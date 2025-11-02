Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Nákupy
>
Lidl testuje obchod na kolech. S dodávkou objíždí zapadlé vesnice

Lidl testuje obchod na kolech. S dodávkou objíždí zapadlé vesnice

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 2. 11. 2025
Lidl testuje obchod na kolech. S dodávkou objíždí zapadlé vesnice

Zdroj: Lidl Maďarsko

Obchodní řetězec Lidl spustil v Maďarsku první mobilní obchod zvaný Lidl na čtyřech kolech. V upravené dodávce objíždí jeho zaměstnanci menší obce v odlehlých oblastech.

Cílem projektu je podle řetězce zásobovat lidi i na místech, které se od nejbližšího supermarketu nacházejí desítky kilometrů daleko.

Podle informací maďarského Lidlu nabízí dodávka značky Renault s osvíceným logem řetězce přes 80 různých produktů včetně čerstvého ovoce a zeleniny, mléčných výrobků nebo mražených potravin či základní drogerie za stejné ceny jako v kamenných obchodech.

Anketa

Uvítali byste, kdyby u nás řetězce zavedly pojízdné prodejny?

V rámci pilotního projektu navštíví mobilní prodejna Lidlu celkem 48 obcí, kde žije kolem 27 tisíc lidí. Poprvé vyjela v polovině října a fungovat bude 25 dní. Každý den navštíví jednu nebo dvě vesnice a na každém místě zůstane několik hodin, nejčastěji na náměstí nebo u kostela.

Pokud dojde zboží, doprovodný zásobovací kamion jej okamžitě doplní. Na místě dodávku obsluhují dva až tři zaměstnanci.

„Naším cílem je dvojí: podpořit obyvatele malých vesnic a zároveň jim dát možnost poznat produkty Lidlu. Na mnoha místech je nejbližší obchod vzdálený 20 až 30 kilometrů, což mnoha lidem znemožňuje u nás nakupovat,“ uvedla Zita Szlavikovicsová, předsedkyně představenstva Lidl Maďarsko a autorka projektu.

Řetězec uvedl, že po vyhodnocení zkušeností z podzimní pilotní fáze rozhodne, zda jarní turné prodlouží a přidá nové vesnice.

Szlavikovicsová zdůraznila, že mobilní prodejna nemá konkurovat místním obchodníkům, ale doplnit omezenou nabídku potravin na venkově. „Uvítali bychom, kdyby se přidaly i jiné řetězce a spustily své vlastní mobilní prodejny,“ dodala.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Lidl, Maďarsko, nakupování, nákupy, obchodní řetězce

A tohle už jste četli?

Kde Češi nejvíc platí kartou v cizině? Chorvatsko to není, zjistila banka

29. 10. 2025 | Pavla Adamcová

Kde Češi nejvíc platí kartou v cizině? Chorvatsko to není, zjistila banka

Bezhotovostní platby Čechů v cizině letos v červenci a srpnu vzrostly meziročně o víc než desetinu.

Dýně, svíčky, dárky. Žebříček svátků, za které jsou Češi ochotní platit nejvíc

29. 10. 2025 | Pavla Adamcová

Dýně, svíčky, dárky. Žebříček svátků, za které jsou Češi ochotní platit nejvíc

Dýně, strašidelná výzdoba, dětské i firemní akce – blíží se americký svátek Halloween. Oblíbili si ho ale i Češi. Kolik je vlastně stojí? A do kterých svátků Češi každoročně nasypou... celý článek

Zdražili vám internet, mobil nebo účet v bance? Soud řekl, co musíte vědět včas

27. 10. 2025 | Petr Kučera

Zdražili vám internet, mobil nebo účet v bance? Soud řekl, co musíte vědět včas

Mobilní operátor, poskytovatel internetu nebo banka mohou zdražit služby tak, že „navrhnou změnu smluvních podmínek“. Když to včas neodmítnete, má se za to, že souhlasíte. Nový rozsudek... celý článek

Jak otevřou obchody 28. října? Česko čeká pracovní volno i prázdniny

24. 10. 2025 | Pavla Adamcová

Jak otevřou obchody 28. října? Česko čeká pracovní volno i prázdniny

Státní svátek 28. října letos připadá na úterý. Češi si tak mohou s jediným dnem dovolené užít delší volno, dětem na něj navíc navazují podzimní prázdniny. Jak to ale bude s otevírací... celý článek

Nový test zimních pneumatik. Třetině se raději vyhněte

23. 10. 2025 | Petr Kučera

Nový test zimních pneumatik. Třetině se raději vyhněte

Třetina zimních pneumatik může být pro řidiče spíše rizikem než jistotou, zjistil test německého autoklubu ADAC, který se letos zaměřil na 31 modelů velikosti 225/40 R18. Nejvíce problémů... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI