Košík spustil v regionech doručení do hodiny. Praha a okolí mají vlastní termín

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 8. 12. 2025
Zdroj: Košík.cz

Online supermarket Košík spustil v regionech možnost dovezení nákupu do 60 minut od objednání podle dostupnosti lokality.

Služba funguje ve všech regionech s výjimkou Prahy a středních Čech, kde ji bude Košík spouštět až na začátku příštího roku. 

„Máme radost, že se nám tímto krokem daří plnit naši misi a přinést jednoduché výhodné nákupy do regionů, a to třeba i do oblastí, které byly dříve odkázány na malé lokální prodejny,“ říká Jan Navrátil, obchodní ředitel online supermarketu Košík.cz.

Expresní doručení s názvem Expresso se vztahuje na jakýkoli sortiment, který je dostupný v den dodání, a to do 60 nebo do 90 minut od objednání v závislosti na vzdálenosti od nejbližšího logistického centra Košíku.

Košík zároveň rozšiřuje pokrytí pro dalších 325 tisíc Čechů, služby tak podle něj může využít 80 % českých domácností. 

Nejvýznamněji se rozvoz rozšířil v oblasti Moravskoslezského kraje, v jižních Čechách nebo na Plzeňsku. K největším městům, která nově Košík obsluhuje, patří Krnov, Odry, Fulnek, Domažlice nebo Prachatice. Dále jde i o oblast Krkonoš, tedy města jako Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Pec pod Sněžkou nebo Špindlerův Mlýn.

„Zájem o online nákupy roste a mám radost, že už dávno nejsou jen záležitostí velkých měst. Aktuální studie Shopper Review od výzkumné společnosti Skála a Šulc ukazuje nákupní penetraci online rozvozů potravin u 42 % české populace a potvrzují to i naše interní data. Zaznamenáváme i zájem z oblastí, jako jsou Krkonoše nebo okolí přehrady Lipno. Jedná se o lokality, které jsme původně spustili jen na letní turistickou sezónu, ale díky zájmu tamních obyvatel jsme se je rozhodli zařadit mezi naše standardní závozové oblasti,“ dodává Navrátil.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

