pokud nechcete přijít o peníze? Pomoct vám může seznam rizikových e-shopů od České obchodní inspekce.

Pokuta za slevy až od 18 let. Řetězce musí pustit do věrnostních programů i mladší

5. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Pokuta za slevy až od 18 let. Řetězce musí pustit do věrnostních programů i mladší

Tesco diskriminuje zákazníky mladší 18 let, když nedosáhnou na slevovou kartu ani na objednávky v e-shopu. Názor ČOI teď potvrdil i Nejvyšší správní soud. Podobně přitom omezuje své... celý článek

Česká pošta zpřísní dobírku. Limit má zabránit zneužívání

5. 12. 2025 | Petr Kučera

Česká pošta zpřísní dobírku. Limit má zabránit zneužívání

Česká pošta od ledna zavede strop na výši dobírky. Maximální částka, kterou pošta vybere při dodání zásilky od příjemce na žádost odesílatele, bude sto tisíc korun.

Vánoce z čínských e-shopů. Mladí v nich utrácí víc, sváteční nákupy často přepálí

4. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Vánoce z čínských e-shopů. Mladí v nich utrácí víc, sváteční nákupy často přepálí

V období slev a vánočních nákupů roste zájem o čínské e-shopy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Patron GO, kterého se zúčastnilo téměř 3000 respondentů, z nichž bylo 66 procent ve... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh