Košík spustil v regionech doručení do hodiny. Praha a okolí mají vlastní termín

Online supermarket Košík spustil v regionech možnost dovezení nákupu do 60 minut od objednání podle dostupnosti lokality.
Služba funguje ve všech regionech s výjimkou Prahy a středních Čech, kde ji bude Košík spouštět až na začátku příštího roku.
„Máme radost, že se nám tímto krokem daří plnit naši misi a přinést jednoduché výhodné nákupy do regionů, a to třeba i do oblastí, které byly dříve odkázány na malé lokální prodejny,“ říká Jan Navrátil, obchodní ředitel online supermarketu Košík.cz.
Expresní doručení s názvem Expresso se vztahuje na jakýkoli sortiment, který je dostupný v den dodání, a to do 60 nebo do 90 minut od objednání v závislosti na vzdálenosti od nejbližšího logistického centra Košíku.
Košík zároveň rozšiřuje pokrytí pro dalších 325 tisíc Čechů, služby tak podle něj může využít 80 % českých domácností.
Nejvýznamněji se rozvoz rozšířil v oblasti Moravskoslezského kraje, v jižních Čechách nebo na Plzeňsku. K největším městům, která nově Košík obsluhuje, patří Krnov, Odry, Fulnek, Domažlice nebo Prachatice. Dále jde i o oblast Krkonoš, tedy města jako Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Pec pod Sněžkou nebo Špindlerův Mlýn.
„Zájem o online nákupy roste a mám radost, že už dávno nejsou jen záležitostí velkých měst. Aktuální studie Shopper Review od výzkumné společnosti Skála a Šulc ukazuje nákupní penetraci online rozvozů potravin u 42 % české populace a potvrzují to i naše interní data. Zaznamenáváme i zájem z oblastí, jako jsou Krkonoše nebo okolí přehrady Lipno. Jedná se o lokality, které jsme původně spustili jen na letní turistickou sezónu, ale díky zájmu tamních obyvatel jsme se je rozhodli zařadit mezi naše standardní závozové oblasti,“ dodává Navrátil.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
