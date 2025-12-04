Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Nákupy
>
Vánoce z čínských e-shopů. Mladí v nich utrácí víc, sváteční nákupy často přepálí

Vánoce z čínských e-shopů. Mladí v nich utrácí víc, sváteční nákupy často přepálí

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 4. 12. 2025
Vánoce z čínských e-shopů. Mladí v nich utrácí víc, sváteční nákupy často přepálí

Zdroj: Shutterstock

V období slev a vánočních nákupů roste zájem o čínské e-shopy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Patron GO, kterého se zúčastnilo téměř 3000 respondentů, z nichž bylo 66 procent ve věku 18 až 25 let.

Zkušenost s čínskými e-shopy má naprostá většina dotázaných Čechů a Češek. Celkem 42 % respondentů uvedlo, že zde nakupují pravidelně, a dalších 35 % alespoň několikrát ročně.

„Z našich dat vychází, že mladí lidé ve věku 18–25 let letos utratili na Temu a AliExpressu o 41 % víc než v loňské předvánoční sezoně. Je vidět, že čínské e-shopy se staly běžnou součástí nákupní rutiny Čechů a jen tak nezmizí,“ říká Lukáš Vršecký, šéf Patron GO.

Téměř 60 % respondentů v čínských e-shopech pořizuje téměř vše – od drobností přes oblečení až po dárky. Dalších 32 % se zaměřuje spíš na menší a levnější zboží.

Skoro třetina všech účastníků průzkumu uvedla, že za posledních šest měsíců na čínských e-shopech utratila do 5000 Kč. Každý desátý však přiznává, že nemá představu, kolik tam za toto období ve skutečnosti nechal.

Jak nás ovládají slevy

Průzkum dále ukázal, že slevové akce typu Black Friday, Cyber Monday nebo Singles Day využívá víc než třetina Čechů. Další třetina přiznává, že během tohoto období nedokáže udržet naplánovaný rozpočet.

Tsunami z Temu drtí české firmy. Obrana z Bruselu přijde pro některé s křížkem po funuseTsunami z Temu drtí české firmy. Obrana z Bruselu přijde pro některé s křížkem po funuse

„Slevy v lidech přirozeně vyvolávají radost a pocit, že si mohou dovolit víc než obvykle – a to jsou ideální podmínky pro impulzivní nákupy. Doporučuji proto nastavit si jednoduchý slevový rozpočet, rozdělit ho na několik kategorií a po každém nákupu si zapsat skutečnou útratu,“ říká Vršecký.

Každý pátý Čech si žádný rozpočet nestanovuje a během listopadových akcí nakupuje ve chvíli, kdy narazí na podle něj výhodnou slevu. Třetina lidí naopak uvádí, že se rozpočtu drží a své nákupy plánuje podle toho, kolik si může dovolit.

Další třetina jedná spíš podle momentální nálady a impulzu. Rozpočet sice mají, ale v praxi ho často poruší. Téměř pětina respondentů přiznává, že by si na Black Friday a další akce limit určitě stanovit měla, ale nákupy přicházejí dřív, než se ke stanovení rozpočtu dostanou.

Vánoce na dluh?

Za vánoční dárky letos plánuje skoro polovina Čechů utratit do 5000 Kč. Dalších 27 % se chce vejít do 10 000 Kč. Zhruba pětina respondentů pak přiznává, že se jim nedaří stanovit si vánoční rozpočet, další pětina jen někdy.

Přitom 17 % dotázaných už si někdy na dárky půjčku vzalo a 19 % říká, že by se této možnosti v budoucnu nebránilo. Přes 10 % respondentů uvádí, že jim po Vánocích téměř nic nezbude.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

e-shopy, nakupování, nákupy, online nakupování, průzkumy, Vánoce, vánoční dárky

A tohle už jste četli?

Vánoční parkovací peklo. Tohle jsou nákupní centra s nejvyšším počtem nehod

3. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Vánoční parkovací peklo. Tohle jsou nákupní centra s nejvyšším počtem nehod

Advent spojený s předvánočními nákupy tradičně přináší i nervozitu řidičů a chaos na parkovištích. Portál nehod sestavil žebříček českých obchodních center, kde dochází k dopravním... celý článek

Penny zavře obchody na Štědrý den a šťouchá do Alberta: Co ty?

2. 12. 2025 | Petr Kučera

Penny zavře obchody na Štědrý den a šťouchá do Alberta: Co ty?

Všechny prodejny řetězce Penny zůstanou celý Štědrý den zavřené, přestože podle zákona mohou mít dopoledne otevřeno.

Dáte jídlo? Foodora spouští první robotický rozvoz v Česku

2. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Dáte jídlo? Foodora spouští první robotický rozvoz v Česku

Platforma Foodora, česká jednička v doručování jídel, dnes odstartovala pilotní rozvoz objednávek pomocí robotů. Tři testovací roboti v Praze 8 budou doručovat objednávky z McDonald’s... celý článek

Přifouknutý Black Friday: Jak slevové kupony a triky z Číny mění realitu

1. 12. 2025 | Jakub Balada

Přifouknutý Black Friday: Jak slevové kupony a triky z Číny mění realitu

Letošní analýza od projektu Hlídač shopů ukázala rozmach slevových kuponů, kterými se některé české e-shopy snaží obcházet pravidla pro uvádění slev. Zahraniční tržiště si s pravidly... celý článek

Drogerii z Tety nově rozveze Wolt. Nabízí doručení do 30 minut

1. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Drogerii z Tety nově rozveze Wolt. Nabízí doručení do 30 minut

Řetězec drogerií Teta začal spolupracovat s rozvážkovou službou Wolt. Zákazníci si tak mohou přes aplikaci Wolt nově objednat veškeré drogistické zboží z Tety a nechat si jej doručit... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh