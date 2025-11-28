Další velký e-shop s jídlem? Trh je dost rozebraný, naznačuje nezdar Billy

Obchodní řetězec Billa minulý týden oznámil, že ke konci ledna 2026 zastaví provoz svého e-shopu, který momentálně funguje pro zákazníky v Praze, Brně a okolí. Když v roce 2023 spouštěl pilotní verzi, avizoval, že do konce letoška chce být v Česku druhým nejsilnějším hráčem v prodeji potravin online. To se ale nepovedlo, e-shop nakonec pro Billu znamenal značnou finanční ztrátu.
Online prodej je přitom pro velké prodejce potravin jedním z klíčových trendů – v nějaké podobě jej provozují prakticky všechny obchodní řetězce v Česku.
Hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák ale upozorňuje, že udržet takový byznys model funkční není v současnosti snadné. „Přijde mi, že trh v Česku je již poměrně hodně obsazený a rozdělený,“ podotýká.
Vlastní e-shop i rozvoz potravin na tuzemském trhu nabízejí online supermarkety Košík.cz a Rohlík. Z řetězců jim šlape na paty jen Tesco. „Náš online kanál každoročně roste. Za posledních 12 měsíců jsme zaznamenali dvouciferný růst,“ říká mluvčí Tesca Lucie Loučková.
Podle ní je online nakupování u lidí stále oblíbenější. „Přitahujeme nové zákazníky a zároveň vidíme, že ti stávající nakupují častěji,“ pochvaluje si mluvčí.
Mezi velké online hráče patří také řetězec Lidl, který ovšem stojí poněkud mimo, necílí totiž na prodej potravin. Přesto podle mluvčí Ivety Barabášová stále tuto možnost zvažuje. „Přes rostoucí konkurenci se nám daří stabilně držet naše cílové ukazatele,“ říká Barabášová: „Nejvyšší počet zákazníků jsme zaznamenali v covidovém a postcovidovém období. V následujících letech došlo k mírnému poklesu, kdy se zákazníci vrátili k běžnému nakupování nejen na e-shopech,“ popisuje mluvčí.
Podobně provozuje „nepotravinové“ online tržiště Kaufland ze stejné německé skupiny Schwarz Gruppe. Ten zároveň v roce 2020 začal nabízet své potravinové privátky přes Košík.cz.
Přehuštěný český trh
Jedním z hlavních důvodů, proč Billa se svým e-shopem v Česku neobstála, je podle analytiků z velké části právě konkurence. Oproti ní totiž spustila svůj online prodej výrazně později. Například Košík.cz působí v Česku od roku 2015, e-shop Tesca dokonce od roku 2012. „Billa už byla následně v horší pozici ukousnout si větší tržní podíl,“ domnívá se Novák.
Roli podle Nováka sehrál také menší marketingový dosah značky v porovnání právě třeba s Tescem nebo Lidlem. „A také to, že u Billy je to více o kvalitě, ale cenově se řadí v průměru k dražším obchodům,“ pokračuje analytik.
Prostor na další velký a úspěšný e-shop s potravinami se podle něj na už tak malém českém rybníčku zmenšuje. „Rozhodně nechci tvrdit, že zde není potenciál pro další řetězce, ale vyžadovalo by to kombinaci hodně velké reklamní kampaně, silné budování značky a velmi dobrý poměr ceny a kvality zboží a služeb. Český zákazník totiž primárně cílí na cenu. A to vše stojí docela dost peněz a úspěch se nemusí dostavit. Takže šance asi jsou, ale nižší než před deseti lety,“ říká Novák z Citfinu.
Sázka na kurýry
Pokud jde o Billu, ta se chce dál zaměřit na méně nákladnou variantu – tedy rozvoz potravin ze svých skladů ve spolupráci s kurýry jako Wolt nebo Foodora, zboží bude možné objednávat už jen přes jejich aplikace. Příští rok má řetězec v plánu tento typ služby rozšířit o další partnery.
Na stejném principu v Česku funguje třeba Penny Market, který ukončil činnost svého e-shopu loni. „Sledujeme, že dlouhodobě nám počet objednávek konzistentně roste. Stále více zákazníků si postupně zvyká, že si mohou objednat potraviny domů. Na druhou stranu je ale online pořád jen malá součást našeho hlavního businessu a vnímáme to spíše jako dodatečný servis pro naše zákazníky,“ říká Jan Krejčík z oddělení péče pro zákazníky Penny.
Globus momentálně nabízí rozvoz přes kurýry ze všech 16 hypermarketů. „Jde o rychlé nákupy menšího množství, které si oblíbili naši zákazníci napříč regiony a v současnosti je využívá pravidelně či nahodile několik tisíc zákazníků měsíčně,“ uvádí mluvčí řetězce Aneta Turnovská.
„Současně provozujeme e-shop s vyzvednutím nákupu na pobočkách v Praze Zličíně, Čakovicích a Ostravě. I tento způsob nákupu je oblíbený, a to zejména u zákazníků, kteří mají pravidelnou cestu okolo našich hypermarketů, ale nemají čas ho sami uskutečnit,“ dodává Turnovská s tím, že dalším větším krokem bude spuštění vlastního rozvozu příští rok.
Vlastní e-shop s externím rozvozem má například i Albert nebo Coop.
Zákazníci jsou náročnější
Podle Jiřího Kristka, vedoucího služeb nájemcům ve společnosti Cushman & Wakefield, je do budoucna pro online prodej potravin klíčová hlavně automatizace procesů a vyšší flexibilita dodávek – tedy to, že si zákazník může vybrat čas, způsob a rychlost doručení svého nákupu.
„Zákazníci jsou stále náročnější na kvalitu poskytovaných služeb, proto považuji orientaci na jejich neustálé zlepšování za klíčovou pro budoucí úspěch. S postupující implementací nových technologií se může měnit například způsob doručování, kdy se očekává nasazení autonomních systémů,“ předpovídá Kristek.
Rozhodujícím faktorem pro úspěšný provoz e-shopu s jídlem je podle něj kvalita a včasnost dodávek, doplněná vhodně nastaveným modelem skladování a manipulace se zbožím. „Specializované sklady mají jednoznačně větší šanci na dlouhodobé udržení než hybridní model, tedy sklad kombinující zboží pro kamenné prodejny a zároveň pro rozvoz přímo k zákazníkům,“ domnívá se Kristek.
Trh tak podle něj bude patřit hlavně specializovaným hráčům, kteří tyto služby budou nabízet právě operátorům z řad řetězců s kamennými prodejnami. „Vyzvednutí na prodejnách však může být stále atraktivní variantou pro mnoho zákazníků,“ doplňuje expert.
