Fastfood Five Guys oznámil konečný termín: První pobočku brzy otevře v Máji

Dlouho odkládaný vstup amerického fastfoodu Five Guys je podle všeho tady. Řetězec oznámil, že svou první restauraci v Česku otevře v pondělí 8. prosince v pražském obchodním centru Máj. Tedy tam, kde se od jeho oznámení o vstupu na český trh před rokem a půl plánovalo.
„Otevření první restaurace v obchodním domě Máj, na ikonické adrese v samém srdci Prahy, je pro nás ideální příležitostí, jak značku představit českým zákazníkům. A kde jinde by první Five Guys měl být, než právě zde,“ řekl za českou pobočku Martin Klán.
První restaurace Five Guys u nás s rozlohou 250 metrů čtverečních zákazníkům nabídne klasický koncept fastfoodu: burgery z čerstvých surovin sestavené na míru objednávce. Zákazníci mohou jejich přípravu sledovat díky otevřené kuchyni. V nabídce budou podle řetězce také čerstvé bramborové hranolky krájené každý den na místě a milkshaky. Čekání na objednávku si mohou zkrátit ochutnáním arašídů zdarma.
Vstup amerického fastfoodu Five Guys na český trh provázely velké průtahy. O otevření první restaurace v rekonstruovaném pražském obchodním domě Máj Národní se mluvilo už na přelomu loňského jara a léta. Poté se otevření několikrát přesunulo, americký řetězec s českými médii během té doby prakticky nekomunikoval.
Americký Five Guys se specializuje hlavně na hamburgery, konkurovat na zdejším trhu tak bude hlavně McDonald's nebo Burger Kingu. Je to další značka rychlého občerstvení, která sem přichází z USA. Naposledy tu otevřel svou první restauraci americký řetězec Popeyes, ten je zase přímou konkurencí spíše pro KFC.
Vstup na český trh loni oznámil také ikonický fastfood Wendy's, třetí největší řetězec s hamburgery, který v Evropě dosud působí jen ve Velké Británii. Ten před časem pro web Peníze.cz uvedl, že je momentálně ve fázi vyjednávání s franšízanty. Více jsme o tom psali zde: Další americké značky chtějí do Česka. Budou tady dřív než Wendy’s?
