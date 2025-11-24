Peníze.cz
Slevy tolik netáhnou. Češi nakupují jinak a jsou opatrnější, tvrdí průzkum

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 24. 11. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Čechům se teď nechce pátrat po slevách, naopak nakupují spíš impulsivně. Vůči obchodníkům jsou ale zároveň zdrženlivější, během nakupování jsou opatrní a častěji počítají s potenciálními problémy. Vyplývá to z aktuálního průzkumu online platební služby Skip Pay, která patří do skupiny ČSOB, mezi 695 respondenty.

Poslední dva roky ve slevách podle dat průzkumu nakupovalo od 81 do 88 % lidí. V druhé polovině letošního roku tento podíl klesl na 75 % respondentů. A zatímco loni přiměla sleva k nákupu 65 % respondentů, teď je to 41 %, tvrdí průzkum.

„Více než dva roky se v Česku opět roztáčela slevová spirála. V posledním půl roce pak nabrala takové obrátky, že slevy přestaly plnit svůj účel,“ míní David Filippov, obchodní ředitel Skip Pay.

„Data z naší nové sondy ukazují, že zákazníci už mají slev dost. Pravda, nenakupují stále s pocitem radosti. Pravděpodobně předvolební kampaň v řadě lidí vyvolala pocit, že se mají hůř, než jak tomu je ve skutečnosti a bude chvíli trvat, než se přesvědčí o opaku. Na druhou stranu ale vidíme stále jasnější světlo na konci tunelu. Sleva už zkrátka není to, za čím do e-shopu jdeme. Trh na takovou změnu čeká už mnoho měsíců a před Vánoci přijde vhod,“ dodává Filippov.

Jak se mění zákaznické chování v čase

Foto: Skip Pay

Zákazníci se tak podle autorů analýzy mohou snadno přesunovat ke konkurenci, která jim nabídne něco navíc. Podle dat totiž klesá také loajalita vůči značce – loajálních je asi 60 % zákazníků, tedy o 17 % méně než před loňskými Vánoci.

„Zatímco loni na Vánoce byla sleva hlavní motivací k nákupu, teď se karta obrací. Sice je stále 75 % Čechů využívá a vyhledává, ale to je dáno spíš jejich četností. Poprvé po dvou letech však působí sleva jako hlavní pobídka k nákupu pro méně než polovinu oslovených,“ míní Filippov. „Přitom takzvaná míra zvažování při nákupu je nadále poměrně nízká. 40 % lidí se při nákupu rozhoduje impulsivně. Jen to je již jiný impuls než masivní slevové akce,“ dodává.

Sezona slev startuje. Praktický návod, jak nenaletět a utrácet s rozumemSezona slev startuje. Praktický návod, jak nenaletět a utrácet s rozumem

Průzkum Skip Pay dále ukázal, že zákazníci si vůči prodejcům udržují nedůvěru. Ta je v posledních dvou letech rekordně vysoká. Přestože se situace oproti jaru mírně zlepšila, 84 % zákazníků stále deklaruje, že jsou vůči obchodníkům při nakupování opatrní a počítají s potenciálními problémy.

Dlouhodobě vysokou nedůvěru živí především aktivity asijských tržišť a jejich marketing. Problémem jsou také stále sofistikovanější phishingové kampaně, které se na e-shopy a nakupování online zaměřují.

„Dlouhodobá opatrnost se stává problémem hlavně pro obchodníky cílící na nové zákazníky. E-shopy musí hodně zapracovat na své důvěryhodnosti a ideálně dávat garance, jako je včasné doručení nebo třeba platba až po rozbalení krabice,“ podotýká Filippov. „Posílit je také třeba komunikaci se zákazníky, protože každý přešlap bude zároveň hodnocen výrazně přísněji. Ale to všechno jsou věci, které e-commerce spíše prospějí,“ doplňuje.

Vyberte si u nás

Zdroj: Shutterstock

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

