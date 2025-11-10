Peníze.cz
Od snubáků po Nintendo: Google ukázal, po čem lidé v roce 2025 nejvíc touží

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 10. 11. 2025
Zdroj: T. Schneider / Shutterstock.com

Technologický gigant Google přišel na začátku listopadu s letošním přehledem Google Holiday 100. Jedná se o stovku položek, které v období od května do září 2025 zaznamenaly ve vyhledávání největší nárůst zájmu amerických uživatelů.

Seznam, který slouží i jako nákupní inspirace pro nadcházející vánoční sezonu, překvapil svou „normálností“: kdo by očekával výstřední trendy, možná bude zklamaný.

Společnost Google produkty rozdělila do sedmi kategorií: oblečení, doplňky, krása, elektronika, hračky a hry, dům a zahrada a zdraví a wellness. Každá položka je přitom přímo propojena s Google Shopping, aby ji bylo možné hned koupit.

Sezona slev startuje. Praktický návod, jak nenaletět a utrácet s rozumem

Co tedy letos američtí uživatelé nejčastěji vyhledávájí? V oblasti módy a doplňků jsou to třeba tašky do posilovny, dětské pletené čepice a kryty na sluchátka. Z kosmetiky jde nejčastěji o sérum s vitamínem C, kosmetický váleček na obličej, nalepovací nehty nebo obličejovou masku s červeným světlem.

V elektronice vládne Nintendo Switch 2, mini tiskárna, elektrický kartáček či hodinky Google Pixel Watch 4. Například filmový projektor letos ve vyhledávání vyskočil o 945 procent.

A kdo by v kategorii hraček a her hledal futuristické technologické vychytávky nebo bizarní trendy typu Labubu, možná bude překvapen. Letošnímu vyhledávání totiž vládnou produkty jako interaktivní kravička FurReal Maggie, dětské kolo a koloběžky (které se letos posílily o 50 procent), vodovky a křídy, lego Willy Wonka, dáma nebo obyčejný basketbalový set.

V kategorii zdraví a wellness pak vede kruh na pilates, míč na jógu, sůl do koupele, vesta se závažím nebo třeba chytrý prsten.

Mezi vůbec největší hity letošního roku pak podle Googlu patří hlavně cestovní organizéry, kabelky přes rameno, (zásnubní a snubní) prsteny, šaty s vysokým pasem a už zmíněná terapie červeným světlem.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

