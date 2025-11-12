Peníze.cz
Prodejní doba obchodů 17. listopadu: Jak je otevřeno o prodlouženém víkendu

Pavla Adamcová | rubrika: Když se řekne | 12. 11. 2025
Čeká nás prodloužený víkend. V pondělí je svátek. Musíte obstarat nákupy už den předem, nebo není třeba lámat si hlavu? Poradíme.
Zdroj: Shutterstock

Sedmnáctý listopad je Mezinárodním dnem studentstva (připomínáme si události následující po uzavření českých vysokých škol v roce 1939) a Dnem boje za svobodu a demokracii (připomínáme si sametovou revoluci). Jde tedy o jeden z našich dvou dvojitých státních svátků (další je 1. leden).

Během vybraných státních svátků některé obchody v Česku otevřeno mít nesmí, zakazuje jim to zákon o prodejní době.

Konkrétně jde o ty velké – tedy prodejny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtvereční. Do této kategorie spadá drtivá většina tuzemských obchodních řetězců, jako je Lidl, Kaufland, Tesco, Albert, Billa, Globus nebo Penny Market. Nebo třeba i hobbymarkety Hornbach, Baumax, Obi a obchodní domy s nábytkem IKEA.

Sedmnáctý listopad ovšem zrovna patří k těm svátkům, kterých se zákaz prodeje netýká. Všechny obchody tedy tentokrát můžou otevřít, jak se jim bude chtít

„V tomto případě se státní svátek otevírací doby obchodů nijak nedotkne a i v pondělí 17. listopadu budou všechny prodejny BILLA otevřené podle běžné otevírací doby,“ potvrzuje třeba mluvčí Billy Dana Bratánková. A podobně to bude mít i konkurence.

O kterých svátcích je zakázán prodej ve větších obchodech?

  • 1. ledna
  • Velikonoční pondělí
  • 8. května
  • 28. září
  • 28. října
  • 24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)
  • 25. prosince
  • 26. prosince 

O kterých svátcích mohou obchody běžně prodávat?

  • Velký pátek
  • 1. květen
  • 5. července
  • 6. července
  • 17. listopadu
  • 24. prosince do 12 hodin (odpoledne musít být zavřeno)

Zákon o prodejní době platí v Česku od roku 2016. Jeho zavedení prosazovaly především odbory, které doteď žádají jeho rozšíření. Oproti tomu podnikatelské svazy ho opakovaně kritizují.

Výběr svátků, během nichž se nesmí ve velkých obchodech prodávat, je přitom v podstatě náhodný. Šlo o kompromis. „Věděli jsme, že pokud budeme chtít všech dvanáct svátků, bylo by to neprůchodné,” řekla tehdy Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu. Podobně to vysvětlovala i skupina senátorů vedená Františkem Bublanem, která návrh prosadila. 

Na jaké obchody se nevztahuje zákaz prodeje o státních svátcích?

  • obchody s prodejní plochou menší než 200 m²
  • prodejny na nádražích a letištích bez ohledu na velikost prodejní plochy
  • čerpací stanice
  • lékárny
  • prodejny ve zdravotnických zařízeních

Bez ohledu na velikost a umístění musí mít zavřeno zastavárny, obchody s použitým zbožím nebo výkupny odpadů.

