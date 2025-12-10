Nový žebříček největších nákupních center. Černý Most zamíchal kartami

Pavla Adamcová
| 10. 12. 2025
Pražský Westfield Černý Most se v listopadu předvedl v novém kabátě. Jeho majitel, společnost Unibail-Rodamco-Westfield, nabídl po rozsáhlé modernizaci prostor s více než 180 obchody a restauracemi na ploše přesahující 90 tisíc metrů čtverečních. Tím se vyšvihl v žebříčku největších obchodních center u nás. Kdo další mu v žebříčku nákupních gigantů šlape na paty?
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech.
