Vánoční cukroví letos podraží. Přehled cen odhaluje hlavní viníky

8. 12. 2025 | Pavla Adamcová
Suroviny na vánoční pečení letos meziročně zdražily zhruba o desetinu. Balík dvaceti vybraných položek vyjde v průměru na 1138 korun, bezmála o stokorunu víc než loni v prosinci. Vyplývá to z nové analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční.
„Zatímco před loňskými Vánocemi bylo tématem číslo jedna drahé máslo, letos to budou pravděpodobně ořechy. Vlašské ořechy, lískové ořechy, ale i mandle zdražily o desítky procent, respektive korun. Češi si připlatí také za další tradiční suroviny na pečení, jako je kakao, strouhaný kokos nebo čokoláda,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.
Půl kila vlašských ořechů vyjde podle analýzy v průměru na 141 korun, což je o polovinu více než loni. Lískové ořechy jsou dražší o třetinu a mandle o pětinu. O sedm korun více stojí 200 gramů strouhaného kokosu (+41 %), 100 gramů holandského kakao oproti loňsku zdražilo o 12 korun (+37 %).
Příplatek v řádu nižších jednotek korun čeká zákazníky při nákupu kilogramu hladké mouky, tabulky čokolády na vaření, kondenzovaného mléka, balení piškotů či deseti vajec velikosti M.
Naopak máslo meziročně zlevnilo v průměru o 30 %. Kostku másla lze podle České distribuční aktuálně sehnat za průměrnou akční cenu 41 korun, což je meziročně o 17 korun méně.
Stejnou částku mohou zákazníci ušetřit při nákupu zhruba kilogramové sklenice medu. O desetinu zlevnil vanilkový lusk, který se dá sehnat za méně než 80 korun. Nepatrně levnější je také moučkový cukr, džem nebo puding.
Cena třtinového i vanilkového cukru se od loňska prakticky nezměnila, totéž lze říci o tuku na pečení nebo rumu.
Obchodníci letos nabízejí suroviny na pečení vánočního cukroví s průměrně čtvrtinovou slevou, tedy o jeden procentní bod méně než loni, ukazuje analýza.
A na kolik vyjde pečení konkrétního cukroví? Ingredience na přípravu lineckého cukroví se letos podle analýzy dají pořídit za méně než 200 korun. Zákazníci mohou v akciích ušetřit až 26 % oproti plné ceně.
Balík surovin na přípravu vanilkových rohlíčků lze pořídit až s třetinovou slevou, přesto oproti loňsku zdražil zhruba o 15 %. Může za to zejména výrazné zdražení vlašských ořechů.
Příprava rumových kuliček může být díky akčním cenám levnější až o 40 %, dodává Česká distribuční.
