Žebříček nejdražších ulic světa letos překvapil. Pařížská je v první dvacítce

Nejdražší ulicí světa podle výše nájemného v maloobchodě je letos londýnská New Bond Street. Roční nájemné zde oproti roku 2024 vzrostlo o 22 procent na 20 482 eur (tedy asi půl milionu korun) za metr čtvereční. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku Main Streets Acrossthe World od společnosti Cushman & Wakefield.
New Bond Street tak předstihla loňského lídra, milánskou Via Montenapoleone (20 000 eur/m2/rok), a newyorskou Upper Fifth Avenue (18 359 eur/m2/rok).
Průzkum porovnával celkem 141 prémiových nákupních tříd. V žebříčku každou zemi zastupuje jedna její nejdražší ulice s nejvyšším dosahovaným nájemným.
V Česku je touto ulicí Pařížská, která letos v žebříčku obsadila 19. místo s ročním nájemným ve výši 2820 eur (přes 68 tisíc korun) na metr čtvereční. Loni přitom byla na dvacáté příčce.
Nejdražší ulice dle výše nájemného pro rok 2025:
|Ulice
|Výše ročního nájemného
| 1. New Bond Street (Londýn)
| 20 482 eur/m2
| 2. Via Montenapoleone (Milán)
| 20 000 eur/m2
| 3. Upper Fifth Avenue (49th to 60th Sts) (New York)
| 18 359 eur/m2
| 4. Tsim Sha Tsui (Hong Kong)
| 13 907 eur/m2
| 5. Avenue des Champs Élysées (Paříž)
| 12 519 eur/m2
| 6. Ginza (Tokio)
| 11 538 eur/m2
| 7. Bahnhofstrasse (Curych)
| 9644 eur/m2
| 8. Pitt Street Mall (Sydney)
| 7294 eur/m2
| 9. Myeongdong (Soul)
| 5997 eur/m2
| 10. Kohlmarkt (Vídeň)
| 5520 eur/m2
| 19. Pařížská (Praha)
| 2820 eur/m2
|Zdroj: Cushman & Wakefield
„Pařížská ulice je již dlouhodobě vstupní branou pro luxusní značky do regionu střední a východní Evropy. Každý rok zde otevírají nové obchody světové značky, což potvrzuje její výjimečné postavení. Praha se tak řadí mezi nejžádanější evropské destinace pro přední retailové značky včetně těch luxusních,“ říká Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních jednotek ve střední a východní Evropě v Cushman & Wakefield.
V roce 2025 v Pařížské otevřely své první pobočky například vlajková prodejna Max Mara, Pasquale Bruni, Grenardi, Damiani a do konce roku plánuje otevření také Ermanno Scervino.
Vedle Pařížské ulice se mezi nejdražší nákupní lokality v Česku řadí také ulice Na Příkopě a dolní část Václavského náměstí, kde se měsíční nájemné pohybuje okolo 220 eur za metr čtvereční.
Mimo Prahu je nejdražší lokalitou centrum Brna. Konkrétně ulice Česká, Masarykova a náměstí Svobody s měsíčním nájemným kolem 75 eur za metr čtvereční.
Evropa letos podle žebříčku zaznamenala průměrný meziroční růst nájemného o čtyři procenta. Londýn a Budapešť patřily mezi nejvýraznější tahouny. Zatímco na anglické New Bond Street vzrostlo nájemné o víc než pětinu, Fashion Street v Budapešti zaznamenala zdražení dokonce o třetinu, tedy 33 procent.
