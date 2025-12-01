Drogerii z Tety nově rozveze Wolt. Nabízí doručení do 30 minut

Řetězec drogerií Teta začal spolupracovat s rozvážkovou službou Wolt. Zákazníci si tak mohou přes aplikaci Wolt nově objednat veškeré drogistické zboží z Tety a nechat si jej doručit až ke dveřím.
Služba je k dispozici ve všech regionech, kde Wolt aktuálně působí.
V aplikaci lze vybírat z až 10 tisíc produktů. „Služby Woltu už dávno nejsou jen o rozvozu jídla. Naší ambicí je vytvořit největší obchodní dům v kapse, kde lidé seženou vše od večeře až po šampon,“ říká Tomáš Kubík, tiskový mluvčí Woltu.
„Chceme být zákazníkům co nejblíž, nejen na každém rohu, ale i přímo v jejich mobilním telefonu a nabídnout jim možnost expresního doručení nákupu až domů,“ dodává Jan Doleček, člen vedení společnosti a personální ředitel Teta drogerie.
V aplikaci Wolt si zákazník vybere nejbližší prodejnu Teta. Následně klasicky přidá do košíku produkty, které potřebuje koupit. Objednávku poté jednoduše potvrdí a zaplatí. Kurýr následně vyzvedne připravené zboží od personálu drogerie a doručí ho během 30 minut.
Pavla Adamcová
