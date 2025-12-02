Peníze.cz
Penny zavře obchody na Štědrý den a šťouchá do Alberta: Co ty?

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 2. 12. 2025
Všechny prodejny řetězce Penny zůstanou celý Štědrý den zavřené, přestože podle zákona mohou mít dopoledne otevřeno.

Řetězec se už podeváté v řadě rozhodl dát všem zaměstnancům 24. prosince volno, aby mohli být na Štědrý den doma s rodinou. „Je to forma poděkování za jejich celoroční práci i vstřícnost vůči našim zákazníkům. Chceme, aby si i oni mohli užít Vánoce v klidu a pohodě,“ říká Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů Penny.

Jako poděkování obdrží všichni zaměstnanci také dárkovou kartu na nákupy v Penny v hodnotě 4000 korun. Řetězec má v Česku téměř 440 prodejen a více než devět tisíc zaměstnanců.

V týdnu od 15. do 23. prosince bude otevírací doba ve všech prodejnách Penny prodloužena do 21 hodin – kromě několika pražských prodejen, které mají standardně otevřeno do 22 hodin. Po tři vánoční svátky pak budou prodejny zavřené. Od 27. do 30. prosince má Penny otevřeno podle standardní prodejní doby. Na Silvestra 31. prosince budou prodejny otevřené jen do 17 hodin, na Nový rok 1. ledna zůstanou zavřené.

Penny je zatím jediným velkým řetězcem, který se opakovaně rozhodl omezit prodejní dobu nad rámec zákona. Ten zakazuje prodej ve větších obchodech 25. a 26. prosince a na Nový rok (1. ledna); na Štědrý den mohou řetězce prodávat maximálně do 12 hodin. Výjimku mají obchody s prodejní plochou menší než 200 metrů čtverečních, prodejny na nádražích a letištích nebo čerpací stanice.

Síť Penny se přístupem k zaměstnancům pochlubila už 21. listopadu, kdy na Facebooku popřála k svátku konkurenčnímu řetězci Albert. „Doufám, že na Vánoce konečně zůstaneš doma s rodinou a odpočineš si stejně jako všichni naši zaměstnanci, protože máme na Štědrý den tradičně zavřeno a užíváme si zasloužený volno! Načerpat síly je totiž základ,“ napsala.

„Díky za přání, Penny! Co naděláš, když lidem stojí za to jíst lépe... musí to někdo zajistit i na Štědrý den. Stav se taky!“ odpověděl Albert.

Na Štědrý den dopoledne má přitom otevřeno i řetězec Billa, který – stejně jako Penny – patří do skupiny Rewe. V roce 2022 se sice rozhodl dát zaměstnancům 24. prosince volno, v následujících letech však znovu měl otevřeno. 

