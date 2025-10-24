Jak otevřou obchody 28. října? Česko čeká pracovní volno i prázdniny

Na úterý 28. října připadá státní svátek Den vzniku samostatného Československa, pracující si tedy v tento den užijí povinné volno.
Pro mnohé rodiny se příští týden ponese také v duchu několikadenních podzimních prázdnin. Letos proběhnou 27. až 29. října, některé školy je ale prodlouží ředitelským volnem klidně až do pátku.
Myslete přitom na to, že pro obchody nad 200 metrů čtverečních, kam spadá většina obchodních řetězců, platí v úterý 28. října podle zákona zákaz prodeje.
Nenakoupíte tedy ve většině prodejen řetězců Albert, Tesco, Penny Market, Kaufland, Lidl, Globus nebo Billa. Zavřené ale zůstanou také hobbymarkety jako Hornbach, Obi, Baumarkt, Baumax a další.
Výjimky ovšem existují. Zákaz prodeje se nevztahuje na:
- obchody s prodejní plochou menší než 200 metrů čtverečních (menší prodejny tedy mohou mít otevřeno),
- prodejny na železničních či autobusových nádražích a letištích, a to bez ohledu na velikost prodejní plochy,
- čerpací stanice,
- lékárny,
- prodejny ve zdravotnických zařízeních,
- velkoobchod (Makro).
Obchody velkých řetězců, které zůstávají vždy otevřené
Albert v obchodním centru Mercury v Českých Budějovicích
8–18 hod.
Albert na hlavním nádraží v Praze
6–23 hod.
Billa na hlavním nádraží v Praze
6–23 hod.
Billa na Letišti Václava Havla v Praze
6–21 hod.
Billa na hlavním nádraží v Brně
6–22 hod.
Globus u autobusového nádraží v Praze na Černém Mostě
7.30–22 hod.
Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell
pořád
Tesco Express
7–21 nebo 6–23 hod
Online supermarkety Rohlik.cz a Košík.cz budou v provozu, podobně jako e-shopy jednotlivých obchodních řetězců.
Zákon o prodejní době platí v Česku od roku 2016. Jeho zavedení prosazovaly především odbory, které doteď žádají jeho rozšíření. Oproti tomu podnikatelské svazy ho opakovaně kritizují.
Výběr svátků, během nichž se nesmí ve velkých obchodech prodávat, je přitom v podstatě náhodný. Šlo o kompromis. „Věděli jsme, že pokud budeme chtít všech dvanáct svátků, bylo by to neprůchodné,” řekla tehdy Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu. Podobně to vysvětlovala i skupina senátorů vedená Františkem Bublanem, která návrh prosadila.
O kterých svátcích je zakázán prodej ve větších obchodech?
- 1. ledna
- Velikonoční pondělí
- 8. května
- 28. září
- 28. října
- 24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)
- 25. prosince
- 26. prosince
O kterých svátcích mohou obchody běžně prodávat?
- Velký pátek
- 1. květen
- 5. července
- 6. července
- 17. listopadu
- 24. prosince do 12 hodin (odpoledne musít být zavřeno)
Pavla Adamcová
Pavla Adamcová
