Labubu bude mít v Evropě první obchod. Láká na limitované edice

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 19. 11. 2025
Zdroj: Katerina Elagina / Shutterstock.com

Čínský prodejce hraček Pop Mart otevře v nizozemském Amsterdamu svou první evropskou pop-up prodejnu zaměřenou na značku Labubu. Prodejna bude podle serveru RetailDetail EU fungovat více než dva měsíce, a to od soboty 22. listopadu až do 31. ledna.

Labubu je malá vinylová, případně plyšová figurka s králičíma ušima, úsměvem s ostrými zuby a poněkud zběsilým výrazem. Sběratelskou postavičku před lety stvořil hongkongský ilustrátor Kasing Lung a na trh ji dostal čínský prodejce hraček Pop Mart.

Už vám děti řekly „six-seven“? Vysvětlujeme, co tím myslíUž vám děti řekly „six-seven“? Vysvětlujeme, co tím myslí

V Asii je to fenomén už delší dobu, před časem rychle prorostl i do Evropy a USA díky influencerům a celebritám jako Rihanna nebo Dua Lipa, které si panenku pověsily na svoji luxusní kabelku. Podobně to udělala třeba i anglická fotbalová hvězda David Beckham.

Amsterdamský pop-up, což je koncept dočasné prodejny, ponese název Wacky Mart a podle společnosti zákazníkům nabídne atmosféru asijských obchodů. Prodejna je navržena jako mini-supermarket, k dostání v ní budou limitované edice panenek.

Čínský Pop Mart má momentálně více než 500 prodejen ve 30 zemích. Panenky Labubu jsou přitom obrovským úspěchem: během posledního půlroku zvýšily obrat Pop Martu o 204 % na 1,6 miliardy eur.

 
 
 
 

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

