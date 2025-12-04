Vánoce z čínských e-shopů. Mladí v nich utrácí víc, sváteční nákupy často přepálí

V období slev a vánočních nákupů roste zájem o čínské e-shopy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Patron GO, kterého se zúčastnilo téměř 3000 respondentů, z nichž bylo 66 procent ve věku 18 až 25 let.
Zkušenost s čínskými e-shopy má naprostá většina dotázaných Čechů a Češek. Celkem 42 % respondentů uvedlo, že zde nakupují pravidelně, a dalších 35 % alespoň několikrát ročně.
„Z našich dat vychází, že mladí lidé ve věku 18–25 let letos utratili na Temu a AliExpressu o 41 % víc než v loňské předvánoční sezoně. Je vidět, že čínské e-shopy se staly běžnou součástí nákupní rutiny Čechů a jen tak nezmizí,“ říká Lukáš Vršecký, šéf Patron GO.
Téměř 60 % respondentů v čínských e-shopech pořizuje téměř vše – od drobností přes oblečení až po dárky. Dalších 32 % se zaměřuje spíš na menší a levnější zboží.
Skoro třetina všech účastníků průzkumu uvedla, že za posledních šest měsíců na čínských e-shopech utratila do 5000 Kč. Každý desátý však přiznává, že nemá představu, kolik tam za toto období ve skutečnosti nechal.
Jak nás ovládají slevy
Průzkum dále ukázal, že slevové akce typu Black Friday, Cyber Monday nebo Singles Day využívá víc než třetina Čechů. Další třetina přiznává, že během tohoto období nedokáže udržet naplánovaný rozpočet.
„Slevy v lidech přirozeně vyvolávají radost a pocit, že si mohou dovolit víc než obvykle – a to jsou ideální podmínky pro impulzivní nákupy. Doporučuji proto nastavit si jednoduchý slevový rozpočet, rozdělit ho na několik kategorií a po každém nákupu si zapsat skutečnou útratu,“ říká Vršecký.
Každý pátý Čech si žádný rozpočet nestanovuje a během listopadových akcí nakupuje ve chvíli, kdy narazí na podle něj výhodnou slevu. Třetina lidí naopak uvádí, že se rozpočtu drží a své nákupy plánuje podle toho, kolik si může dovolit.
Další třetina jedná spíš podle momentální nálady a impulzu. Rozpočet sice mají, ale v praxi ho často poruší. Téměř pětina respondentů přiznává, že by si na Black Friday a další akce limit určitě stanovit měla, ale nákupy přicházejí dřív, než se ke stanovení rozpočtu dostanou.
Vánoce na dluh?
Za vánoční dárky letos plánuje skoro polovina Čechů utratit do 5000 Kč. Dalších 27 % se chce vejít do 10 000 Kč. Zhruba pětina respondentů pak přiznává, že se jim nedaří stanovit si vánoční rozpočet, další pětina jen někdy.
Přitom 17 % dotázaných už si někdy na dárky půjčku vzalo a 19 % říká, že by se této možnosti v budoucnu nebránilo. Přes 10 % respondentů uvádí, že jim po Vánocích téměř nic nezbude.
Pavla Adamcová
