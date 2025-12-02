Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Nákupy
>
Dáte jídlo? Foodora spouští první robotický rozvoz v Česku

Dáte jídlo? Foodora spouští první robotický rozvoz v Česku

pk | rubrika: Aktuality | 2. 12. 2025
Dáte jídlo? Foodora spouští první robotický rozvoz v Česku

Zdroj: Foodora

Platforma Foodora, česká jednička v doručování jídel, dnes odstartovala pilotní rozvoz objednávek pomocí robotů. Tři testovací roboti v Praze 8 budou doručovat objednávky z McDonald’s Karlín (Thámova ulice) v okruhu dvou kilometrů.

Pokud se pilotní provoz osvědčí, plánuje Foodora jeho rozšíření i do dalších českých měst. „Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ říká Adam Kolesa, šéf české Foodory. Projekt vznikl ve spolupráci s firmou Starship Technologies. Robotické doručování si už obě firmy vyzkoušely ve Švédsku, teď ho poprvé představují ve střední Evropě.

Roboti se pohybují po chodnících rychlostí chůze – v průměru tři až čtyři kilometry za hodinu, maximálně šest kilometrů za hodinu. Doručení tak zvládnou do třiceti minut. 

Silnice prý přecházejí jen tehdy, když potřebují, a to výhradně přes přechody pro chodce. Používají kombinaci různých senzorů a kamer, umělou inteligenci a strojové učení, díky nimž se dokážou bezpečně pohybovat a vyhýbat se překážkám. Počítačové vidění jim umožňuje mapovat okolí s přesností na centimetry.

Foodora robotFoto: Foodora

Fungovat dokážou prakticky nepřetržitě a zvládají provoz i v náročných podmínkách – bez potíží prý doručí v dešti, sněhu i během letních veder. „Technologie Starship je prověřená lety fungování. Naši roboti každý den bezpečně překročí přes 125 000 přechodů pro chodce a po celém světě už doručili více než devět milionů objednávek,“ zdůrazňuje Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies. 

Roboti pracují na čtvrté úrovni autonomie – to znamená, že se pohybují samostatně, ale pod neustálým dohledem pracovníka, který může v případě potřeby okamžitě zasáhnout. „Pokud robot narazí na nečekanou překážku, například na staveniště, nebo se ocitne v situaci, kterou nedokáže sám vyhodnotit, pracovník se může připojit a pomoci robotovi situaci bezpečně zvládnout,“ upřesňuje Heinla.

Foodora robotFoto: Foodora

Vozítka jsou plně elektrická a podle dat společnosti Starship Technologies jejich provoz v Evropě ušetřil už více než 700 tun emisí oxidu uhličitého. „Každé doručení spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody,“ upřesňuje Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies.

„Cílem nasazení autonomních robotů je doplnění kurýrů - tj. roboti pomůžou s jednoduchými objednávkami v krátkých vzdálenostech, zatímco kurýři se mohou věnovat delším trasám nebo komplexnějším objednávkám,” dodává Richard Dirbák, šéf logistiky české Foodory.

Další texty od robota

Ilustrační obrázek

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

doprava, doručování, Foodora, inovace, jídlo, nákupy, restaurace

A tohle už jste četli?

Přifouknutý Black Friday: Jak slevové kupony a triky z Číny mění realitu

1. 12. 2025 | Jakub Balada

Přifouknutý Black Friday: Jak slevové kupony a triky z Číny mění realitu

Letošní analýza od projektu Hlídač shopů ukázala rozmach slevových kuponů, kterými se některé české e-shopy snaží obcházet pravidla pro uvádění slev. Zahraniční tržiště si s pravidly... celý článek

Drogerii z Tety nově rozveze Wolt. Nabízí doručení do 30 minut

1. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Drogerii z Tety nově rozveze Wolt. Nabízí doručení do 30 minut

Řetězec drogerií Teta začal spolupracovat s rozvážkovou službou Wolt. Zákazníci si tak mohou přes aplikaci Wolt nově objednat veškeré drogistické zboží z Tety a nechat si jej doručit... celý článek

Další velký e-shop s jídlem? Trh je dost rozebraný, naznačuje nezdar Billy

28. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Další velký e-shop s jídlem? Trh je dost rozebraný, naznačuje nezdar Billy

V online prodeji potravin nechce zůstat pozadu žádný obchodní řetězec. Udržet takový model ale není snadné, konkurence je silná a konkrétně trh v Česku už značně rozdělený, míní oslovení... celý článek

Fastfood Five Guys oznámil konečný termín: První pobočku brzy otevře v Máji

24. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Fastfood Five Guys oznámil konečný termín: První pobočku brzy otevře v Máji

Dlouho odkládaný vstup amerického fastfoodu Five Guys je podle všeho tady. Řetězec oznámil, že svou první restauraci v Česku otevře v pondělí 8. prosince v pražském obchodním centru... celý článek

Slevy tolik netáhnou. Češi nakupují jinak a jsou opatrnější, tvrdí průzkum

24. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Slevy tolik netáhnou. Češi nakupují jinak a jsou opatrnější, tvrdí průzkum

Čechům se teď nechce pátrat po slevách, naopak nakupují spíš impulsivně. Vůči obchodníkům jsou ale zároveň zdrženlivější, během nakupování jsou opatrní a častěji počítají s potenciálními... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh