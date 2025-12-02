Dáte jídlo? Foodora spouští první robotický rozvoz v Česku

Platforma Foodora, česká jednička v doručování jídel, dnes odstartovala pilotní rozvoz objednávek pomocí robotů. Tři testovací roboti v Praze 8 budou doručovat objednávky z McDonald’s Karlín (Thámova ulice) v okruhu dvou kilometrů.
Pokud se pilotní provoz osvědčí, plánuje Foodora jeho rozšíření i do dalších českých měst. „Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ říká Adam Kolesa, šéf české Foodory. Projekt vznikl ve spolupráci s firmou Starship Technologies. Robotické doručování si už obě firmy vyzkoušely ve Švédsku, teď ho poprvé představují ve střední Evropě.
Roboti se pohybují po chodnících rychlostí chůze – v průměru tři až čtyři kilometry za hodinu, maximálně šest kilometrů za hodinu. Doručení tak zvládnou do třiceti minut.
Silnice prý přecházejí jen tehdy, když potřebují, a to výhradně přes přechody pro chodce. Používají kombinaci různých senzorů a kamer, umělou inteligenci a strojové učení, díky nimž se dokážou bezpečně pohybovat a vyhýbat se překážkám. Počítačové vidění jim umožňuje mapovat okolí s přesností na centimetry.
Foto: Foodora
Fungovat dokážou prakticky nepřetržitě a zvládají provoz i v náročných podmínkách – bez potíží prý doručí v dešti, sněhu i během letních veder. „Technologie Starship je prověřená lety fungování. Naši roboti každý den bezpečně překročí přes 125 000 přechodů pro chodce a po celém světě už doručili více než devět milionů objednávek,“ zdůrazňuje Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies.
Roboti pracují na čtvrté úrovni autonomie – to znamená, že se pohybují samostatně, ale pod neustálým dohledem pracovníka, který může v případě potřeby okamžitě zasáhnout. „Pokud robot narazí na nečekanou překážku, například na staveniště, nebo se ocitne v situaci, kterou nedokáže sám vyhodnotit, pracovník se může připojit a pomoci robotovi situaci bezpečně zvládnout,“ upřesňuje Heinla.
Foto: Foodora
Vozítka jsou plně elektrická a podle dat společnosti Starship Technologies jejich provoz v Evropě ušetřil už více než 700 tun emisí oxidu uhličitého. „Každé doručení spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody,“ upřesňuje Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies.
„Cílem nasazení autonomních robotů je doplnění kurýrů - tj. roboti pomůžou s jednoduchými objednávkami v krátkých vzdálenostech, zatímco kurýři se mohou věnovat delším trasám nebo komplexnějším objednávkám,” dodává Richard Dirbák, šéf logistiky české Foodory.
