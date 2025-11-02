Kde Češi nejvíc platí kartou v cizině? Chorvatsko to není, zjistila banka
29. 10. 2025 | Pavla Adamcová
Bezhotovostní platby Čechů v cizině letos v červenci a srpnu vzrostly meziročně o víc než desetinu.
Zdroj: Lidl Maďarsko
Obchodní řetězec Lidl spustil v Maďarsku první mobilní obchod zvaný Lidl na čtyřech kolech. V upravené dodávce objíždí jeho zaměstnanci menší obce v odlehlých oblastech.
Cílem projektu je podle řetězce zásobovat lidi i na místech, které se od nejbližšího supermarketu nacházejí desítky kilometrů daleko.
Podle informací maďarského Lidlu nabízí dodávka značky Renault s osvíceným logem řetězce přes 80 různých produktů včetně čerstvého ovoce a zeleniny, mléčných výrobků nebo mražených potravin či základní drogerie za stejné ceny jako v kamenných obchodech.
V rámci pilotního projektu navštíví mobilní prodejna Lidlu celkem 48 obcí, kde žije kolem 27 tisíc lidí. Poprvé vyjela v polovině října a fungovat bude 25 dní. Každý den navštíví jednu nebo dvě vesnice a na každém místě zůstane několik hodin, nejčastěji na náměstí nebo u kostela.
Pokud dojde zboží, doprovodný zásobovací kamion jej okamžitě doplní. Na místě dodávku obsluhují dva až tři zaměstnanci.
„Naším cílem je dvojí: podpořit obyvatele malých vesnic a zároveň jim dát možnost poznat produkty Lidlu. Na mnoha místech je nejbližší obchod vzdálený 20 až 30 kilometrů, což mnoha lidem znemožňuje u nás nakupovat,“ uvedla Zita Szlavikovicsová, předsedkyně představenstva Lidl Maďarsko a autorka projektu.
Řetězec uvedl, že po vyhodnocení zkušeností z podzimní pilotní fáze rozhodne, zda jarní turné prodlouží a přidá nové vesnice.
Szlavikovicsová zdůraznila, že mobilní prodejna nemá konkurovat místním obchodníkům, ale doplnit omezenou nabídku potravin na venkově. „Uvítali bychom, kdyby se přidaly i jiné řetězce a spustily své vlastní mobilní prodejny,“ dodala.
Sdílejte článek, než ho smažem